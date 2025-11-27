La Capital | La Ciudad | muerte

Muerte del jugador de vóley de Central Córdoba: quién es la misteriosa "chica O." que podría revelar datos clave

Familiares y allegados a Giovani Movogo Eteme la señalaron como alguien que se habría enterado del fallecimiento apenas ocurrió. Cuáles son las otras líneas de investigación

Matías Petisce

Por Matías Petisce

27 de noviembre 2025 · 17:35hs
Familiares del joven Giovani Mvogo Eteme reclaman justicia por la muerte del joven jugador de vóley de Central Córdoba

Virginia Benedetto / La Capital

Familiares del joven Giovani Mvogo Eteme reclaman justicia por la muerte del joven jugador de vóley de Central Córdoba

La Fiscalía Regional II citará a declarar a una joven, apuntada por familiares y allegados de Giovani Mvogo Eteme, el jugador de vóley de 18 años de Central Córdoba que apareció sin vida el pasado 28 de noviembre en la zona del Parque de España. La Fiscalía entiende que la chica podría aportar datos a la causa, mientras continúa con otras líneas investigativas. Entre las mismas se encuentran la versión del agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que denunció el hallazgo del cuerpo; el celular de la víctima, que se activó en dos oportunidades cerca de su casa; y el informe de la reconstrucción del caso, realizada el pasado 7 de agosto.

Entre tanto, para este viernes está prevista la marcha al cumplirse un año de la muerte del joven.

Estas novedades surgieron en el marco de una reunión que mantuvieron los padres del joven fallecido en la sede de la Fiscalía Regional Rosario en el Centro de Justicia Penal con el fiscal Regional Matías Merlo y la fiscal Mariana Prunotto. En dicha reunión se puso en conocimiento al familiares estado actual de la investigación, medidas de investigación pendientes a realizar. No obstante, los datos conversadora en dicha reunión están en reserva por parte de Fiscalía.

giovani4
El peritaje realizado incluyó el playón de ingreso al auditorio del Parque de España, donde habría caído el cuerpo desde altura.

El peritaje realizado incluyó el playón de ingreso al auditorio del Parque de España, donde habría caído el cuerpo desde altura.

Quién es O., la joven que podría aportar datos

A poco de cumplirse un año de la muerte de Giovani, la Fiscalía adelantó que en los próximos días citará nuevamente a O.

Se trata de una joven que vive en el barrio donde residía la víctima. Allegados deslizaron que se habría enterado del fallecimiento de Giovani previo a que la familia tuviera conocimiento.

Sin embargo, es una versión que no pudo ser acreditada, según le confirmó la Fiscalía a La Capital a partir de un rumor que surgió en medio de la investigación.

En caso de que la joven no se presente a declarar, se analizan algunas posibilidades para saber si existe alguna chance de obtener algún dato que permite esclarecer la muerte del joven, según adelantaron.

>>Leer más: Caso Giovani Mvogo Eteme: a un año de su muerte, convocan a una marcha para reclamar justicia

Desde Fiscalía recordaron que también habían citado en su momento a un amigo cercano a Giovani con el correspondiente acompañamiento de sus padres, puesto que es menor de edad. Sin embargo, aseguraron que nunca se presentó.

La versión del agente de la PSA

Otra de las versiones que mantienen el vilo a la familia del joven es la versión aportada por al gente de la PSA. Su identidad no pudo ser divulgada porque hasta el momento no tiene vinculación alguna a la causa, más allá de ser un testigo ocasional y quien denunció al 911 el hallazgo del cuerpo.

giovani6
Desiré junto a una de sus hijas y hermana de Giovani, un reclamo de justicia que no cesa.

Desiré junto a una de sus hijas y hermana de Giovani, un reclamo de justicia que no cesa.

Para la familia del joven, la versión del efectivo tiene contradicciones al asegurar que jamás podría haber enviado una foto del amanecer a su superior por el horario del hallazgo del cuerpo y la salida del sol.

Es por eso que pidió mayor énfasis en esa línea investigativa, algo que viene reiterando desde la reconstrucción del caso del pasado 7 de agosto.

>>Leer más: Muerte del jugador de vóley de Central Córdoba: la familia afirma que lo mataron y tiene una fuerte sospecha

En una consulta realizada por este medio, se pudo saber que el superior del agente manifestó en una entrevista que no recordaba el envío de una foto, puesto que en el marco del Plan Bandera tenía a su cargo a 60 uniformados.

Además, aseguró que utilizaba la opción de mensajes temporales, de modo que si existió un envió de imágenes, las mismas quedaron eliminadas en ese chat.

Este punto también resultaría crucial ya que toda decisión que pudiera tomar la funcionaria judicial forma parte de las reservas del caso, según recalcaron a este medio.

Exhumación

Desde el MPA reiteraron que en su momento enviaron un oficio al Cuerpo forense de aquella provincia para que se expida si era procedente la exhumacion y poder realizar el levantamiento de rastros, pero manifestaron que no era procedente que por el paso del tiempo no se obtendrian resultados de las medidas planteadas.

Este viernes se realizará una marcha al cumplirse un año de la muerte del joven, que aún sigue siendo un misterio y sin mayores avances.

La movilización está prevista para las 18, desde Paraguay y San Juan y desde allí se dirigirán hacia la zona del Parque España, donde fue visto por última vez Giovani.

Noticias relacionadas
La recompensa se fijó luego de múltiples reclamos de la familia del adolescente.

Lanzaron una recompensa para esclarecer la muerte de Giovani Mvogo Eteme

Darío Barassi le dedicó unas conmovedoras palabras a su madre a dos años de su fallecimiento

La señal que recibió Darío Barassi en el aniversario de la muerte de su mamá

Erika, hija de María de los Angeles Paris, junto a los abogados querellantes en el juicio por la muerte de la bibliotecaria.

Por qué fue clave la segunda autopsia sobre la muerte de María de los Ángeles Paris

María de los Ángeles Paris: qué penas pidió Fiscalía por la muerte de la docente en una comisaría.

María de los Ángeles Paris: qué penas pidió Fiscalía por la muerte de la docente

Ver comentarios

Las más leídas

Central vende los palcos para financiar la tercera bandeja: a partir de 85 mil dólares

Central vende los palcos para financiar la tercera bandeja: a partir de 85 mil dólares

Pide visa: un experimentado jugador de Newells continuaría su carrera en la MLS

Pide visa: un experimentado jugador de Newell's continuaría su carrera en la MLS

En Newells hay uno solo al que quieren de todos lados

En Newell's hay uno solo al que quieren de todos lados

El jueves arrancó con alerta amarillo por tormentas fuertes en la región

El jueves arrancó con alerta amarillo por tormentas fuertes en la región

Lo último

Elecciones en la Bolsa de Comercio: se impuso el oficialismo y Bortolato será el nuevo presidente

Elecciones en la Bolsa de Comercio: se impuso el oficialismo y Bortolato será el nuevo presidente

Pasillo contra Central: suspenden por dos fechas a los jugadores de Estudiantes y por 6 meses a Verón

Pasillo contra Central: suspenden por dos fechas a los jugadores de Estudiantes y por 6 meses a Verón

Central abre el Gigante para que sus hinchas puedan tomarse fotos con la Copa de campeón

Central abre el Gigante para que sus hinchas puedan tomarse fotos con la Copa de campeón

Pasillo contra Central: suspenden por dos fechas a los jugadores de Estudiantes y por 6 meses a Verón

La AFA se expidió luego de que los jugadores del Pincha se dieron la vuelta como gesto de protesta al título de campeón de liga entregado al Canalla. La sanción a los futbolistas corre a partir del próximo torneo
Pasillo contra Central: suspenden por dos fechas a los jugadores de Estudiantes y por 6 meses a Verón
Muerte en el Parque de España: quién es la misteriosa chica O. que podría revelar datos clave

Por Matías Petisce
La Ciudad

Muerte en el Parque de España: quién es la misteriosa "chica O." que podría revelar datos clave

El gobierno oficializó el último aumento del año para las jubilaciones: así quedó el haber mínimo
Información General

El gobierno oficializó el último aumento del año para las jubilaciones: así quedó el haber mínimo

Elecciones en la Bolsa de Comercio: se impuso el oficialismo y Bortolato será el nuevo presidente
La Ciudad

Elecciones en la Bolsa de Comercio: se impuso el oficialismo y Bortolato será el nuevo presidente

Entró baleado al Heca y terminó preso: lo imputaron como autor de un crimen ocurrido en enero
Policiales

Entró baleado al Heca y terminó preso: lo imputaron como autor de un crimen ocurrido en enero

Casi 300 despidos en Whirlpool, Essen y Cramaco: La tormenta viene
Economía

Casi 300 despidos en Whirlpool, Essen y Cramaco: "La tormenta viene"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Central vende los palcos para financiar la tercera bandeja: a partir de 85 mil dólares

Central vende los palcos para financiar la tercera bandeja: a partir de 85 mil dólares

Pide visa: un experimentado jugador de Newells continuaría su carrera en la MLS

Pide visa: un experimentado jugador de Newell's continuaría su carrera en la MLS

En Newells hay uno solo al que quieren de todos lados

En Newell's hay uno solo al que quieren de todos lados

El jueves arrancó con alerta amarillo por tormentas fuertes en la región

El jueves arrancó con alerta amarillo por tormentas fuertes en la región

Una familia con sarampión pasó por Rosario y encendió la vigilancia sanitaria

Una familia con sarampión pasó por Rosario y encendió la vigilancia sanitaria

Ovación
Central abre el Gigante para que sus hinchas puedan tomarse fotos con la Copa de campeón
OVACIÓN

Central abre el Gigante para que sus hinchas puedan tomarse fotos con la Copa de campeón

Central abre el Gigante para que sus hinchas puedan tomarse fotos con la Copa de campeón

Central abre el Gigante para que sus hinchas puedan tomarse fotos con la Copa de campeón

El plantel de Central iniciará la pretemporada para el exigente 2026 el 4 de enero

El plantel de Central iniciará la pretemporada para el exigente 2026 el 4 de enero

Ariel Holan, al contraataque: dijo que la campaña de Central molesta porque es un club del interior

Ariel Holan, al contraataque: dijo que la campaña de Central molesta porque es un club del interior

Policiales
Entró baleado al Heca y terminó preso: lo imputaron como autor de un crimen ocurrido en enero
Policiales

Entró baleado al Heca y terminó preso: lo imputaron como autor de un crimen ocurrido en enero

Condenan a un sicario de la banda de Pupito Avalle por un crimen en barrio Tablada

Condenan a un sicario de la banda de Pupito Avalle por un crimen en barrio Tablada

Lanzan el 0800-MPA: cómo funcionará la línea que reemplaza el contacto directo entre policías y fiscales

Lanzan el 0800-MPA: cómo funcionará la línea que reemplaza el contacto directo entre policías y fiscales

Golpe a una banda de inhibidores de alarmas en Empalme Graneros: hay dos detenidos

Golpe a una banda de inhibidores de alarmas en Empalme Graneros: hay dos detenidos

La Ciudad
Elecciones en la Bolsa de Comercio: se impuso el oficialismo y Bortolato será el nuevo presidente
La Ciudad

Elecciones en la Bolsa de Comercio: se impuso el oficialismo y Bortolato será el nuevo presidente

Muerte en el Parque de España: quién es la misteriosa chica O. que podría revelar datos clave

Muerte en el Parque de España: quién es la misteriosa "chica O." que podría revelar datos clave

La Misión Hermana María Jordán celebró 30 años de compromiso y esperanza en Empalme Graneros

La Misión Hermana María Jordán celebró 30 años de compromiso y esperanza en Empalme Graneros

Refugios climáticos en Rosario: dónde están y cómo anotarse para sumar nuevas instituciones a la red

Refugios climáticos en Rosario: dónde están y cómo anotarse para sumar nuevas instituciones a la red

Harán un festival musical inédito y solidario en el Aeropuerto Rosario

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Harán un festival musical inédito y solidario en el Aeropuerto Rosario

Fentanilo adulterado: diputados de Santa Fe avalaron a los familiares

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Fentanilo adulterado: diputados de Santa Fe avalaron a los familiares

Quini 6 vacante: el pozo ya casi llega a $15 mil millones y sigue batiendo récords
Información General

Quini 6 vacante: el pozo ya casi llega a $15 mil millones y sigue batiendo récords

Viajaba con su hija de 4 años y cayó con éxtasis, LSD, ketamina y cristal
Policiales

Viajaba con su hija de 4 años y cayó con éxtasis, LSD, ketamina y cristal

Vendieron su casa para pagar un préstamo: 5 años para los extorsionadores
Policiales

Vendieron su casa para pagar un préstamo: 5 años para los extorsionadores

Cerró una reconocida fábrica de lavarropas y despidió a 200 trabajadores
Economía

Cerró una reconocida fábrica de lavarropas y despidió a 200 trabajadores

Un candidato fuerte a dirigir a Newells dijo que no puede por temas personales
Ovación

Un candidato fuerte a dirigir a Newell's dijo que no puede por temas personales

Venado Tuerto: indemnizan a su hija con $370 millones por años de abuso
Policiales

Venado Tuerto: indemnizan a su hija con $370 millones por años de abuso

Anmat prohibió 10 productos para el cabello por ser un riesgo para la salud
Información General

Anmat prohibió 10 productos para el cabello por ser un riesgo para la salud

Un italiano se disfrazó de su madre fallecida para cobrar su pensión
Información General

Un italiano se disfrazó de su madre fallecida para cobrar su pensión

Imputan a otro miembro de Los Menores: Se quieren comer el mundo
Policiales

Imputan a otro miembro de Los Menores: "Se quieren comer el mundo"

Consejo del Salario: gremios piden más de $500.000 y empresarios solo $326.000
Información General

Consejo del Salario: gremios piden más de $500.000 y empresarios solo $326.000

Un monoambiente ya cuesta $320.000 en Rosario y la suba duplica a la inflación
Economía

Un monoambiente ya cuesta $320.000 en Rosario y la suba duplica a la inflación

Cómo será la boda de megamillonarios que revoluciona Punta del Este
Información general

Cómo será la boda de megamillonarios que revoluciona Punta del Este

Investigan al dueño del concurso Miss Universo por tráfico de drogas y armas
Información General

Investigan al dueño del concurso Miss Universo por tráfico de drogas y armas

Tenis: los más chiquitos y un gran cierre de temporada a pura pasión

Por Pablo Mihal
Ovación

Tenis: los más chiquitos y un gran cierre de temporada a pura pasión

Arrancó el tradicional torneo de golf de Rosario: el Abierto del Litoral
Ovación

Arrancó el tradicional torneo de golf de Rosario: el Abierto del Litoral

Perú: el expresidente Martín Vizcarra fue condenado a 14 años por corrupción
El Mundo

Perú: el expresidente Martín Vizcarra fue condenado a 14 años por corrupción

Por fallas, Volkswagen llama a revisión a más de 55.000 autos en Argentina
motores

Por fallas, Volkswagen llama a revisión a más de 55.000 autos en Argentina

Ciclo lectivo 2026: cuándo arrancan las clases en la provincia de Santa Fe
La Ciudad

Ciclo lectivo 2026: cuándo arrancan las clases en la provincia de Santa Fe