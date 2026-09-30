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Platense levantó la guardia antes de jugar con Estudiantes: "Quieren condicionar al árbitro"

El presidente del Calamar cuestionó el clima previo al duelo de este jueves por la Copa Argentina y apuntó al ruido generado por la dirigencia pincharrata tras perder con Central.

30 de septiembre 2026 · 18:19hs
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Platense levantó la guardia antes de jugar con Estudiantes: Quieren condicionar al árbitro

El partido entre Platense y Estudiantes por los cuartos de final de la Copa Argentina empezó a jugarse antes de tiempo. Y no precisamente dentro de la cancha. Después de la polémica que rodeó la derrota del Pincha frente a Central en la final de la Supercopa Internacional, el presidente del Calamar, Gastón Arcieri, encendió una luz de alerta por el clima generado alrededor del arbitraje.

“Estoy preocupado por el nivel mediático que está tomando el partido. Quieren condicionar a Tello, que es el árbitro más confiable”, sostuvo Arcieri en la previa del encuentro que se disputará este jueves desde las 21.15 en el estadio Norberto “Tito” Tomaghello, de Defensa y Justicia. La designación de Facundo Tello fue oficializada por AFA junto al resto del equipo arbitral.

La advertencia del dirigente de Platense llega apenas unos días después del fuerte malestar de Estudiantes por el arbitraje de Darío Herrera y la intervención del VAR en la final de la Supercopa Internacional, en la que Central ganó 3 a 1 y se consagró campeón.

Ese ruido previo no pasó inadvertido en Vicente López. Arcieri recordó además un antecedente reciente frente al mismo rival.

Platense recordó la final perdida ante Estudiantes

“Nos está volviendo a pasar lo que nos pasó cuando jugamos la final contra Estudiantes. A nosotros no nos gusta hablar de los árbitros, pero después, a los 18 del primer tiempo ya teníamos cuatro amonestados”, afirmó el presidente del Calamar.

La referencia fue al Trofeo de Campeones disputado el 20 de diciembre de 2025, que terminó con consagración de Estudiantes.

Arcieri insistió en que su preocupación no pasa por la designación de Facundo Tello sino, justamente, por el clima que se generó alrededor de su figura.

“Me preocupa que intenten condicionar a los árbitros. Considero que nos tocaron los mejores del fútbol argentino. Entiendo que cada uno defiende lo suyo, incluso puedo llegar a entenderlo después de lo del sábado”, agregó.

Luego profundizó su postura: “Nosotros sufrimos errores o polémicas y seguimos. Los árbitros son personas también. Siento que Estudiantes puede condicionar al árbitro, no sé si lo van a hacer, pero veo el intento”.

Facundo Tello será el árbitro de Platense-Estudiantes

La AFA designó a Facundo Tello como juez principal para el cruce de este jueves. Será acompañado por Maximiliano Del Yesso y Facundo Rodríguez como asistentes, Hernán Mastrángelo como cuarto árbitro, Nicolás Ramírez en el VAR y Diego Verlotta como AVAR.

El partido se jugará desde las 21.15 en el estadio de Defensa y Justicia y definirá uno de los semifinalistas de la Copa Argentina 2026.

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