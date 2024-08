Juan Giménez tras el triunfo de Central: "El gol y el abrazo con mi mamá fueron lo máximo"

Al lunes 26 de agosto le faltaban poco más de dos horas para terminar, el Gigante ya estaba prácticamente a oscuras y en esa salida de los futbolistas canallas tras el gran triunfo de Central ante Atlético Tucumán había un solo jugador pululando por el playón de estacionamiento. No era otro que Juan Giménez , el pibe que le dio la victoria al Canalla. El ser el último en dejar el Gigante no fue de capricho, sino porque era a quien todos querían entrevistar, a quien los pocos hinchas que quedaban en el lugar querían abrazar. Pero si de abrazo se trata, el que el pibe Giménez se dio con su mamá Clarisa después de la última entrevista fue para emocionarse. Fueron unos 15 segundos de una carga emocional de aquellas, una muestra del más sincero afecto en medio de tanta alegría. “El gol y el abrazo con mi mamá fueron lo máximo” , le dijo Giménez a La Capital pasado el mediodía de este martes, en medio de la extensa charla que mantuvo con este medio con la emoción intacta, pero con los latidos en su ritmo habitual. “Me felicitó y me dijo que me amaba” , confesó el pibe de apenas 18 años.

Hubo algunas palabras. Me dijo que lo que me había pasado lo tenía merecido. Me felicitó y me dijo que me amaba.

Un momento bravo.

Sí, imaginate. Fue algo hermoso.

Eran muchos los que te esperaban a la salida, por eso fuiste el último en irte del Gigante.

Si, es cierto, había un montón de gente. La mayoría de mi familia faltaba, pero había unos cuantos.

No fue de caprichoso haber sido el último en irte, todos los periodistas querían una nota con vos, los hinchas un saludo, una foto.

Tal cual. Estuve ahí y la salida estuvo medio jodida, pero fue todo dentro de una noche hermosa.

Jodida la salida, pero placentera.

Obvio, ojalá sean todas así.

Gimenez2.jpg Juan Giménez ingresó por Quintana y en la primera pelota que tocó pudo convertir el tanto de la victoria. Marcelo Bustamante / La Capital

¿Y con qué sensaciones te fuiste?

Esta muy orgulloso sobre todo, pero muy contento, feliz. Creo que no puedo pedir nada más. Igual, la alegría es algo que pasa rápido y ahora hay que seguir porque es parte de la exigencia diaria que te impone este club.

¿Qué se siente hacer un gol en el Gigante, de cara a los hinchas?

Uf, no te puedo explicar. Es algo hermoso, con lo que siempre soñé. Desde muy chico que pienso cómo sería escuchar la gente después de convertir un gol. El momento en el que la gente se levanta por completo es algo único.

¿Y alcanzaste a percibir el estallido de los hinchas?

Vos sabés que no. Por la alegría que tenía no escuché todo lo que debía haber escuchado. Obviamente después vi muchos videos y me di cuenta lo que fue ese momento.

¿Hasta qué hora estuviste viendo videos?

Y, como hasta las 12.30, que fue cuando dejé el celular por completo. Pero bueno, después no me podía dormir, la verdad que se me hizo complicado.

¿Y a qué hora te pudiste dormir?

Creo que después de la 1.30 o cerca de las 2. Me costó en serio.

El gol no es algo con lo que el defensor generalmente sueñe porque lo primordial es cumplir con otra función, pero cuando se da el empuje anímico debe ser importante.

Por supuesto que sirve. Además fue un gol que sirvió para ganar el partido en un momento complicado para nosotros y es lo que más felicidad me dio.

¿Cómo fue el momento cuando te quedó la pelota, en qué pensaste?

Mirá, no esperaba que me quede ahí tan justa, pero cuando eso pasó le di como pude, encima con la zurda. Entró despacito, pero entró.

¿Y siempre pensaste en pegarle rápido o se te cruzó alguna otra idea por la cabeza?

No, cuando me quedó servida dije “pegale” y salió.

¿Enseguida supiste que iba a entrar? Porque como vos dijiste entró muy despacio, como pidiendo permiso.

Sí, pero lo bueno es que la pelota se fue abriendo bastante y encima el arquero creo que estaba un poco tapado. Ya cuando que Durso se tiró y no llegaba salí a festejar.

Hablaste de un momento difícil para el equipo, ¿qué tan necesario era el triunfo después de las derrotas que traían sobre el lomo?

Era muy necesario, era algo que necesitaba el equipo, pero sobre todo el grupo. Ojo, hay que seguir y apuntar a más para poder clasificar a alguna copa internacional.

¿Cómo te trata el ritmo de primera?

Bien, no siento que me esté costando demasiado, pero sí estoy convencido que puedo seguir mejorando.

Gimenez3LV.jpg Giménez debutó en cancha de River de la mano de Russo, a quien le agradeció de manera especial. Marcelo Bustamante / La Capital

Te lo pregunto porque te llegó todo muy rápido. En enero pasado recién hiciste tu primera pretemporada con primera.

Lo que siento es que me adapté bien. Por supuesto al principio me costó, pero la adaptación al juego fue rápida. Fue mucho tiempo junto al grupo, de entrenamientos fuertes y todo eso me hizo muy bien.

¿Qué cambió en vos de aquel debut en cancha de River a hoy?

No siento que haya cambiado demasiado, pero sí creo que maduré, como jugador y como persona. Me cambió un poco la vida, pero en lo personal no siento que me haya cambiado bastante.

Dijiste que maduraste mucho. ¿Qué tan importante fue en ese proceso de maduración Miguel Angel Russo, que fue quien te subió a primera y quien te hizo debutar?

Uf, un montón. Miguel y su cuerpo técnico me ayudaron muchísimo porque estuvieron siempre cerca mío. Me aconsejaban en todo momento, me decían qué cosas estaban bien, cuáles no, y fue algo que como jugador me ayudaron mucho, pero también como persona.

¿Imaginabas hace un tiempo que te iba a llegar todo tan rápido?

Sinceramente no lo esperaba. Me pasaron muchas cosas muy rápido, pero siempre trato de tomarlo con calma, de no apurarme.

¿Y cómo fue ese cambio de volante central a zaguero central?

Jugué como volante central como dos años, hasta que en una pretemporada Alejandro Fernández me agarró y me dijo que pensaba que me iba a ir mejor como zaguero porque creía que por el ritmo me estaba costando la posición de volante. Yo también entendí que podía ser lo mejor, lo acepté y por supuesto lo trabajé para mejorar día a día.

¿Lo que sos hoy se lo debés a él? ¿Se lo reconocés cada vez que te lo cruzás?

Cada vez que nos vemos lo saludo de la mejor forma porque lo respeto muchísimo porque es un gran tipo, pero sobre todo un gran técnico. El tuvo mucho que ver en este presente mío.

¿Hablás con Mallo, Quintana y Barbieri, que son tus competidores por el puesto, pero jugadores de mucha experiencia?

Hablo mucho porque siempre se acercan y están ahí. La que tenemos es una linda competencia, pero el trato es muy bueno porque son compañeros que me aconsejan mucho.

GimenezMB.jpg El pibe Giménez se acordó de Alejandro Fernández, el DT de inferiores que lo llevó de volante a zaguero. Marcelo Bustamante / La Capital

Te tocó ya de primer central, también de segundo, ¿qué perfil te sienta mejor, o te es indistinto?

Me sienta mejor el perfil derecho, pero no me molesta jugar como segundo central porque creo que me puedo adaptar. Es algo que fui trabajando de a poco.

¿Sentís que están a tiempo para alcanzar el objetivo de una copa internacional?

No sentimos que estamos lejos y creemos que tenemos un gran plantel. Queremos llegar a eso y a lo más arriba posible en el torneo.

¿Fue duro el impacto de lo que sufrieron en Fortaleza?

Y, la verdad que nos golpeó bastante, sobre todo porque habíamos hecho un buen partido y estuvimos cerca de lograr la clasificación.

Así como te tenés acostumbrar al ritmo de primera también debés hacerlo al trato con la prensa, ¿cómo te llevás con eso?

De a poco le voy agarrando la mano, ja. Esto de las entrevistas es algo que comenzó hace poco, pero intento adaptarme también a eso.

¿Y qué es más difícil, marcar a un 9 grandote o pararse frente a un micrófono?

Son difíciles las dos, pero me siento tranquilo y confiado en que son cosas que puedo manejar, ja.

¿Tus objetivos de aquí en más?

Lo que quiero es seguir mejorando en el puesto para empezar a jugar un poco más. Me gustaría el año que viene ya ser titular.

Te tocó debutar en cancha de River y ahora se viene La Bombonera, ¿te toque o no, son partidos para disfrutar, sobre todo por el entorno?

Son partidos que todos queremos jugar porque son los más lindos. Hay que afrontarlos con tranquilidad y en la medida de lo posible disfrutarlos.