Un delantero rosarino quedó al margen de la convocatoria de Lionel Scaloni a la selección argentina

En la lista definitiva que dio a conocer el entrenador fueron excluidos dos futbolistas que figuraban en la nómina previa

28 de agosto 2025 · 14:08hs
Lionel Scaloni no convocó a Ángel Correa. El delantero rosarino estaba en la prelista del entrenador.

Lionel Scaloni no convocó a Ángel Correa. El delantero rosarino estaba en la prelista del entrenador.

Argentina se prepara para afrontar los partidos frente a Venezuela y Ecuador por las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026 y el entrenador Lionel Scaloni ya dio a conocer la lista de jugadores convocados para ambos partidos. En la lista no figura un delantero rosarino campeón del mundo.

La selección campeona del mundo enfrentará a Venezuela el jueves 4 de septiembre y a Ecuador el martes 9.

La gran novedad es que se trata de la última vez que Lionel Messi esté en una convocatoria para las eliminatorias sudamericanas.

Los partidos ante Venezuela y Ecuador no definen nada para Argentina, que ya está clasificada. De hecho, ya tiene asegurado el primer puesto en la clasificación.

Scaloni confeccionó una lista de 29 futbolistas convocados para ambos encuentros, en la que no figuran dos que habían sido incluidos en la nómina previa.

Ángel Correa, afuera de la lista

Uno de esos jugadores es Ángel Correa, el delantero de Tigres de México. El rosarino dejó este año el Atlético de Madrid después de una década porque buscaba continuidad y sus primeros partidos en la LigaMX y la Leagues Cup fueron muy buenos, pero no le alcanzó para que el entrenador lo dejara en la convocatoria.

Incluso Nahuel Guzmán, el arquero rosarino de Tigres que es una referencia del equipo mexicano, dijo en una entrevista que Correa fue a México para no perderse del radar de la selección. En Atlético de Madrid, donde es muy querido, no jugaba muy seguido.

