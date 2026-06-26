La emotiva historia detrás de la cábala de los caramelos de Rodrigo De Paul

La madre del mediocampista argentino reveló el origen de la costumbre de su hijo, mucho tiempo antes de que brillara con la selección

La cábala de Paredes y De Paul en Kansas, antes del partido entre Argentina y Argelia.

La reconocida cábala de los caramelos que protagonizan Rodrigo De Paul y Leandro Paredes antes de cada partido de la selección argentina , cuando comparten golosinas mientras hacen el reconocimiento del campo de juego, tiene una historia mucho más profunda y emotiva de la imaginada , vinculada a la familia del ex-Racing.

La madre de De Paul, Mónica, reveló el origen de la costumbre del futbolista , que nació durante su infancia y que tenía como protagonista a su abuelo Osvaldo , quien acompañaba al pequeño Rodrigo a los entrenamientos.

En una entrevista con la periodista Maite Peñoñori, la madre del volante de Inter Miami confesó: “Durante muchos años, Rodrigo nunca supo que esas monedas que le daba -Osvaldo- a él eran las monedas del viaje . Mi papá se volvía a la casa caminando y le daba esas monedas para que él se comprara los caramelos cuando iba a entrenar ”.

El gesto pasó casi desapercibido para De Paul durante años, cuando descubrió que las monedas con las que compraba caramelos en el buffet del club eran en realidad las que su abuelo utilizaba para pagar los pasajes de vuelta del colectivo. “ Era su fan número uno . Le sacaba lo que no tenía al abuelo”, agregó.

La emotiva confesión de la madre de De Paul

Mónica recordó el gesto de su padre con emoción y aclaró que falleció en 2009, por lo que nunca pudo ver a su nieto debutar en primera división ni vestir los colores de la selección argentina, pero aseguró: “Desde donde esté, lo ve”.

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“Rodrigo siempre dice: “El abuelo me ayuda”. Él tiene un tatuaje del abuelo en la muñeca que dice: “Por siempre en mi corazón”. Cuando entra a la cancha o hace un gol, se besa la muñeca”, reconoció la madre del mediocampista argentino.

El vínculo de Rodrigo De Paul con su abuelo Osvaldo perduró más allá de su ausencia en vida y lo acompaña durante su época dorada con la selección argentina, desde sus primeros pasos en Racing hasta su actualidad en el Mundial 2026 con la Albiceleste.

Cómo es la cábala de los caramelos

El ritual que protagonizan De Paul y Paredes antes de cada partido se popularizó entre los hinchas en medio de una época dorada para la Argentina de la mano de Lionel Scaloni.

En una entrevista, el mediocampista de Boca detalló que come siete caramelos Sugus antes de cada encuentro, cuatro de ellos azules y tres amarillos, mientras que De Paul come 14 caramelos sin tener una combinación fija de colores.