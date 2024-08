Juan Giménez, que hoy está arriba, miró hacia abajo y valoró las bases que tuvo en Central

Jugué como volante central como dos años, hasta que en una pretemporada Alejandro Fernández me agarró y me dijo que pensaba que me iba a ir mejor como zaguero porque creía que por el ritmo me estaba costando la posición de volante. Yo también entendí que podía ser lo mejor, lo acepté y por supuesto lo trabajé para mejorar día a día.