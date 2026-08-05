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Newell's: los pibes de la reserva otra vez cosecharon un empate

Newell's igualó 1 a 1 en la visita a Defensa y Justicia en Florencio Varela. En las tres fechas del torneo tuvo el mismo resultado y tanteador

Aníbal Fucaraccio

Por Aníbal Fucaraccio

5 de agosto 2026 · 20:27hs
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Newell’s se había adelantado en el marcador pero no pudo cuidar esa diferencia hasta el final del duelo en Varela.

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Newell’s se había adelantado en el marcador pero no pudo cuidar esa diferencia hasta el final del duelo en Varela.
Newells: los pibes de la reserva otra vez cosecharon un empate

La división reserva de Newell's continúa con cosecha de empates de características muy similares, y de esta manera no logra salir del medio de la tabla del grupo B. Ayer a la tarde, esta nueva parda en su visita a Defensa y Justicia lo alejó un poco de la cima de la zona que está en manos de Independiente, que sigue bien arriba con puntaje ideal.

En el predio Campeones del Mundo, en Florencio Varela, los pibes rojinegros igualaron en uno frente al Halcón, por la fecha 3ª el torneo Proyección, y de esta manera repitieron el resultado y el marcador en las tres primeras jornadas del Clausura.

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Los goles de Newell's

En esta ocasión, los goles fueron anotados por el nueve leproso, Joaquín Amadío, a los 38’ del primer tiempo, quien finalizó con un fuerte remate una entrada por derecha de Jeremías Morales.

En tanto, el dueño de casa equiparó la balanza en el complemento, a los 26', a través de Jonás Cabrera.

Así, parece que Newell’s entró en un túnel de empates del que no puede soltarse y salir. Vale recordar que los dos anteriores fueron 1 a 1 ante Huracán en el predio La Quemita, y con Estudiantes de Río Cuarto en Rosario.

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Tres pardas iguales

Con estas tres pardas se situó en el puesto 10, con tres puntos en tres cotejos, y de a poco, se empieza a alejar de Independiente, quien marcha como puntero en el grupo B, con nueve unidades en igual cantidad de duelos.

Vale remarcar también que, en esta categoría de reserva sólo clasifican a la siguiente instancia los primeros cuatro de cada grupo. Y que el torneo pasado, Newell’s siempre fue protagonista, pasó de ronda y quedó afuera con Vélez, en cuartos de final, en la Villa Olímpica.

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Lo que viene

Y que por la 4ª fecha del torneo Proyección, la Lepra nuevamente jugará en condición de visitante, esta vez frente a Colón en la ciudad de Santa Fe.

En esta oportunidad, para la visita a Defensa y Justicia, el entrenador leproso Lucas Bernardi dispuso el siguiente once inicial para enfrentar al Halcón de Varela:

Francisco Sciarini; Gino Barrio, Valentín Rosso, Néstor Baretto y Leonel Aranda (Renzo Mignaco); Tomás Viola (A), Valentino Sarrachini (A) y Tiago Grondona (Elián Sosa); Mateo Villalba (Gino Mutti), Joaquín Amadío y Jeremías Morales (Ignacio Liberato).

De esta manera, entre pardas muy parecidas, los pibes siguen buscando levantar vuelo en su categoría.

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