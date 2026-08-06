Horas decisivas para definir si Gonzalo Ríos llega como refuerzo a Newell's

El volante de Independiente Rivadavia de Mendoza transita momentos definitorios para conocer si se suma o no al equipo conducido por Frank Kudelka

Mientras Newell's sigue pensando y preparando el partido frente a Defensa y Justicia, la dirigencia Leprosa juega los últimos minutos en el mercado de pases para tratar de cerrar un refuerzo que pueda sumarse al plantel rapidamente y dejar conforme a Frank Kudelka.

A la lista que se manejaba en el cierre del libro de pases, sólo quedó la chance latente de Gonzalo Ríos, el futbolista de Independiente Rivadavia de Mendoza, quien no tendría asegurado un lugar en el equipo que dirige Alfredo Berti y estaría dispuesto a buscar otro horizonte.

En las próxima horas, Alfredo Berti debe definir qué será de la carrera del exjugador de Audax Italiano y Central Córdoba de Santiago del Estero, ya que la llegada de Maximiliando Salas, futbolista de River Plate, dejaría abierta la posibilidad de la salida de Ríos.

Salas, llegó hace unos días atrás a Mendoza, pero hasta el momento, y más allá que ya está practicando con su nuevos compañeros, no se hizo oficial el desembarco del ex-Racing, quien llegaría a préstamo, por un año y con una opción de compra.

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Tras la formalización entre River e Independiente Rivadavia, que se daría antes del fin de semana, llegaría la reunión entre el cuerpo técnico y la dirigencia mendocina para decidir si Ríos continúa vistiendo la camiseta de la Lepra o bien le da lugar al pedido Rojinegro.

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Por lo que pudo averiguar Ovación, la negociación no es sencilla para los del Parque de la Independencia, pero la opción que ha presentado la dirigencia Leprosa sumada a la presión que podría meter el futbolista para tener mayor continuidad, le abre una puerta para su llegada a Newell's.