Muerte del jugador de vóley de Central Córdoba: quién es la misteriosa "chica O." que podría revelar datos clave

Familiares y allegados a Giovani Movogo Eteme la señalaron como alguien que se habría enterado del fallecimiento apenas ocurrió. Cuáles son las otras líneas de investigación

Familiares del joven Giovani Mvogo Eteme reclaman justicia por la muerte del joven jugador de vóley de Central Córdoba

La Fiscalía Regional II citará a declarar a una joven, apuntada por familiares y allegados de Giovani Mvogo Eteme , el jugador de vóley de 18 años de Central Córdoba que apareció sin vida el pasado 28 de noviembre en la zona del Parque de España. La Fiscalía entiende que la chica podría aportar datos a la causa, mientras continúa con otras líneas investigativas. Entre las mismas se encuentran la versión del agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que denunció el hallazgo del cuerpo; el celular de la víctima, que se activó en dos oportunidades cerca de su casa; y el informe de la reconstrucción del caso, realizada el pasado 7 de agosto.

Entre tanto, para este viernes está prevista la marcha al cumplirse un año de la muerte del joven.

Estas novedades surgieron en el marco de una reunión que mantuvieron los padres del joven fallecido en la sede de la Fiscalía Regional Rosario en el Centro de Justicia Penal con el fiscal Regional Matías Merlo y la fiscal Mariana Prunotto. En dicha reunión se puso en conocimiento al familiares estado actual de la investigación, medidas de investigación pendientes a realizar. No obstante, los datos conversadora en dicha reunión están en reserva por parte de Fiscalía.

A poco de cumplirse un año de la muerte de Giovani, la Fiscalía adelantó que en los próximos días citará nuevamente a O.

El peritaje realizado incluyó el playón de ingreso al auditorio del Parque de España, donde habría caído el cuerpo desde altura.

Se trata de una joven que vive en el barrio donde residía la víctima. Allegados deslizaron que se habría enterado del fallecimiento de Giovani previo a que la familia tuviera conocimiento.

Sin embargo, es una versión que no pudo ser acreditada, según le confirmó la Fiscalía a La Capital a partir de un rumor que surgió en medio de la investigación.

En caso de que la joven no se presente a declarar, se analizan algunas posibilidades para saber si existe alguna chance de obtener algún dato que permite esclarecer la muerte del joven, según adelantaron.

>>Leer más: Caso Giovani Mvogo Eteme: a un año de su muerte, convocan a una marcha para reclamar justicia

Desde Fiscalía recordaron que también habían citado en su momento a un amigo cercano a Giovani con el correspondiente acompañamiento de sus padres, puesto que es menor de edad. Sin embargo, aseguraron que nunca se presentó.

La versión del agente de la PSA

Otra de las versiones que mantienen el vilo a la familia del joven es la versión aportada por al gente de la PSA. Su identidad no pudo ser divulgada porque hasta el momento no tiene vinculación alguna a la causa, más allá de ser un testigo ocasional y quien denunció al 911 el hallazgo del cuerpo.

giovani6 Desiré junto a una de sus hijas y hermana de Giovani, un reclamo de justicia que no cesa. Virginia Benedetto / La Capital

Para la familia del joven, la versión del efectivo tiene contradicciones al asegurar que jamás podría haber enviado una foto del amanecer a su superior por el horario del hallazgo del cuerpo y la salida del sol.

Es por eso que pidió mayor énfasis en esa línea investigativa, algo que viene reiterando desde la reconstrucción del caso del pasado 7 de agosto.

>>Leer más: Muerte del jugador de vóley de Central Córdoba: la familia afirma que lo mataron y tiene una fuerte sospecha

En una consulta realizada por este medio, se pudo saber que el superior del agente manifestó en una entrevista que no recordaba el envío de una foto, puesto que en el marco del Plan Bandera tenía a su cargo a 60 uniformados.

Además, aseguró que utilizaba la opción de mensajes temporales, de modo que si existió un envió de imágenes, las mismas quedaron eliminadas en ese chat.

Este punto también resultaría crucial ya que toda decisión que pudiera tomar la funcionaria judicial forma parte de las reservas del caso, según recalcaron a este medio.

Exhumación

Desde el MPA reiteraron que en su momento enviaron un oficio al Cuerpo forense de aquella provincia para que se expida si era procedente la exhumacion y poder realizar el levantamiento de rastros, pero manifestaron que no era procedente que por el paso del tiempo no se obtendrian resultados de las medidas planteadas.

Este viernes se realizará una marcha al cumplirse un año de la muerte del joven, que aún sigue siendo un misterio y sin mayores avances.

La movilización está prevista para las 18, desde Paraguay y San Juan y desde allí se dirigirán hacia la zona del Parque España, donde fue visto por última vez Giovani.