La Capital | Ovación | Mundial 2026

Paraguay le ganó a Turquía en el Mundial 2026 a pesar de una expulsión novedosa

La selección de Gustavo Alfaro pasó todo el segundo tiempo con un jugador menos por la tarjeta roja que recibió Miguel Almirón

20 de junio 2026 · 09:16hs
Google Seguir a La Capital en Google
El futbolista guaraní no pudo terminar el segundo partido del Mundial 2026.

Foto: AP Photo/Eakin Howard.

El futbolista guaraní no pudo terminar el segundo partido del Mundial 2026.

La segunda fecha del Mundial 2026 comenzó con un episodio inédito en el certamen. Paraguay le ganó a Turquía por 1 a 0 en Santa Clara, pero antes sufrió la expulsión de un jugador porque se tapó la boca para hablar con un rival en la cancha.

Miguel Almirón recibió la tarjeta roja en el minuto 48 del primer tiempo, cuando su equipo ya estaba en ventaja. El árbitro Iván Bartón lo echó después de la intervención del VAR por algo que ocurrió frente a uno de los asistentes dentro de la cancha.

Cuando lo llamaro para revisar la acción a través del video, el referí salvadoreño advirtió que el delantero de Atlanta United había cubierto su rostro para conversar con Mert Müldür. Se trata de la misma acción que meses atrás le valió una suspensión al argentino Gianluca Prestianni por una discusión con Vinicius en Champions League y una denuncia sobre discriminación por parte de Real Madrid.

Paraguay celebró en el Mundial 2026

Antes de este incidente, el equipo de Gustavo Alfaro se puso en ventaja con un gol de Matías Galarza en el segundo minuto de juego. Aunque Turquía tuvo un jugador más en el complemento, no pudo evitar la derrota en el estadio Bahía de San Francisco.

La situación de la selección sudamericana cambió drásticamente a partir de la tarjeta roja. En el complemento, Paraguay se dedicó a defender la diferencia a su favor y finalmente pudo recuperarse del duro golpe que le había dado Estados Unidos en el debut.

>> Leer más: Mundial 2026: Marruecos obtuvo su primer triunfo casi desde el vestuario

Con este resultado, el elenco rojiblanco sumó chances de clasificar a los 16avos de final de la Copa del Mundo. El equipo igualó el puntaje de Australia, pero los de Oceanía conservan el segundo lugar por diferencia de gol.

El duelo decisivo se disputará el jueves a las 23 de Argentina en el mismo escenario. Si Paraguay no gana, deberá esperar el desarrollo del resto de la fase de grupos para ver si puede avanzar a la fase siguiente como uno de los mejores terceros.

Primera expulsión en un Mundial por la ley Prestianni

Fuera de lo que respecta a la competición entre selecciones, el partido de este viernes marcó un hito porque fue el marco de la primera expulsión por la regla disciplinaria que se introdujo a partir de la suspensión a Prestianni. FIFA anunció esta modificación a fines de abril, cuando terminó de evaluar el conflicto que se dio en la serie de Benfica y Real Madrid.

La resolución que aprobó IFAB por unanimidad determina que un futbolista puede ser expulsado si se tapa la boca para ocultar un comportamiento discriminatorio. La otra reforma habilita la misma sanción inmediata si un jugador sale de la cancha para protestar un fallo arbitral o por orden del cuerpo técnico.

Noticias relacionadas
Las imponentes autopistas estadounidenses entre Kansas y Dallas se llenarán este fin de semana de viajeros argentinos que irán a alentar a Argentina.

Mundial 2026: rumbo a Dallas, un viaje al corazón cowboy, siguiendo a la Scaloneta

Cristiano Ronaldo sufre el empate ante la República de Congo. Su actuación genera debate en Portugal.

"Es uno más": la frase de un jugador de Portugal sobre Cristiano Ronaldo que desató una tormenta

Alex Freeman, el jugador más jóven del equipo de Mauricio Pochettino, sale a festejar su gol, el segundo de Estados Unidos.

De la mano de un ex-Newell's, Estados Unidos ya se aseguró un lugar en la siguiente ronda del Mundial

Messi se acerca al defensor Aissa Mandi después de la jugada en la que Argelia reclamó un planchazo del futbolista argentino. 

Argelia se queja ante la Fifa porque el árbitro del partido ante Argentina no expulsó a Messi

Ver comentarios

Las más leídas

Fin del ciclo de Fatura Broun: Central decidió rescindir el contrato y seguiría en Gimnasia

Fin del ciclo de Fatura Broun: Central decidió rescindir el contrato y seguiría en Gimnasia

La gastronomía apuesta al centro: las aperturas que llegan y las que están por venir

La gastronomía apuesta al centro: las aperturas que llegan y las que están por venir

Newells: en la carpeta de apuntados aparece otro marcador de punta derecho

Newell's: en la carpeta de apuntados aparece otro marcador de punta derecho

Rosario se llevará todas las miradas del país en el Día de la Bandera

Rosario se llevará todas las miradas del país en el Día de la Bandera

Lo último

La tierra propia, una urgencia evidente en Villa Gobernador Gálvez

La tierra propia, una urgencia evidente en Villa Gobernador Gálvez

Encuentro integrativo de las colonias de adultos mayores del departamento San Martín

Encuentro integrativo de las colonias de adultos mayores del departamento San Martín

Milei hizo un gesto de fortaleza en Rosario: Argentina no nació de la resignación

Milei hizo un gesto de fortaleza en Rosario: "Argentina no nació de la resignación"

Milei hizo un gesto de fortaleza en Rosario: "Argentina no nació de la resignación"

El presidente encabezó el acto del Día de la Bandera con la presencia de Manuel Adorni y celebró el apoyo de militantes libertarios

Milei hizo un gesto de fortaleza en Rosario: Argentina no nació de la resignación
La UNR, entre las cuatro mejores universidades públicas del país
La Ciudad

La UNR, entre las cuatro mejores universidades públicas del país

Abuso sexual en un jardín de infantes: qué hacer ante estas situaciones

Por Isabella Di Pollina
La Ciudad

Abuso sexual en un jardín de infantes: qué hacer ante estas situaciones

Mundial 2026: Dallas, las piernas cortadas a Diego, un estadio alienígena y música country
Mundial 2026

Mundial 2026: Dallas, las piernas cortadas a Diego, un estadio alienígena y música country

Condenaron a un hombre que mató a un jubilado para robarle una batería de un taller mecánico
Policiales

Condenaron a un hombre que mató a un jubilado para robarle una batería de un taller mecánico

Rugby: Atlético del Rosario visita a Champagnat con la idea de cortar la mala racha

Por Pablo Mihal
Ovación

Rugby: Atlético del Rosario visita a Champagnat con la idea de cortar la mala racha

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Fin del ciclo de Fatura Broun: Central decidió rescindir el contrato y seguiría en Gimnasia

Fin del ciclo de Fatura Broun: Central decidió rescindir el contrato y seguiría en Gimnasia

La gastronomía apuesta al centro: las aperturas que llegan y las que están por venir

La gastronomía apuesta al centro: las aperturas que llegan y las que están por venir

Newells: en la carpeta de apuntados aparece otro marcador de punta derecho

Newell's: en la carpeta de apuntados aparece otro marcador de punta derecho

Rosario se llevará todas las miradas del país en el Día de la Bandera

Rosario se llevará todas las miradas del país en el Día de la Bandera

Milei hizo un gesto de fortaleza en Rosario: Argentina no nació de la resignación

Milei hizo un gesto de fortaleza en Rosario: "Argentina no nació de la resignación"

Ovación
Rugby: Atlético del Rosario visita a Champagnat con la idea de cortar la mala racha

Por Pablo Mihal
Ovación

Rugby: Atlético del Rosario visita a Champagnat con la idea de cortar la mala racha

Rugby: Atlético del Rosario visita a Champagnat con la idea de cortar la mala racha

Rugby: Atlético del Rosario visita a Champagnat con la idea de cortar la mala racha

Mundial 2026: Dallas, las piernas cortadas a Diego, un estadio alienígena y música country

Mundial 2026: Dallas, las piernas cortadas a Diego, un estadio alienígena y música country

Marruecos obtuvo su primer triunfo casi desde el vestuario

Marruecos obtuvo su primer triunfo casi desde el vestuario

Policiales
Condenaron a un hombre que mató a un jubilado para robarle una batería de un taller mecánico
Policiales

Condenaron a un hombre que mató a un jubilado para robarle una batería de un taller mecánico

Imputan a la cuidadora de una jubilada por un millonario robo

Imputan a la cuidadora de una jubilada por un millonario robo

Santa Fe: detienen a una mujer porque su hijo de 10 años llevaba en la calle un revólver cargado

Santa Fe: detienen a una mujer porque su hijo de 10 años llevaba en la calle un revólver cargado

Derriban tres búnkeres: huellas de narcomenudeo donde mataron al policía federal

Derriban tres búnkeres: huellas de narcomenudeo donde mataron al policía federal

La Ciudad
Abuso sexual en un jardín de infantes: qué hacer ante estas situaciones

Por Isabella Di Pollina
La Ciudad

Abuso sexual en un jardín de infantes: qué hacer ante estas situaciones

El frío se establece en la región y las temperaturas seguirán bajando

El frío se establece en la región y las temperaturas seguirán bajando

Rosario se llevará todas las miradas del país en el Día de la Bandera

Rosario se llevará todas las miradas del país en el Día de la Bandera

Parque acuático: las contradicciones que dejan expuesta a la política doméstica

Parque acuático: las contradicciones que dejan expuesta a la política doméstica

Javkin adjudicó la transformación más grande de Empalme Graneros
La Ciudad

Javkin adjudicó la transformación más grande de Empalme Graneros

Santa Fe analiza el adelanto de coparticipación que le ofrece el gobierno de Milei

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Santa Fe analiza el adelanto de coparticipación que le ofrece el gobierno de Milei

Dónde ver a la selección argentina si se trabaja en el microcentro de Rosario
La Ciudad

Dónde ver a la selección argentina si se trabaja en el microcentro de Rosario

Santa Fe: detienen a una mujer porque su hijo de 10 años llevaba en la calle un revólver cargado
Policiales

Santa Fe: detienen a una mujer porque su hijo de 10 años llevaba en la calle un revólver cargado

La Justicia ordenó reincorporar un empleado despedido arbitrariamente

Por Matías Petisce
La Ciudad

La Justicia ordenó reincorporar un empleado despedido arbitrariamente

Voluntarias de la Maternidad Martin y hospitales públicos recibieron la Orden del Rosario
La Ciudad

Voluntarias de la Maternidad Martin y hospitales públicos recibieron la Orden del Rosario

El Sanatorio Americano afirmó que no usa material radiactivo cesio-137
La Ciudad

El Sanatorio Americano afirmó que no usa material radiactivo cesio-137

Las apuestas deportivas ya se pueden disfrutar en Santa Fe con el respaldo de City Center Online
La Ciudad

Las apuestas deportivas ya se pueden disfrutar en Santa Fe con el respaldo de City Center Online

Ya no es FOMO, es FOBO: el nuevo miedo que trajo la IA al mundo del trabajo
Información General

Ya no es FOMO, es FOBO: el nuevo miedo que trajo la IA al mundo del trabajo

Restauraron el Monumento a Belgrano a poco de que cumpla 100 años
La Ciudad

Restauraron el Monumento a Belgrano a poco de que cumpla 100 años

Condenan a 10 años por asociación ilícita a exjefa de la comisaría de Frontera
Policiales

Condenan a 10 años por asociación ilícita a exjefa de la comisaría de Frontera

Sólo en dos años de Milei se avanzó más que en ocho años anteriores

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

"Sólo en dos años de Milei se avanzó más que en ocho años anteriores"

Brindis TV hará el Día de la Bandera una transmisión especial desde el Monumento
La Ciudad

Brindis TV hará el Día de la Bandera una transmisión especial desde el Monumento

El gobierno adjudicó el control de la hidrovía a Jan de Nul-Servimagnus
Economía

El gobierno adjudicó el control de la hidrovía a Jan de Nul-Servimagnus

Abuso sexual en un jardín de infantes: docentes pidieron licencia y hay 14 denuncias
La Ciudad

Abuso sexual en un jardín de infantes: docentes pidieron licencia y hay 14 denuncias

Clientes de Litoral Gas reportaron intentos de estafas en redes sociales
Información General

Clientes de Litoral Gas reportaron intentos de estafas en redes sociales

Récord de postulantes en el Examen Único del sistema de Residencias en Salud
La Ciudad

Récord de postulantes en el Examen Único del sistema de Residencias en Salud

La Corte recibió a diputados para analizar la reforma de Colegios de Jueces Penales
Política

La Corte recibió a diputados para analizar la reforma de Colegios de Jueces Penales

AFA proyecta nuevos negocios y refuerza sus inversiones
Economía

AFA proyecta nuevos negocios y refuerza sus inversiones

Conflicto con los gremios aceiteros: las empresas quieren firmar el aumento
Economía

Conflicto con los gremios aceiteros: las empresas quieren firmar el aumento