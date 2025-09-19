La AFA autorizó a Central a sumar un refuerzo por la lesión de uno de sus jugadores

El club hizo una presentación formal debido a la situación de Juan Giménez, quien estará varios meses fuera de las canchas

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) autorizó a Rosario Central a incorporar un jugador más al plantel debido a la grave lesión sufrida por el defensor Juan Giménez, quien estará varios meses sin jugar. El club rosarino había hecho un pedido formal para que esto ocurriera.

Giménez se lesionó el 16 de agosto durante el encuentro entre Central y Deportivo Riestra, correspondiente a la quinta fecha del torneo Clausura.

El defensor, que ese día fue titular, sufrió un esguince severo en la rodilla derecha, como consecuencia del cual se rompió el ligamento cruzado anterior. El jugador ya fue operado, pero tendrá para varios meses de recuperación.

Junto con Central, otros dos clubes de la primera división hicieron el mismo pedido a la AFA y ya fueron autorizados a incorporar a un jugador. Uno es River, por la lesión de Germán Pezzella. Y el otro es Defensa y Justicia, a raíz del caso de César Pérez.

La lesión de Juan Giménez

El día que se lesionó, Giménez estaba jugando muy bien como primer marcador Central. El defensor tuvo la mala fortuna de que la pierna se le trabó en el pasto cuando intentó ganarle la posición a un delantero de Riestra. Es decir que el jugador se lesionó sin la intervención de un futbolista rival.

Giménez no sólo se pierde de jugar en Central durante varios meses: el zaguero era un candidato firme a integrar el plantel de la selección argentina sub-20 que jugará el campeonato mundial en Chile y además estaba muy seriamente en la mira del Borussia Dortmund, un club que lo tenía apuntado como probable refuerzo desde hace tiempo.

Ahora Central tendrá la posibilidad de incorporar a un jugador más al plantel canalla. Por ahora no hay información de que el cuerpo técnico tenga a alguien en la mira y tampoco se sabe si apuntará a un defensor.