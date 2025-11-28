Muerte del jugador de vóley de Central Córdoba: emotiva marcha y reclamo de justicia

A un año de la muerte de Giovani Mvogo Eteme, el joven de 17 años que cayó al vacío en el Parque de España por razones desconocidas, familiares y amigos se manifestaron para pedir por el esclarecimiento del caso

Familiares, amigos y compañeros de Giovani Mvogo Eteme marcharon este viernes por la tarde por el centro de Rosario para reclamar justicia por su muerte.

Entre lágrimas, abrazos y un enérgico reclamo, familiares, amigos y compañeros marcharon este viernes por la tarde por el centro de Rosario para reclamar justicia por la muerte de Giovani Mvogo Eteme, el joven jugador de vóley de Central Córdoba que falleció hace un año, por razones aún desconocidas, en la zona del Parque de España. La familia reclama avances y una serie de medidas, mientras aguarda los resultados de la pericia realizada el pasado 7 de agosto en el marco del simulacro.

Con pancartas y fotos alusivas, la marcha partió a las 18.50 desde la plaza Montenegro, en San Martín y San Juan , y recorrió distintos sectores del microcentro rosarino, al son de ritmos africanos, para terminar en el Parque de España. Hasta el momento no se pudo dilucidar en qué circunstancias Giovani cayó al vacío o lo arrojaron, tal como afirma su familia , la que sostiene que "jamás pudo haberse suicidado".

En los mismos términos se expresaron Salvador, Lisandro, Lucía, Lucas y Nicolás, todos compañeros del club Central Córdoba, donde entrenaba Giovani , a quien describieron como un chico alegre, que unía, y que jamás se hubiese quitado la vida .

Por otro lado, habló Desiré, el padre de Giovani, quien aún se pregunta por qué no allanaron la casa donde impactó la antena del celular desde donde habló su hijo , y ciertas desprolijidades en cuanto al aviso de su muerte ya que la madre fue notificada a través del messenger de Facebook , siendo que el padre estuvo desde las 14 de ese 28 de noviembre hasta las 22.30 para que le confirmaran que habían encontrado un cuerpo. Recién a las 6 del día siguiente, pudo acercarse al Instituto Médico Legal, donde se encontró con un cuerpo en estado de descomposición y la ropa toda mojada. Son incórgnitas que la familia no termina de responder.

La procesión estuvo acompañada por sus padres, jugadores de vóley del club Charrúa y personas cercanas al joven. Incluso contó con la participación de concejales que colaboraron con la familia para ayudar al esclarecimiento del caso.

Un megáfono iba propalando frases tales como "Giovani presente, ahora y siempre", y "Justicia por Gio". La gente estaba muy conmocionada. "Ser negro en esta ciudad cuesta vidas", se escuchó decir. Y también: "Señor, señora, no sea indiferente, le matan a los pibles en la cara de la gente".

Tras doblar desde San Juan hacia Paraguay, la maniefstación se frenó, de forma pacífica y sin insultos ni agravios, en la puerta de la seccional 2ª de Policía.

Megáfono en mano, la madre del joven, Vanesa Palavecino, responsabilizó a esa comisaría por la muerte de su hijo y la desinformación a la hora de reclamar por su paradero aquel 28 de noviembre.

Luego, la caravana continuó al ritmo de los tambores por Mendoza, tomó Mitre y desde allí fue directo hasta el Parque de España, donde Palavecino se quebró hasta las lagrimas en medio de un respetuoso silencio.

"Gracias por acompañarnos desde el minuto cero. Queremos justicia por Gio para que no haya más casos como este como ocurrió con la muerte de mi hijo", señaló, emocionada.

Qué se sabe hasta el momento

Las últimas novedades del caso surgieron en el marco de una reunión que mantuvieron este jueves los padres del joven fallecido en la sede de la Fiscalía Regional II con el fiscal regional Matías Merlo y la fiscal Mariana Prunotto.

En el encuentro, se puso en conocimiento a los familiares sobre el estado actual de la investigación y las medidas pendientes a realizar. No obstante, los datos conversados en dicha reunión están en reserva por parte de Fiscalía.

La "chica O.", una joven podría aportar datos

A poco de cumplirse un año de la muerte de Giovani, la Fiscalía adelantó que en los próximos días citará nuevamente a O., a quien la fiscal Prunotto la convocó en una oportunidad pero desistió de concurrir a la sede del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

gaiovani7 Familiares del joven Giovani Mvogo Eteme reclaman justicia por la muerte del joven jugador de vóley de Central Córdoba. Virginia Benedetto / La Capital

Se trata de una joven que vive en el barrio donde residía la víctima. Allegados deslizaron que se habría enterado del fallecimiento de Giovani previo a que la familia tuviera conocimiento.

Sin embargo, es una versión que no pudo ser acreditada, según le confirmó la Fiscalía a La Capital a partir de un rumor que surgió en medio de la investigación.

En caso de que la joven no se presente a declarar, se analizan algunas posibilidades para saber si existe alguna chance de obtener algún dato que permita esclarecer la muerte del joven, según adelantaron.

Desde Fiscalía recordaron que también habían citado en su momento a un amigo cercano a Giovani con el correspondiente acompañamiento de sus padres, puesto que es menor de edad. Sin embargo, nunca se presentó.

Reclamos de la familia

Mientras tanto, los padres del joven insisten en que la Fiscalía demora el envío de imágenes y datos al perito de parte de la familia, Carlos Ruiz, para reconstruir de forma digital la caída.

La mañana del pasado 7 de agosto, se usó un maniquí que simuló hacer las veces del cuerpo de Giovani y se arrojó en cuatro oportunidades, en diferentes posibilidades de caída. Hasta el momento no hubo datos certeros sobre los resultados de la reconstrucción.

También reiteraron la falta de un protocolo acorde y correspondiente ante la falta de levantamiento de rastros, toma de muestras y preservación de la escena por haber declarado el caso como un suicidio prima fascie.

giovani4 El peritaje realizado incluyó el playón de ingreso al auditorio del Parque de España, donde habría caído el cuerpo desde altura. Virginia Benedetto / La Capital

El cuerpo de Giovani presentaba marcas y es por eso que la familia sostiene que pudo haberse defendido de algún tipo de ataque de terceros, pese a que en el informe preliminar de autopsia no mencionó esa hipótesis.

La versión del agente de la PSA

Otra de las versiones que mantienen el vilo a la familia del joven es la aportada por un agente de la PSA. Su identidad no pudo ser divulgada porque hasta el momento no tiene vinculación alguna con la causa, más allá de ser un testigo ocasional y quien denunció al 911 el hallazgo del cuerpo.

Para la familia del joven, la versión del efectivo tiene contradicciones al asegurar que jamás podría haber enviado una foto del amanecer a su superior por el horario del hallazgo del cuerpo y la salida del sol.

Es por eso que pidió mayor énfasis en esa línea investigativa, algo que viene reiterando desde la reconstrucción del caso del pasado 7 de agosto.

En una consulta realizada por este medio, se pudo saber que el superior del agente manifestó en una entrevista que no recordaba el envío de una foto, puesto que en el marco del Plan Bandera tenía a su cargo a 60 uniformados.

Además, aseguró que utilizaba la opción de mensajes temporales, de modo que si existió un envío de imágenes, las mismas fueron eliminadas de ese chat.

Este punto también resultaría crucial ya que toda decisión que pudiera tomar la funcionaria judicial forma parte de las reservas del caso, según recalcaron a este medio.

Exhumación

Desde el MPA reiteraron que, en su momento, enviaron un oficio al Cuerpo Forense de Santiago del Estero, donde vive la madre de Giovani, para que se expida si era procedente la exhumacion y poder realizar el levantamiento de rastros. Pero manifestaron que no era procedente y que, por el paso del tiempo, no se obtendrían resultados de las medidas planteadas.