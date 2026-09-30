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El Concejo comenzó a tratar proyectos para el desendeudamiento de las familias rosarinas

La Comisión de Gobierno convocó a representantes para conocer las herramientas y avanzar en nuevas políticas frente al sobreendeudamiento

30 de septiembre 2026 · 17:01hs
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La vicepresidenta del Concejo Municipal

La vicepresidenta del Concejo Municipal, Norma López, destacó la necesidad de avanzar en un programa específico de desendeudamiento.

El Concejo Municipal comenzó este miércoles el tratamiento de los distintos expedientes y proyectos vinculados al desendeudamiento de las familias rosarinas, el fortalecimiento de las herramientas institucionales de acompañamiento y la educación financiera, frente a una problemática que se profundiza en el actual contexto económico.

La reunión contó con la participación de Nadia Amalevi, titular de la Oficina Municipal de Derechos Ciudadanos, Consumidores y Usuarios; Silvia Franetovich, directora de la misma dependencia; Facundo Vilar, asesor de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe; y Analía Falistocco, del área de Defensa del Consumidor de la Defensoría del Pueblo.

Durante el encuentro se abordaron las herramientas de asesoramiento y acompañamiento que brindan estos organismos y la necesidad de avanzar en nuevas políticas públicas para proteger a las familias frente al sobreendeudamiento.

La vicepresidenta del Concejo Municipal, Norma López, destacó la necesidad de avanzar en un programa específico de desendeudamiento y fortalecer las herramientas con las que cuenta el Estado municipal. “Hoy comenzamos a tratar los proyectos y expedientes vinculados al desendeudamiento de las familias de Rosario. Necesitamos fortalecer las herramientas institucionales que tenemos para acompañarlas y avanzar en un programa específico de desendeudamiento”, sostuvo López.

>> Leer más: Endeudarse para sobrevivir: un proyecto integral propone ayudar a las familias rosarinas en plena crisis

Entre los proyectos en tratamiento presentados por la concejala López se encuentran Desendeudemos Rosario; el Programa Municipal de Acompañamiento para el Desendeudamiento Familiar; iniciativas para fortalecer las herramientas de la Oficina Municipal de Derechos Ciudadanos, Consumidores y Usuarios; una línea de préstamos del Banco Municipal para deudas de expensas; propuestas de control y protección frente a prácticas abusivas de billeteras virtuales; el Programa Municipal Integral de Fortalecimiento de Hogares Monoparentales; y un Plan Municipal de Alivio Fiscal para personas y empresas.

Otro de los ejes abordados durante la reunión fue la educación financiera, especialmente frente a las nuevas modalidades de crédito y financiamiento ofrecidas por entidades crediticias y billeteras virtuales.

“Tenemos que avanzar también en educación financiera en un contexto de prácticas cada vez más abusivas por parte de distintas entidades crediticias, especialmente de las billeteras virtuales. Las familias necesitan información y herramientas para poder tomar decisiones y evitar quedar atrapadas en circuitos de deuda”, afirmó la concejala peronista.

Para finalizar, la vicepresidenta del Concejo enfatizó que “el Estado municipal no puede permanecer al margen de esta situación: tenemos que construir herramientas concretas para acompañar y proteger a las familias rosarinas frente a las políticas que lleva adelante Javier Milei, que ahogan financieramente y empobrecen día a día a nuestro pueblo”.

El tratamiento de los proyectos continuará en las próximas reuniones de comisión, con el objetivo de incorporar los aportes de las instituciones y organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos de las y los consumidores y avanzar en herramientas concretas frente al sobreendeudamiento familiar.

Como parte de la continuidad de este proceso, el próximo lunes 5 de octubre, a las 17, el recinto de sesiones será sede de una Audiencia Pública para Endeudados, un espacio destinado a abordar la problemática del sobreendeudamiento y escuchar las experiencias y propuestas de las personas afectadas.

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