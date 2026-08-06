En Newell's, Frank Kudelka trata de despejar su horizonte para descubrir más opciones

De cara al domingo, en Newell's uno se quedaría afuera, dos están entre algodones, y dos piezas valiosas vuelven a estar a disposición

Pensando en los formatos que propone Defensa de local, Kudelka decidirá si opta por Herrera o Gómez Mattar de arranque en Newell's.

Newell's transitó su miércoles tratando de despejar su horizonte de dudas para poder tener disponibles a la mayor cantidad de soldados posibles. En esta racha negra de lesiones que lo envuelve y lo condiciona al momento de armar las alineaciones desde el inicio, al menos surgieron desde el predio de Bella Vista dos buenas noticias de cara a la complicada visita del domingo a Defensa y Justicia.

Es que, después del emotivo y vibrante empate ante Boca en el Parque, que dejó buenas señales en el universo rojinegro, el entrenador Frank Kudelka recuperó dos piezas muy importantes en el funcionamiento de la mitad de la cancha, y así prepara un poco más tranquilo el equipo para viajar a Florencio Varela, un reducto siempre dificultoso para la suerte leprosa.

Así fue que ayer trascendió que luego de sus lesiones, los volantes Rodrigo Herrera y Jerónimo Gómez Mattar volvieron a trabajar a la par de sus compañeros, y se pusieron a disposición del entrenador, según pudo averiguar Ovación.

A Newell's le costó mucho

Vale recordar que poder encontrar alternativas en este puesto, le generó grandes dolores de cabeza a la Lepra en las primeras jornadas del torneo Clausura. Ya que el exPlatense había sufrido un esguince grave de codo izquierdo en los días previos al debut en el torneo Clausura, por lo que quedó fuera de la convocatoria de los tres primeros partidos del certamen: Talleres, Independiente y Boca.

Y ante la ausencia obligada de Herrera, fue Gómez Mattar el que ocupó su lugar en el debut, en la victoria 1 a 0 ante Talleres de Córdoba en la primera fecha en el Coloso Marcelo Bielsa, pero en el final del partido el joven mediocampista de 17 años sufrió una inoportuna distensión que lo dejó fuera de las canchas por dos semanas.

Finalmente, afortunadamente para el club del Parque, ambos mediocampistas ayer se entrenaron a la par y podrían estar disponibles para visitar al Halcón.

Herrera iba a ser titular, junto al capitán Luca Regiardo en el corazón del mediocampo y por eso, esta baja, junto a la de su reemplazante natural, que también había mostrado buenos pasajes en ese primer partido, generó un escenario de mucha mayor preocupación.

A eso, se le sumó que en los días previos al choque con el Diablo en su reducto de Avellaneda, también se lesionó Marcelo Esponda, lo que aumentó el nivel y el grado de dificultad de los obstáculos que fueron apareciendo en el camino de la Lepra.

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Sotelo no anduvo

Por eso, en los últimos dos choques surgió desde el arranque David Sotelo, quien no tuvo presentaciones convincentes, y todo indica que para medirse con el Halcón en Varela, Herrera, si se muestra bien en los entrenamientos en el Centro Jorge Griffa, recupere el lugar de consideración que le dispensó Kudelka durante todos los trabajos de la pretemporada de invierno.

En este marco, será trascendental todo lo que ocurra en las próximas prácticas para que el técnico leproso pueda seguir de cerca la evolución de estos jugadores, que son muy importantes al momento de pensar en variantes en el medio.

Seguramente, pensando en las intenciones y en los formatos de disputa que propone Defensa y Justicia de local, el técnico rojinegro podrá decidirse si opta por Herrera o Gómez Mattar para ocupar el núcleo central del equipo, ya que tienen rasgos futbolísticos bastante distintos.

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Sigue afuera

Por otro lado, el extremo Walter Núñez fue el único futbolista de la Lepra que no está disponible y se mantiene en proceso de recuperación luego de sufrir un esguince de tobillo derecho en la derrota ante Independiente como visitante, donde fue sustituido durante la primera etapa.

Teniendo como referencia el muy buen partido que hizo el juvenil delantero Thomas Ríos, mostrando técnica individual, gambeta y desfachatez, es muy probable que continúe en condición de titular en el elenco rojinegro en su siguiente compromiso en el campeonato.

El pibe Ríos está siendo una grata aparición desde abajo, por lo que resolver esa zona aparece como algo mucho más sencillo para el cuerpo técnico.

Optimistas con Cóccaro

En este escenario de lesiones y de búsquedas de alternativas, también se supo que el delantero Matías Cóccaro y el zaguero Oscar Salomón, ayer no entrenaron a la par del resto del grupo de futbolistas en el predio de Bella Vista.

Vale precisar que el Zorro fue una de las figuras de Newell’s en la igualdad con el Xeneize, partido en el que se mostró muy participativo, anotó el primer tanto de su equipo y su aporte fue clave y determinante para el inicio de la jugada del segundo, que terminó con el gol de Regiardo.

No obstante, el Zorro salió reemplazado en el segundo tiempo y mostró algunos gestos de dolor. Según pudo averiguar Ovación, el delantero entrenó diferenciado, pero desde el cuerpo técnico de Frank Kudelka se mantienen optimistas con que pueda estar disponible para enfrentar a Defensa y Justicia.

En tanto, el panorama que se desprende de la situación del marcador central Salomón es muy distinto, ya que ayer practicó aparte, pero los colaboradores del técnico rojinegro no son tan optimistas ni guardan sensaciones positivas en relación a su evolución, ya que lleva más tiempo sin jugar.

Así, lo más probable es que Cóccaro siga en el once principal en la difícil excursión a Florencio Varela, y que Salomón continúe en su puesta a punto.