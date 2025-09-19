La AFA autorizó a Central a sumar un refuerzo por la grave lesión que sufrió uno de sus jugadores

La Ciudad
La ayuda alimentaria subió un 27,5% en Centros Cuidar en forma interanual
Economía
En dos años, el Gran Rosario sumó 19 mil desocupados
La Ciudad
La Expo Carreras de la UNR recibe a unos 10 mil jóvenes por día
La Ciudad
El tiempo en Rosario: viernes con tormentas aisladas antes de un alerta amarillo
Economía
Rosario muestra todo su potencial de innovación, startups y tecnología
La Ciudad
Rosario incorporará contadores regresivos en semáforos con fotomultas
Policiales
Violencia familiar: lo detuvieron por amenazar con una carabina a su pareja y su hijo
Politica
Vetos caídos: qué pasa ahora con las leyes sobre universidad, Garrahan y ATN
Política
El Senado rechazó el veto de Milei al reparto de fondos de ATN: cómo votaron los santafesinos
La Ciudad
Piden un relevamiento exhaustivo de las cámaras de vigilancia de Rosario
Política
Dos diputados santafesinos denunciaron a Milei, Francos y otros funcionarios
Ovación
Sorpresa y media en Central: Alejo Veliz podría ser titular el domingo frente a Talleres
Ovación
Fabbiani perdió otra parte de su crédito en Newell's y su futuro pinta borroso
Política
En campaña: los Milei corren a Lule Menem y empoderan a Pilar Ramírez y Caputo
Economía
El BCRA vendió u$s432 millones en dos días para defender la banda cambiaria
La Ciudad
Cierran supermercados, comercios y shoppings por 24 horas en Rosario
POLICIALES
Detienen a un abogado por apoyar actividades ilícitas de narcos rosarinos
Policiales
Cayó uno de los prófugos más buscados: llamado anónimo y recompensa
Información General
Macron presentará "pruebas científicas" para demostrar que su esposa es mujer
Economía
La demanda internacional dispara los precios del popular té matcha