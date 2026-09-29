La Capital | Información General | Tennessee

Tennessee ejecutará a una mujer por primera vez en más de 200 años

Christa Pike, de 50 años, recibirá este miércoles una inyección letal de pentobarbital por un brutal crimen que cometió en 1995

29 de septiembre 2026 · 22:43hs
Google Seguir a La Capital en Google
Tennessee ejecutará a una mujer por primera vez en más de 200 años

"No tengo miedo a morir", aseguró Christa Pike en el corredor de la muerte en Tennessee, a horas de que reciba una inyección letal de pentobarbital. En 1995, cuando tenía 18 años, cometió un brutal crimen, el de una chica de 19 años a la que acusó de coquetear con su novio. Fue condenada al año siguiente y finalmente, 30 años después, tras un interminable derrotero judicial, Christa será ejecutada en la prisión Riverbend Maximum Security Institution de Nashville este miércoles a las 10 de la mañana, hora central de Estados Unidos (las 12 del mediodía en Argentina).

Christa le escribió días atrás una carta a NBC News. "Ya sea que se me conceda la clemencia o no, estoy en paz. No tengo miedo a morir, sólo me pone nerviosa el proceso", indicó. Poco después se supo que el gobernador de Tennessee, la única persona a estas alturas capaz de impedir la ejecución, decidió no intervenir en su caso.

Por lo cual, Tennessee se dispone a realizar la primera ejecución de una mujer en el Estado en más de 200 años, según los registros históricos.

En 1995, Christa y su novio, Tadaryl Shipp, golpearon y torturaron hasta la muerte a Colleen Slemmer, una chica a la que conocieron en un campamento de formación laboral para adolescentes con problemas. Ella había acusado a Colleen de insultarla e intentar robarle el novio. Otros dos residentes del campo testificaron posteriormente que Christa se había mostrado orgullosa del crimen que había cometido, y que incluso les mostró un trozo del cráneo de la víctima.

La propia asesina admitió ante la Justicia que cometió el asesinato por celos y fue condenada a muerte en 1996, mientras que Shipp, quien tenía 17 años en ese momento, recibió cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional, lo cual todavía no ocurrió. Una tercera persona fue juzgada entonces: Shadolla Peterson, que actuó como "campana" durante el crimen y recibió una pena de libertad condicional a cambio de su colaboración.

Desde entonces se repitieron apelaciones y solicitudes, como la que los abogados enviaron a la Corte Suprema argumentando que padece trastorno de estrés postraumático derivado de abusos y violaciones sufridos desde que era una niña pequeña. El último recurso de Christa era que el gobernador anunciara la conmutación de su pena, precisamente lo que ocurrió en 2010 con Gaile Owens, quien también estuvo en el corredor de la muerte de Tennessee junto a Christa y finalmente el gobernador Phil Bredesen la liberó de la ejecución.

Pero ahora el gobernador Bill Lee anunció que "tras una deliberación exhaustiva" resolvió mantener la condena a muerte de Christa.

Equipo femenino de ejecución

Las autoridades penitenciarias de Tennessee se comprometieron a esforzarse por atender las peticiones de Christa. Fue trasladada exclusivamente por guardias mujeres desde la prisión en Nashville hasta la cercana Institución de Máxima Seguridad Riverbend, y también podría asignarse un equipo de ejecución femenino.

Uno de los pocos hombres involucrados sería el doctor Mark Walton Fowler. Es el mismo que a principios de este año participó de una fallida ejecución por inyección letal, que tuvo que cancelarse al no lograr localizar una vena adecuada en el recluso.

El consejero espiritual de Christa, el maestro budista Mikey Noechel, también estará presente en la cámara de ejecución. Anticipó que va a bendecir el lugar, recitar cánticos y meditar. "Ella cometió un acto terrible, atroz. Me duele profundamente que eso haya sucedido y siento una gran compasión por la familia de Colleen Slemmer. Pero Christa es la prueba de que la redención y el cambio son posibles", remarcó Noechel.

El maestro budista compartió una carta de Christa, en la que ella aseguró que recibió "más amor en las últimas dos semanas" que en toda su vida.

"Me siento profundamente conmovida y agradecida, más allá de lo que las palabras pueden expresar", escribió junto al dibujo de un corazón.

Noticias relacionadas
Guardar correctamente la palta es esencial para que se mantenga fresca

Cómo guardar la mitad de una palta para que no se ponga negra

Vaciar la papelera de WhatsApp permite recuperar espacio de almacenamiento

Papelera de WhatsApp: cómo vaciarla y para qué sirve

Con dos nuevos radares en la autovía 2, que se desemboca en la costa atlántica, se suman equipos de fiscalización en una de las arterias más transitadas durante las vacaciones de verano.

Hay dos nuevos radares en la ruta a la costa atlántica: dónde están y cuál es la velocidad máxima

Pami ofrece una ayuda económica para cubrir los gastos de cuidadores domiciliarios

Pami ofrece ayuda para pagar cuidadores domiciliarios: cómo solicitarla

Ver comentarios

Las más leídas

Rosario suma vuelos directos a una de las playas más buscadas de Brasil

Rosario suma vuelos directos a una de las playas más buscadas de Brasil

Puerto General San Martín: dos muertos por explosión en una planta industrial

Puerto General San Martín: dos muertos por explosión en una planta industrial

Salió de casa unos días y al volver encontró a intrusos durmiendo en su cama

Salió de casa unos días y al volver encontró a intrusos durmiendo en su cama

Desaparición en Rosario de un joven que tenía deudas con prestamistas

Desaparición en Rosario de un joven que tenía deudas con prestamistas

Lo último

Pasó 41 años en el corredor de la muerte y quedó libre por una prueba de ADN

Pasó 41 años en el corredor de la muerte y quedó libre por una prueba de ADN

Tennessee ejecutará a una mujer por primera vez en más de 200 años

Tennessee ejecutará a una mujer por primera vez en más de 200 años

Básquet: el presidente de CAB visitó la Rosarina y se reunió con los clubes

Básquet: el presidente de CAB visitó la Rosarina y se reunió con los clubes

Central armó su fiesta en el Monumento: todo es alegría por el nuevo título

El hincha canalla se congregó en el Parque Nacional a la Bandera y celebró junto al plantel la consagración en la Supercopa Internacional
Central armó su fiesta en el Monumento: todo es alegría por el nuevo título

Por Elbio Evangeliste
Hinchas de Central festejaron cerca del Coloso y hubo incidentes
Policiales

Hinchas de Central festejaron cerca del Coloso y hubo incidentes

Puerto General San Martín: dos muertos por explosión en una planta industrial
La Región

Puerto General San Martín: dos muertos por explosión en una planta industrial

Exsenadora de Cristina se suma a la danza de nombres del peronismo santafesino

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Exsenadora de Cristina se suma a la danza de nombres del peronismo santafesino

Desaparición en Rosario de un joven que tenía deudas con prestamistas
Policiales

Desaparición en Rosario de un joven que tenía deudas con prestamistas

El 7 de octubre llega el Día de la Virgen del Rosario: cómo funcionarán los servicios
La Ciudad

El 7 de octubre llega el Día de la Virgen del Rosario: cómo funcionarán los servicios

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Rosario suma vuelos directos a una de las playas más buscadas de Brasil

Rosario suma vuelos directos a una de las playas más buscadas de Brasil

Puerto General San Martín: dos muertos por explosión en una planta industrial

Puerto General San Martín: dos muertos por explosión en una planta industrial

Salió de casa unos días y al volver encontró a intrusos durmiendo en su cama

Salió de casa unos días y al volver encontró a intrusos durmiendo en su cama

Desaparición en Rosario de un joven que tenía deudas con prestamistas

Desaparición en Rosario de un joven que tenía deudas con prestamistas

La inesperada confesión de Evelyn Botto sobre su vínculo con Mario Pergolini

La inesperada confesión de Evelyn Botto sobre su vínculo con Mario Pergolini

Ovación
La selección argentina se mide este miércoles en un amistoso con Bolivia
Ovacion

La selección argentina se mide este miércoles en un amistoso con Bolivia

La selección argentina se mide este miércoles en un amistoso con Bolivia

La selección argentina se mide este miércoles en un amistoso con Bolivia

Las imágenes de la fiesta gigante que el Canalla armó al pie del Monumento

Las imágenes de la fiesta gigante que el Canalla armó al pie del Monumento

Newells: los pibes de la reserva quieren aprovechar el envión del clásico

Newell's: los pibes de la reserva quieren aprovechar el envión del clásico

Policiales
Hinchas de Central festejaron cerca del Coloso y hubo incidentes
Policiales

Hinchas de Central festejaron cerca del Coloso y hubo incidentes

Desaparición en Rosario de un joven que tenía deudas con prestamistas

Desaparición en Rosario de un joven que tenía deudas con prestamistas

El abogado de Capozucca rechazó las acusaciones: No hubo amenazas

El abogado de Capozucca rechazó las acusaciones: "No hubo amenazas"

Estafa a una anciana en Villa Gobernador Gálvez: engaños, transferencias y créditos

Estafa a una anciana en Villa Gobernador Gálvez: engaños, transferencias y créditos

La Ciudad
El 7 de octubre llega el Día de la Virgen del Rosario: cómo funcionarán los servicios
La Ciudad

El 7 de octubre llega el Día de la Virgen del Rosario: cómo funcionarán los servicios

Rosario sigue activa: cuáles son los principales eventos del último trimestre del año

Rosario sigue activa: cuáles son los principales eventos del último trimestre del año

Ataque de un perro a gansos en el Laguito: No es la primera vez que ocurre

Ataque de un perro a gansos en el Laguito: "No es la primera vez que ocurre"

Abren la inscripción a la subasta de bienes incautados más grande de la historia

Abren la inscripción a la subasta de bienes incautados "más grande de la historia"

Abren la inscripción a la subasta de bienes incautados más grande de la historia
La Ciudad

Abren la inscripción a la subasta de bienes incautados "más grande de la historia"

Demuelen el bar Paradiso para sumar más playa pública
La Ciudad

Demuelen el bar Paradiso para sumar más playa pública

Cumbre de fiscales de todo el país: microtráfico y bandas criminales, los ejes

Por Facundo Borrego
Política

Cumbre de fiscales de todo el país: microtráfico y bandas criminales, los ejes

Un perro atacó y mató a dos gansos en el Laguito del parque Independencia
La ciudad

Un perro atacó y mató a dos gansos en el Laguito del parque Independencia

Salió de casa unos días y al volver encontró a intrusos durmiendo en su cama
Policiales

Salió de casa unos días y al volver encontró a intrusos durmiendo en su cama

La Libertad Avanza insiste con la habilitación de Uber y Didi
La Ciudad

La Libertad Avanza insiste con la habilitación de Uber y Didi

Con un video de IA en la torre Eiffel, Milei anunció su viaje a París
Política

Con un video de IA en la torre Eiffel, Milei anunció su viaje a París

El abogado de Capozucca rechazó las acusaciones: No hubo amenazas
Policiales

El abogado de Capozucca rechazó las acusaciones: "No hubo amenazas"

Cuántos feriados quedan hasta fin de año, incluyendo los de la visita del Papa
Información General

Cuántos feriados quedan hasta fin de año, incluyendo los de la visita del Papa

Despidos en Electrolux: Esto es más política de Estado que un acuerdo entre privados
Economía

Despidos en Electrolux: "Esto es más política de Estado que un acuerdo entre privados"

Murió Juan Carlos Pagotto, senador de La Libertad Avanza por La Rioja
Política

Murió Juan Carlos Pagotto, senador de La Libertad Avanza por La Rioja

Lo arrestaron por intento de femicidio 5 días después de la internación de una mujer
Policiales

Lo arrestaron por intento de femicidio 5 días después de la internación de una mujer

Enfermos de Parkinson alertan sobre faltantes de la única medicación aprobada

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Enfermos de Parkinson alertan sobre faltantes de la única medicación aprobada

Cuándo cobran el sueldo de septiembre los empleados públicos de Santa Fe
La Ciudad

Cuándo cobran el sueldo de septiembre los empleados públicos de Santa Fe

El influencer santafesino acusado de caza ilegal dice que lo hace para comer
La Región

El influencer santafesino acusado de caza ilegal dice que lo hace para comer

Concejo: quieren crear el paseo Veterano de Malvinas Rubén Rada
La Ciudad

Concejo: quieren crear el paseo "Veterano de Malvinas Rubén Rada"

Crimen por encargo: mandó a matar desde la cárcel a una joven y hubo tres condenas
Policiales

Crimen por encargo: mandó a matar desde la cárcel a una joven y hubo tres condenas

Agrodólares: la Bolsa de Rosario prevé una liquidación de u$s 40 mil millones
Agro

Agrodólares: la Bolsa de Rosario prevé una liquidación de u$s 40 mil millones

El rastro de Japón en Rosario: fotos y documentos para reconstruir una historia de más de un siglo
La Ciudad

El rastro de Japón en Rosario: fotos y documentos para reconstruir una historia de más de un siglo

Cartelera económica: innovación y negocios de Alemania a Rosario sin escala
Economía

Cartelera económica: innovación y negocios de Alemania a Rosario sin escala