Jugó en Newell's hasta hace 20 días, empieza a ser figura en su nuevo equipo y mañana se enfrentará a Messi

Necaxa pagó 2,8 millones de dólares por el pase y Newell's se quedó con el derecho al cobro de una plusvalía en caso de futuras ventas equivalente al 20 por ciento.

Leer más: Newell's cedió a un jugador y el pase se frenó por un problema cardíaco, pero todo indica que se destrabaría

Jacob llegó a la ciudad de Aguascalientes hace un par de semanas, entró un rato en un partido y después fue titular. Rindió muy bien y tanto el cuerpo técnico como sus compañeros y sobre todos los hinchas ya empiezan a valorarlo. Por su fútbol, pero también por su entrega.

Unos días después de su mudanza a Aguascalientes, el jugador publicó un mensaje dirigido al club donde se formó. "No podía no despedirme del club de mis amores, no tengo palabras para agradecerles todos estos años", escribió el jugador en IG. Y añadió: "Soy un bendecido de Dios por darme la oportunidad de cumplir mi sueño de chiquito con esta camiseta tan soñada", dijo.

Ya lo quieren en Necaxa

En los últimos días, los fanáticos del Necaxa expresaron su reconocimiento el ex-Newell's en las redes sociales y muchos consideran que tiene el ADN propio de ese equipo. Fue sobre todo después de su sobresaliente rendimiento en el partido ante el Atlanta United, por la Leagues Cup, el certamen en el que juegan equipos de México, Estados Unidos y Canadá.

Ahora a Jacob lo espera un nuevo desafío. Es que el equipo de Gago jugará mañana por ese mismo torneo ante Inter Miami. El chico surgido en la cantera rojinegra se enfrentará entonces al equipo de Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Luis Suárez.

En Necaxa también juegan el ex-Newell's Ezequiel Unsain, Agustín Palavecino y Tomás Badaloni. El partido contra Inter Miami se jugará en Miami a la hora 20 del este de Estados Unidos.