El impactante gol de un delantero argentino que jugará contra el Inter Miami de Messi en una final

Las imágenes del tanto se hicieron virales y muchos lo ca ven como un gran candidato a ganar el Premio Puskas al mejor gol del año.

28 de agosto 2025 · 16:15hs
El delantero argentino Pedro de la Vega celebra su tremendo gol para el Seattle Sounders ante el Cruz Azul mexicano. Ahora jugará contra Messi. 

El delantero argentino Pedro de la Vega celebra su tremendo gol para el Seattle Sounders ante el Cruz Azul mexicano. Ahora jugará contra Messi. 

Inter Miami y Seattle Sounders jugarán la final de la Leagues Cup, el certamen que reúne a los equipos de las ligas de Estados Unidos y México, y en la definición del título los argentinos del equipo de Miami tendrán enfrente al autor de un gol que es candidato a ser premiado como uno de los mejores del año.

El equipo de Messi se clasificó a la final luego de vencer por 3 a 1 al Orlando City, con dos goles del rosarino y otro de Telasco Sevogia. En su camino hasta esta definición sacó de la competencia a cuatro equipos mexicanos: Atlas (ganó 2 a 1), Necaxa (2 a 2 y victoria por penales), Pumas (3-1) y Tigres (2-1).

Seattle Sunders, en tanto, venció en la semifinal a LA Galaxy por 2 a 0.

Pedro de la Vega, el goleador

El autor del gol que dio la vuelta al mundo es Pedro de la Vega, un delantero de 24 años que se formó en Lanús y que es uno de los goleadores del Seattle Sounders, el rival del equipo de Messi y Rodrigo de Paul en la gran final de ese certamen norteamericano.

El gol de De la Vega se prdojo durante la goleada de su equipo por un inusual 7 a 0 al Cruz Azul de México. El gol fue espectacular y dio la vuelta al mundo, al punto que muchos lo ven como candidato a ganar el Premio Puskas al mejor gol del año.

El delantero argentino recibió un cambio de frente larguísimo recostado sobre la izquierda de la cancha y sin siquiera parar la pelota la clavó al ángulo opuesto del arco defendido por Kevin Mier, del equipo mexicano.

Ocho goles en 31 partidos

De la Vega, que no siempre juega como titular en Seattle Sounders, había participado con su equipo en el Mundial de Clubes y está atravesando por una gran temporada.

Es una de las figuras de Seattle Sounders y el tercer máximo goleador del equipo durante la temporada, con 8 anotaciones en 31 partidos disputados entre la Major League Soccer, la Leagues Cup y el Mundial de Clubes de los Estados Unidos 2025.

Embed - GOLAZO: Pedro de la Vega scores insane volley vs Cruz Azul to make it 7-0!!!

