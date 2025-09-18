Sorpresa y media en Central: Alejo Veliz podría ser titular el domingo frente a Talleres

Pese a la lesión en el hombro que sufrió ante Boca, fue parte del equipo en el primer ensayo futbolístico de la semana, en el Gigante. Campaz, adentro

Alejo Veliz es atendido por los médicos tras sufrir la lesión en el hombro apenas iniciado el partido contra Boca.

Sorpresa y media en Central . Alejo Veliz tiene chances de ser titular el domingo ante Talleres, pese a la lesión en el hombro derecho que sufrió el pasado domingo contra Boca. Es lo que dejó el entrenamiento de este jueves por la mañana en el Gigante en el que el director técnico Ariel Holan comenzó a darle forma al equipo.

Nadie manejaba la posibilidad de que Veliz pudiera jugar ya el próximo fin de semana después del parte médico que se conoció el pasado lunes, pero el cuerpo técnico parece decidido a esperarlo hasta último momento. Y esa posibilidad será consensuada, por supuesto, con el cuerpo médico y el propio jugador.

Lo concreto es que cuando muy pocos imaginaban que esto podía pasar, el centrodelantero fue parte del conjunto titular que Holan tiene en mente para recibir a la T, también con la reaparición de Jaminton Campaz .

Por el momento no hay nada confirmado, pero esto que sucedió por la mañana es un gran indicio. Algunas de las fuentes consultadas indicaron que serán clave los entrenamientos del viernes y sábado para ver cómo responde el jugador, pero destacaron que si eso sucede su participación el domingo es muy factible.

Algunos cuidados especiales para Veliz

Para que ello ocurra seguramente Veliz deberá ser infiltrado, pero más allá de eso, el análisis fino que se hará al respecto tiene que ver con el hecho de que su participación no será un riesgo de que la lesión se agrave.

Velile La lesión de Alejo Veliz ante Boca se dio al minuto de juego. Intentó seguir jugando, pero tuvo que ser reemplazado. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Al día siguiente del choque contra Boca el club dio a conocer el parte médico en el que explicó, aunque de manera muy escueta, la lesión que había sufrido Veliz. "Lesión acromioclavicular del hombro derecho grado 2", fue todo lo que se explicó. A partir de ahí se tejieron un sinfín de especulaciones respecto al tiempo que le podía demandar la recuperación y se habló de que podían ser un par de semanas.

En teoría, para que se curara por completo ese era el tiempo a esperar, pero si creen que aun jugando no corre riesgo de agravar el cuadro su presencia el domingo comienza a tener más fuerza.

Es más, hubo quienes apuntaron que más allá de las ganas que tiene el futbolista de jugar, el propio cuerpo técnico ya hace algunos días que venía manejando la idea de tener a Veliz en cancha. Si es por Holan y sus colaboradores, el centrodelantero habitualmente titular tiene todo para seguir en el equipo. Pero, se insiste, dependerá de cómo responda entre viernes y sábado. En caso de que haya una mínima duda, por supuesto ese lugar será ocupado por Enzo Copetti.

La chance de Campaz

Y en esa primera prueba que llevó adelante el entrenador auriazul apareció una variante que no era segura, pero sí imaginable. Y tiene que ver con la reaparición de Jaminton Campaz en el equipo, en lugar de Gaspar Duarte.

>>Leer más: Di María se está cargando al hombro en Central la cuota goleadora del equipo

El Bicho fue suplente en el último partido e ingresó recién en el complemento, después de una apuesta importante que hizo Holan con Duarte de movida. Esa decisión posiblemente haya tenido que ver con la intención de contener las trepadas de Lautaro Blanco.

Campaz Campaz fue suplente ante Boca, pero sería titular en el Central que enfrentará a Talleres. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Lo cierto es que en el primer ensayo futbolístico de la semana el técnico auriazul movió una ficha en ese tridente de tres cuartos y mandó a Campaz a la cancha, para acompañar a Ángel Di María y Santiago López.

Holan seguramente imagina un trámite de partido distinto al que debió afrontar el Canalla contra Boca y con el ingreso de Campaz lo que buscaría es mayor desequilibrio por las bandas. De confirmarse esto, Santi López viajará del carril izquierdo al derecho, ya que Di María seguiría por el centro.

>>Leer más: ¡Gritalo, Fideo!: Ángel Di María y otro gol gigante, de antología para el empate de Central

En relación con el resto del equipo, Holan parece estar lo conforme con el rendimiento, por eso la decisión de no tocar nada más.

El probable del Canalla

Es cierto que se trató recién de la primera práctica de fútbol de la semana, pero de mantenerse esto, Central saldría a jugar contra Talleres con: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana y Agustín Sández; Franco Ibarra e Ignacio Malcorra; Santiago López, Ángel Di María y Jaminton Campaz; Alejo Veliz o Enzo Copetti.