Juegos Olímpicos 2024: un magro balance en París, fruto de la falta de apoyo y de estructura

Pasaron los Juegos Olímpicos de París 2024 y Argentina no logró escapar de su realidad: volvió a tener una magra cosecha de medallas

Si se repasa el medallero histórico de Argentina se puede apreciar de que las cantidades cosechadas en París 2024 no difieren mucho de las conseguidas en las anteriores ediciones, desde Sidney 2000 a la fecha. Y ese no es un dato menor, sino algo que pone de relevancia que el deporte no está en la lista de prioridades de la agenda oficial, sea cual fuere su signo político, porque los gobiernos se fueron sucediendo y los resultados fueron idénticos. Y si nos remontamos aún más en el tiempo, es peor.