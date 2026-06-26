José Luis Chilavert, durísimo contra Gustavo Alfaro, DT de Paraguay: "El más farsante del fútbol mundial"

El legendario arquero paraguayo salió al cruce de unas declaraciones del técnico tras la igualdad ante Australia en el Mundial

José Lusi Chilavert fue muy duro con Gustavo Alfaro, el DT de Paraguay: "Dejá de mentir"

No es la primera vez, y seguramente tampoco será la última, que el legendario arquero paraguayo José Luis Chilavert inaugura una fuerte polémica en el fútbol. Esta vez habló sobre la selección de su país y apuntó directamente contra el entrenador de Paraguay , Gustavo Alfaro. "Es un farsante", dijo.

Chilavert habló luego del empate sin goles entre Paraguay y Australia en el Mundial. La igualdad deja a la selección guaraní con posibilidades de avanzar a 16avos de final, aunque aún debe esperar algunos resultados.

Luego del partido, Alfaro hizo unas declaraciones que molestaron a Chilavert. Y salió a responderle con los botines bien de punta.

"Es el técnico más farsante del fútbol mundial”, escribió "Chila" en la red social X. Aunque no es la primera vez que cuestiona al entrenador con pasado en Central, nunca había sido tan duro.

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Chilavert: "Dejá de mentir, Alfaro"

Chilavert cuestionó a Alfaro por sus declaraciones sobre el nivel del plantel paraguayo y aseguró que, al momento de asumir, sabía con qué jugadores contaría.

“Cuando firmó su contrato sabía qué calidad de jugadores tenía Paraguay y era todo elogio, ahora son los peores del Mundial”, disparó.

Una de las frases de Alfaro que más molestaron a Chilavert es cuando dijo: "Cuestionen todo lo que quieran cuestionar”. La respuesta fue durísima: “Dejá de mentir, Alfaro, vendedor de espejitos de colores”, escribió. Y remató: Y “Te pagan 2.5M para decir boludeces”.

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