Central Córdoba adelantó las elecciones para el 14 de diciembre
El presidente Omar Vicente contó los pormenores del cambio de fecha que estaba prevista para fines de abril del 2026
25 de noviembre 2025·18:25hs
Central Córdoba tendrá elecciones el domingo 14 de diciembre. Así lo confirmó la entidad de barrio Tablada a través de un comunicado. La realización del comicio estaba prevista originalmente para fines del mes de abril 2026. Días antes se realizará la asamblea general extraordinaria: será el 9 de diciembre a las 19 en la sede de San Martín 3250.
A las urnas el 14 de diciembre
Sobre el sorpresivo adelanto de las elecciones, el presidente del club, Omar Vicente, aseguró: “El adelanto es lo más prolijo, para que la nueva comisión pueda ser quien arme el equipo y su cuerpo técnico". Vicente será el candidato del oficialismo junto a Julio Leidy (candidato a vicepresidente) y Marines Barulich, la actual secretaria.
"La idea es continuar el proceso que empezamos este año más allá de lo futbolístico. Tenemos obras planificadas para el año que viene y además queremos hacer crecer los espacios en Villa Gobernador Gálvez o el predio del baby que está frente al Gabino Sosa. Hay proyectos que vamos a ir cumpliendo”, afirmó Vicente a La Capital.
Vicente y una nueva comisión directiva
El titular del Matador también se refirió a la renovación de la comisión directiva. “Lo más importante es que va a haber una renovación con gente joven, con muchas ganas de trabajar y por un nuevo Central Córdoba. Será una comisión joven, dinámica y que tirará para el mismo lado. Con el correr de los días vamos a ir presentando la lista, este es nuestro proyecto, la renovación de mandato para esta comisión, muy cambiada lo que era este año y el año pasado"
Y añadió: "Nuestra lista estará conformada con Julio Leidy y el proceso de Daniel Teglia y Diego Acoglanis como técnicos de Córdoba. Sí nosotros ganamos, va a estar asegurado el cuerpo técnico para el año que viene. Queremos que sean nuestros técnicos porque tenemos un proyecto a largo plazo y vamos a armar un equipo igual o mejor al que armamos este año que tantas lindas tardes de alegrías nos dio”.
Julio Leidy, la apuesta fuerte
Por su parte, el candidato a vicepresidente, Julio Leidy , se mostró feliz por esta convocatoria. “ Es un honor muy grande ser parte de la comisión de Central Córdoba, desde los dos años que voy a la cancha, hace 43 que soy hincha y siempre trato de colaborar en el momento que puedo. Ahora tengo la oportunidad de formar parte de una comisión, espero hacerlo y estar a la altura colaborando como lo venimos haciendo”, sostuvo.
Y añadió: “Como futbolero por el amor que le tengo a Córdoba pude realizar un convenio en su momento con Estudiantes de la Palta y Omar (Vicente) pudo con su idea y su trabajo poner las plateas que trajimos de allá. También tengo muy buena relación con Rosario Central. Será una gran oportunidad de dar lo mejor para el bien de mi querido Central Córdoba", cerró.
