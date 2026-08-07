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Acuerdan seis cortes de cerdo a un precio de referencia de 7.900 pesos en supermercados

La iniciativa se presentó en Rosario y llegará, de manera progresiva, a 85 locales de 20 ciudades de la provincia de Santa Fe durante agosto y septiembre

7 de agosto 2026 · 15:45hs
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La medida apunta a cuidar el poder adquisitivo

La medida apunta a cuidar el poder adquisitivo, incentivar el consumo y la cadena productiva local. 

Impulsado por el gobierno de Santa Fe, durante agosto y septiembre se comercializarán seis cortes de pulpa de cerdo a un precio de referencia de $7.900 por kilo en supermercados adheridos. “Es una baja importante para el bolsillo del consumidor y una posibilidad de poner proteína animal en la mesa de las familias”, afirmó el ministro de Desarrollo Productivo Gustavo Puccini.

Se trata de una nueva etapa de Acuerdo Santa Fe, el programa que articula al sector público y privado para ofrecer productos a precios de referencia. En esta oportunidad, la iniciativa permitirá acceder durante agosto y septiembre a seis cortes de carne de cerdo a precios promocionales en los supermercados adheridos. La iniciativa se presentó en Rosario y llegará de manera progresiva a 85 locales de 20 ciudades de la provincia.

La medida apunta a cuidar el poder adquisitivo de las familias santafesinas, incentivar el consumo y, al mismo tiempo, acompañar a una de las principales cadenas productivas de la provincia.

El acuerdo establece un precio único de $7.900 por kilogramo para seis cortes de pulpa de cerdo: cuadrada, peceto, cuadril, tortuguita, nalga y bola de lomo. El valor representa aproximadamente un 20% menos que el precio actual de mercado. Para alcanzar ese precio en góndola, los frigoríficos acordaron dos modalidades de comercialización con el sector supermercadista: $ 5.500 por kilogramo para las pulpas de cerdo a granel y $ 4.500 por kilogramo para el jamón entero sin cuero.

Durante la presentación, Puccini destacó la articulación promovida por el gobierno de Santa Fe entre los distintos eslabones de la cadena. “Este acuerdo se logra entre los privados. Están la Cámara de Frigoríficos, la de Supermercados y la de Autoservicios poniéndose de acuerdo en un precio que lleva la carne de cerdo a $ 7.900 en góndola durante todo agosto y septiembre”, señaló.

Proteína a precio accesible

“Llegamos al consumidor con un precio mucho más accesible, casi la tercera parte de lo que cuesta el kilo de carne bovina. Es una baja importante para el bolsillo del consumidor y una posibilidad de poner proteína animal en la mesa de las familias”, sostuvo el ministro.

Puccini también explicó cómo funcionará el esquema para garantizar el abastecimiento: “Los productores ponen a disposición de los frigoríficos la carne y los frigoríficos van a garantizar el abastecimiento permanente a los supermercados”. Además, remarcó que la iniciativa “ayuda a poner en la góndola mano de obra santafesina y da trabajo a muchos de nuestros productores”.

“Esto no se ve en ninguna provincia de la República Argentina: que toda la cadena de valor se siente en una misma mesa”, concluyó.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Supermercados de Rosario y la Región (Casar), Sergio Cassinerio, valoró “esta articulación entre lo público y lo privado”, y destacó la importancia de una herramienta que “ayuda al consumidor”. Asimismo, señaló que “el costo de la carne de cerdo nunca estuvo tan cerca del pollo”.

El titular del supermercado Único, José Roccuzzo, donde se realizó la presentación, también destacó la importancia del acuerdo y se refirió a la mejora de las condiciones de seguridad en Rosario: “En su momento, los periodistas no querían venir y ahora verlos acá es una muy buena noticia”.

Incentivar el consumo y fortalecer la producción

La nueva etapa de Acuerdo Santa Fe fue consensuada en el marco de la Mesa de Supermercadismo, impulsada por el gobierno provincial, con la participación de la Cámara de Frigoríficos de Santa Fe, la Cámara de Supermercados de Santa Fe, la Cámara de Supermercados y Autoservicios de Rosario y la Sociedad de Carniceros de Rosario.

El esquema supone un esfuerzo compartido entre frigoríficos y supermercados, que resignan parte de sus márgenes comerciales para ofrecer carne de cerdo a un precio competitivo y garantizar el abastecimiento durante los dos meses de vigencia del acuerdo.

Santa Fe se encuentra entre las principales provincias productoras de carne porcina del país. A través de este acuerdo, el Gobierno Provincial busca estimular el consumo de pulpas de cerdo y ofrecer a las familias una alternativa de calidad a un valor inferior al de cortes equivalentes de carne vacuna.

La iniciativa apunta, además, a fortalecer la actividad de supermercados, frigoríficos y productores, dinamizar las ventas y consolidar el trabajo conjunto entre los sectores público y privado para impulsar la producción santafesina.

Durante la presentación también participó el programa Sabores de Santa Fe, con una propuesta gastronómica y recetas elaboradas a partir de los cortes incluidos en el acuerdo, con el objetivo de promover distintas alternativas para el consumo de carne porcina.

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