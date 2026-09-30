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Cristiano Ronaldo iba a ser suplente en Portugal, se enojó y pegó el portazo

El delantero abandonó la concentración de la selección. "Yo soy quien toma las decisiones", sostuvo el técnico

30 de septiembre 2026 · 20:06hs
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Cristiano Ronaldo iba a ser suplente en Portugal, se enojó y pegó el portazo

Cristiano Ronaldo abandonó la concentración de Portugal este miércoles, después de que el técnico Jorge Jesus dijo que el delantero no sería titular en el partido contra Dinamarca en la Liga de Naciones el jueves.

Ronaldo dijo que “a su debido tiempo” le “dirá al pueblo portugués la verdad sobre las razones” detrás de su salida.

“Tras la conferencia de prensa del seleccionador nacional, y después de una conversación con el presidente de la federación portuguesa de fútbol, decidí abandonar el campamento de entrenamiento de la selección nacional”, dijo en Instagram.

Jesus había dicho en la conferencia de prensa previa al partido que no tenía previsto poner de titular a Ronaldo, pero descartó la idea de que hubiera una disputa entre ambos. Dijo que todos los jugadores saben que el entrenador toma las decisiones, y que Ronaldo le comentó que acataría cualquier elección que él haga.

El técnico añadió que “las reglas son las mismas para todos” y que Gonçalo Ramos sería titular contra Dinamarca si todo salía según lo previsto.

“No sé qué va a pasar en el partido. Si necesitamos que él juegue, jugará. Si no, no lo hará”, dijo Jesus.

Rumores y entredichos

Ronaldo, el máximo goleador histórico del fútbol internacional masculino con 146 goles y en busca del hito de 1.000 goles en su carrera, no jugó el domingo en la victoria 2-1 de Portugal sobre Noruega. Desde entonces no entrenó con el resto del grupo, lo que desató rumores generalizados sobre una posible disputa con Jesus.

Jesus, quien trabajó con Ronaldo durante aproximadamente un año en Arabia Saudí, dijo que el jugador no se negó a entrenar después de haber sido dejado en el banco. “Parece que hubo un problema entre nosotros, pero no hubo ningún problema. Yo soy quien toma las decisiones y todo el mundo lo sabe”, sostuvo el entrenador.

Reconoció que le había dicho a Ronaldo que probablemente jugaría contra Noruega, pero cambió de opinión debido a las circunstancias del partido. Admitió que fue un error mandarlo a calentar durante tanto tiempo y luego no ponerlo en cancha. “Cualquier jugador se molestaría", deslizó.

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