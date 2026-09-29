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Giuliano: "Santa Fe necesita un proyecto que defienda la producción y el trabajo"

En Casilda, Arequito y Chabás, el diputado Nacional presentó “La Santa Fe que viene” y dialogó con trabajadores, docentes, empresarios y autoridades locales.

29 de septiembre 2026 · 21:23hs
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Giuliano con Marco Zaninovich y Lucas Fanelli

Giuliano con Marco Zaninovich y Lucas Fanelli, presidentes comunales de Sanford y Chabás.

El diputado nacional Diego Giuliano recorrió este martes el departamento Caseros, donde visitó industrias, una escuela técnica y emprendimientos vinculados a la producción de alimentos y viviendas. La jornada concluyó en Casilda con un encuentro con docentes y la presentación de su libro "La Santa Fe que viene" en el Centro Económico.

“Tenemos una provincia con una enorme capacidad productiva. El desafío es construir un proyecto que la potencie y no le ponga un freno”, afirmó Giuliano. Y sostuvo que Santa Fe debe acompañar a quienes invierten, transforman materias primas y generan empleo, en un contexto en el que la caída del consumo golpea cada vez a más sectores.

El diputado nacional advirtió que la crisis ya no afecta solamente a los pequeños comercios: “Empezó en el barrio, siguió en las avenidas y ahora llega a las grandes industrias”. Destacó que detrás de cada persiana que baja y de cada máquina que se detiene hay trabajadores, familias y comunidades que pierden oportunidades.

Giuliano también cuestionó el trato del gobierno provincial hacia los servidores públicos. “No se puede hablar de una Santa Fe mejor mientras se castiga a los docentes, a los trabajadores de la salud y a las fuerzas de seguridad. Necesitamos reconocer su trabajo, recuperar sus salarios y garantizar una obra social que responda”, expresó durante el encuentro en Casilda.

“Hay sectores medios que se están cayendo en silencio. Pero ese silencio no es resignación: en 2027 puede transformarse en una voz fuerte para cambiar el rumbo”, concluyó.

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