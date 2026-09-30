Provincial jugará un cuadrangular de básquet preparatorio para la Liga Argentina

El Rojo recibirá en Rosario este viernes 2 de octubre y el domingo 4 a Santa Paula de Gálvez, Regatas de San Nicolás y Deportivo Norte de Armstrong

El Club Atlético Provincial será anfitrión de un cuadrangular de preparación de básquet en el estadio Salvador Bonilla. El Rojo recibirá en Rosario este viernes 2 de octubre y el domingo 4 de octubre a Santa Paula de Gálvez, Regatas de San Nicolás y Deportivo Norte de Armstrong.

Todo será en el marco de la Copa Cuadrangular Provincial, como parte de la preparación para la próxima temporada de la Liga Argentina.

El viernes 2 de octubre, a las 20, Provincial jugará ante Santa Paula de Gálvez. Y luego, a las 22, Regatas de San Nicolás chocará con Deportivo Norte.

Mientras que el domingo 4 de octubre, a las 19, jugarán los perdedores por el tercer puesto y la gran final será a las 21.

Las entradas se pueden conseguir on line y de manera presencial el día del partido. Para más información consultar al departamento de comunicación de básquet de Provincial.