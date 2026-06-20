Paraguay le ganó a Turquía en el Mundial 2026 a pesar de una expulsión novedosa

La selección de Gustavo Alfaro pasó todo el segundo tiempo con un jugador menos por la tarjeta roja que recibió Miguel Almirón

La segunda fecha del Mundial 2026 comenzó con un episodio inédito en el certamen. Paraguay le ganó a Turquía por 1 a 0 en Santa Clara, pero antes sufrió la expulsión de un jugador porque se tapó la boca para hablar con un rival en la cancha.

Miguel Almirón recibió la tarjeta roja en el minuto 48 del primer tiempo, cuando su equipo ya estaba en ventaja. El árbitro Iván Bartón lo echó después de la intervención del VAR por algo que ocurrió frente a uno de los asistentes dentro de la cancha.

Cuando lo llamaro para revisar la acción a través del video, el referí salvadoreño advirtió que el delantero de Atlanta United había cubierto su rostro para conversar con Mert Müldür . Se trata de la misma acción que meses atrás le valió una suspensión al argentino Gianluca Prestianni por una discusión con Vinicius en Champions League y una denuncia sobre discriminación por parte de Real Madrid .

Antes de este incidente, el equipo de Gustavo Alfaro se puso en ventaja con un gol de Matías Galarza en el segundo minuto de juego. Aunque Turquía tuvo un jugador más en el complemento, no pudo evitar la derrota en el estadio Bahía de San Francisco.

La situación de la selección sudamericana cambió drásticamente a partir de la tarjeta roja. En el complemento, Paraguay se dedicó a defender la diferencia a su favor y finalmente pudo recuperarse del duro golpe que le había dado Estados Unidos en el debut.

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Con este resultado, el elenco rojiblanco sumó chances de clasificar a los 16avos de final de la Copa del Mundo. El equipo igualó el puntaje de Australia, pero los de Oceanía conservan el segundo lugar por diferencia de gol.

El duelo decisivo se disputará el jueves a las 23 de Argentina en el mismo escenario. Si Paraguay no gana, deberá esperar el desarrollo del resto de la fase de grupos para ver si puede avanzar a la fase siguiente como uno de los mejores terceros.

Primera expulsión en un Mundial por la ley Prestianni

Fuera de lo que respecta a la competición entre selecciones, el partido de este viernes marcó un hito porque fue el marco de la primera expulsión por la regla disciplinaria que se introdujo a partir de la suspensión a Prestianni. FIFA anunció esta modificación a fines de abril, cuando terminó de evaluar el conflicto que se dio en la serie de Benfica y Real Madrid.

La resolución que aprobó IFAB por unanimidad determina que un futbolista puede ser expulsado si se tapa la boca para ocultar un comportamiento discriminatorio. La otra reforma habilita la misma sanción inmediata si un jugador sale de la cancha para protestar un fallo arbitral o por orden del cuerpo técnico.