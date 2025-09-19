Alejo Veliz le pone el hombro a Central y Ariel Holan volvió a incluirlo como titular

El 9 no quiere perderse el partido ante Talleres de Córdoba, estuvo de nuevo entre los once en la práctica y jugaría pese a la lesión en el hombro

Alejo Veliz quiere jugar y hace todo lo posible para que la lesión que sufrió ante Boca no sea un impedimento. Ariel Holan ya lo puso en dos entrenamientos.

Alejo Veliz tiene muchas chances de jugar el domingo desde el inicio ante Talleres de Córdoba en el Gigante. Es que el delantero volvió a trabajar este viernes por la mañana sin sentir molestias en el hombro derecho y Ariel Holan lo metió entre los once de Central , igual que en la práctica del jueves.

El domingo pasado sufrió una lesión durante los primeros minutos de juego que obligó a reemplazarlo antes de que finalizara la primera parte del encuentro en el que Central igualó con Boca en Arroyito. Si Veliz sigue entrenando sin sentir dolor en la zona afectada, se mantendrá en la formación titular para jugar ante los cordobeses este domingo desde las 19 y con arbitraje del tucumano Luis Lobo Medina.

Para este compromiso, correspondiente a la fecha 9 del torneo Clausura de primera división, Ariel Holan de todos modos haría un cambio respecto de los fueron titulares ante los xeneizes. El DT auriazul le devolvería la titularidad a Jaminton Campaz. El colombiano jugaría como extremo izquierdo, posición que cubrió Santi López ante Boca. Pero el que dejaría el equipo para el ingreso del colombiano sería Gaspar Duarte.

Lógicamente que la presencia casi segura de Veliz en el partido del domingo ante la T generó sorpresa en el Mundo Central. Es que en el parte médico publicado en redes oficiales de Rosario Central el pasado lunes se confirmó que el delantero padecía una lesión en la articulación del hombro derecho . Aunque de grado 2, leve.

Esa lesión obligaba al jugador a someterse al menos a un par de semanas de rehabilitación antes de pensar en su regreso al equipo. Pero esto no fue así. Veliz entrenó normal casi desde el inicio de la semana que empezó el último martes por la mañana. Y su rápida recuperación, sumado al bajo dolor que sintió en la zona, le permitieron hacer fútbol sin problemas en la semana.

Enzo Copetti, de nuevo afuera en Central

De esta forma, Enzo Copetti volverá a quedar al margen, cuando ya se regodeaba con estar desde el vamos. Más aún porque Agustín Módica no está al ciento por ciento. De hecho, por eso se quedó en vez de ir a Estudiantes.

Apuntando al partido del domingo ante Talleres, este viernes por la mañana el plantel que comanda Holan dio un paso más en la preparación. El ensayo se desarrolló a puerta cerrada en el estadio, y los futbolistas trabajaron en 2 turnos. Primero hicieron un rato de fútbol los que serían titulares el domingo frente a la T. Mientras que en segundo turno lo hicieron los que se disputarían los 12 lugares entre los relevos.

El once principal presentó una sola variante respecto de los que fueron titulares ante Boca, el ya mencionado ingreso de Campaz por Duarte. De esta manera, el equipo se paró con un 4-2-3-1 flexible, en el que Ignacio Malcorra dispuso de libertad para hacerse cargo de la salida del equipo desde el fondo tratando de evitar los pelotazos largos.

El once estuvo conformado por: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Agustín Sández; Franco Ibarra, Malcorra; Santi López, Ángel Di María, Campaz; Veliz.

No fue convocado Santi López

En cuanto a Santi López, cambiaría de banda respecto del partido con Boca. Esta vez se ubicaría sobre la derecha, y no por la izquierda donde intentó desequilibrar, con poco éxito, ante los xeneizes. Por lo que Di María seguiría jugando con libertad en ofensiva aunque preferentemente centralizado.

La mala noticia para Santi López se conoció en las últimas horas. Es que se dio a conocer la nómina de 21 futbolistas de la selección Sub 20 de Argentina que participará en el Mundial de la categoría en Chile, y el joven delantero no fue convocado por el cuerpo técnico que comanda Diego Placente para formar parte de la lista definitiva.

El futbolista que llegó cedido de Independiente a principio de este año, mantenía expectivas de ser citado para participar en la cita ecuménica. Es que López había trabajado hace dos semanas en el predio de Ezeiza con el grupo del Sub 20, y se sentía con posibilidades de formar parte del plantel mundialista. Pero eso no sucedió. Y solo una baja repentina de último momento de alguno de los citados podría devolverle la oportunidad.

Los auriazules volverán a entrenar, por última vez antes del juego del domingo, este sábado por la tarde en Arroyo Seco. Luego del ensayo quedarán concentrados en el hotel del country de cara al juego con Talleres. El equipo de Carlos Tevez arrastra una racha adversa: suma 6 partidos sin triunfos, con 3 empates y 3 caídas, y sin marcar goles en esos 6 encuentros.