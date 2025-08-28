Javier Milei lanzó otra picante chicana contra el presidente de Boca: "¿No lo habrán elegido los de River?"

No es la primera vez que el presidente de la Nación se refiere a Juan Román Riquelme, que en una ocasión sorprendió con su respuesta

El presidente de la Nación, Javier Milei , volvió a chicanear al titular de Boca, Juan Román Riquelme, contra quien ya había militado en las últimas elecciones realizadas en el club. Milei alguna vez dijo que en el pasado había sido hincha del xeneize, y que dejó de serlo por su mirada crítica hacia la gestión del club.

Milei le lanzó una chicana a Riquelme, esta vez cuando daba un discurso en el Consejo Interamericano de Comercio. “Yo creo que el presidente actual de Boca lo eligieron los hinchas de River, ¿no?“, disparó el primer mandatario.

Y siguió: “¿No habrá sido vos no?“, dijo mientras miraba al ministro de Economía, Luis Caputo. Repitió que “era de Boca” y que dejó de serlo tras una serie de situaciones que no creía correctas en el club de la Ribera.

Juan Román Riquelme: "Le deseo lo mejor"

En una ocasión anterior, cuando Milei lo criticó, la respuesta de Riquelme a Javier Milei tras sus críticas no se hizo esperar, aunque el contenido aquella vez sorprendió: no fue crítico sino todo lo contrario.

“Tengo mucho trabajo en lo que me toca a mí, ni me quiero imaginar él en su rol. Le deseo toda la suerte. Soy argentino y quiero que le vaya bien. Que pueda lograr todo lo que él sueña y que el país pueda salir adelante. Le deseo toda la suerte del mundo“, opinó a mediados del 2024.

Y remató: “Soy argentino, amo a mi país, amo ser argentino. Siempre deseo que al que le toque conducir le vaya de la mejor manera. Que un presidente se acuerde de mí y sepa mi nombre es un montón“.