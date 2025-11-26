La Capital | Ovación | Central

Pasillo de espaldas a los jugadores de Central: el descargo de Estudiantes y más cuestionamientos a la AFA

El Pincha juega el sábado contra Central Córdoba por los playoffs del Clausura y el club busca evitar una sanción a sus jugadores

26 de noviembre 2025 · 17:23hs
Los jugadores de Estudiantes les dieron la espalda a sus colegas de Central en el Gigante. 

Los jugadores de Estudiantes les dieron la espalda a sus colegas de Central en el Gigante. 

El pasillo de espaldas que los jugadores de Estudiantes le hicieron a sus colegas de Rosario Central el domingo en el Gigante de Arroyito sigue siendo motivo de controversia y ahora el club platense presentó ante la AFA su descargo por ese gesto de los futbolistas.

Según informan medios platenses, el principal argumento de Estudiantes para defenderse ante una eventual sanción a los futbolistas es que la decisión de darle la espalda a los jugadores canallas la tomó el presidente del club, Juan Sebastián Verón.

De este modo, Verón y los directivos de Estudiantes asumen la responsabilidad por ese gesto y buscan evitar sanciones a los jugadores. El Pincha jugará el sábado a las 21.30 ante Central Córdoba en Santiago del Estero por los cuartos de final del torneo Clausura.

Los jugadores de Estudiantes fueron citados y tendrán que declarar ante el tribunal de disciplina de la AFA por esa actitud, que tomaron en señal de protesta por el otorgamiento a Central del título de campeón de la Liga 2025.

El descargo de Estudiantes

En el descargo presentado este miércoles, Estudiantes también volvió a cuestionar la validez de la orden de la AFA a sus futbolistas para que hicieran el pasillo. El argumento es que no puede aplicarse una sanción basada en una norma que no estaba vigente cuando se hizo el pasillo.

Este cuestionamiento ataca el hecho de que el boletín en el que se ordenó la realización del pasillo a los futbolistas de Central tiene serias irregularidades, entre ellas que aparentemente fue creado o modificado después del partido entre Central y Estudiantes.

El partido en el Gigante terminó 1 a 0 a favor del equipo platense, con gol de Edwuin Cetré, y marcó la eliminación de Central del torneo Clausura. El Canalla había sido el equipo que más puntos cosechó en las fases regulares de los torneos Apertura+Clausura (fue el argumento de la AFA para otorgarle el título de campeón y una estrella), pero no pudo avanzar más allá de los octavos de final en los playoffs del segundo torneo.

