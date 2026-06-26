Gustavo Alfaro tras el empate de Paraguay: "Esto es un parto y a veces es de nalgas"

La Albirroja igualó 0 a 0 con Australia y deberá esperar para ver si clasifica como uno de los mejores terceros.

El entrenador de la selección de Paraguay, Gustavo Alfaro, defendió el planteo de su equipo tras el empate 0-0 ante Australia, por la última fecha del grupo D del Mundial 2026 , y dejó una de las frases más fuertes de la jornada al comparar el camino mundialista de la Albirroja con un parto difícil.

“Esto es un parto y a veces es un parto de nalgas. Con dolor y a veces te viene con el cordón cruzado” , expresó Alfaro en conferencia de prensa luego de un partido cerrado, táctico y de pocas situaciones, pero que dejó a Paraguay con grandes chances de avanzar a los dieciseisavos de final como uno de los mejores terceros.

El técnico argentino no esquivó las críticas por el desarrollo del encuentro y fue contundente al responder sobre el rendimiento de su equipo. “Cuestionen todo lo que quieran cuestionar”, lanzó Alfaro, en una conferencia cargada de tensión, alivio y reivindicación del proceso que llevó a Paraguay de regreso a un Mundial después de 16 años de ausencia.

La Albirroja quedó tercera en el grupo D con cuatro puntos, detrás de Estados Unidos y Australia, y deberá esperar la definición de otras zonas para confirmar matemáticamente su clasificación a la próxima instancia. El equipo cerró con 4 puntos y una diferencia de gol de -2 , y para avanzar a la fase final del certamen, que cuenta con 48 equipos y 12 grupos, necesita ser uno de los ocho mejores terceros .

Alfaro valoró especialmente el aspecto defensivo de su equipo, que logró sostener el cero ante un rival directo en la pelea por la clasificación. “Quedé conforme con el trabajo defensivo”, aseguró el entrenador, quien destacó la disciplina táctica de Paraguay para competir en un partido de máxima tensión.

El DT también remarcó que el nivel del Mundial obliga a mirar la campaña paraguaya dentro de un contexto de exigencia muy alto. “Como nivel, estamos todos nivelados para arriba”, afirmó, al analizar la paridad de la competencia y la dificultad de imponer condiciones ante selecciones que llegaron con mayor rodaje mundialista.

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En esa línea, Alfaro recordó que siempre intentó manejar el discurso con prudencia, sin cargar al plantel con obligaciones desmedidas. “Siempre hablé de ilusión, no hablé de expectativa”, sostuvo el entrenador argentino, que buscó diferenciar el sueño colectivo de Paraguay de una presión instalada desde afuera.

"ESTO ES UN PARTO Y ESTE ES UN PARTO A VECES DE NALGAS. CON DOLOR Y A VECES TE VIENE CON EL CORDÓN CRUZADO"



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El empate ante Australia dejó sensaciones mezcladas: Paraguay no pudo ganar ni quedarse con el segundo puesto del grupo, pero consiguió un resultado que lo mantiene con vida en la Copa del Mundo. Para Alfaro, esa permanencia en competencia ya representa un punto de partida para lo que pueda venir en la fase eliminatoria. “Prepararnos para lo que va a venir. Después, ya mentalizarnos para el rival que vamos a tener, el día que vayamos a jugar y el lugar”, señaló.

El entrenador también apeló a una de sus ideas recurrentes: competir aun cuando el contexto parezca adverso y el rival sea considerado superior. “De la misma manera que era difícil clasificar o hacer difícil eliminar a un cabeza de serie, imposible no, no existen los imposibles, no existen”, remarcó.

Turquía se despidió con una victoria

La selección de Estados Unidos cayó por 3-2 con Turquía en un partido de ida y vuelta en el que optó por darle descanso a los jugadores titulares, por la tercera fecha del grupo D del Mundial 2026.

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En un partido que no definía nada, Estados Unidos cerró el grupo en el primer lugar, con seis puntos, y espera por uno de los mejores terceros para definir su rival en 16avos de final, mientras que el conjunto turco ya se encontraba eliminado de la Copa del Mundo y pudo sumar su único triunfo.