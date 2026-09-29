Misteriosa desaparición en Rosario: un joven tenía deudas con prestamistas y su padre teme que esté "secuestrado"

Franco Aguirre, de 25 años, es buscado desde el 8 de septiembre. Su familia contó que había acumulado deudas con intereses exorbitantes y recibido amenazas; en la única comunicación posterior, su padre lo escuchó “con miedo” y hablando desde un número desconocido.

Franco Aguirre tiene 25 años y está desaparecido desde el 8 de septiembre , cuando dejó de tener contacto habitual con su familia. Vive en barrio Triángulo y Moderno y, según contó su padre, Daniel, antes de desaparecer había contraído deudas con prestamistas informales por motivos que todavía desconocen. “Estos tipos no son del barrio”, aseguró.

Desde entonces, Franco integra la lista de personas buscadas por la policía. Aunque en una oportunidad logró comunicarse con su padre, Daniel quedó preocupado por la manera en que habló durante ese contacto. “Para mí está apretado o secuestrado” , sostuvo.

Daniel vive en la zona de Saavedra al 5000, en un barrio de trabajadores, y se desempeña en una empresa de seguridad en la que también había conseguido empleo su hijo. Franco trabajó allí durante casi dos meses, hasta su desaparición. Había cursado hasta segundo año de la secundaria y anteriormente había tenido distintos trabajos. Hace dos años formó pareja con una mujer que tenía un hijo, al que, según su padre, “quiere mucho y se hizo cargo como propio”.

El muchacho habría pedido dinero dos veces y en dos montos que no exceden el millón y medio de pesos. "Tengo idea que estaba metido en tres o cuatro préstamos, pero se juntaron deudas de muchos pesos de interés. Una vez él pidió 500 mil pesos y otra más o menos lo mismo, de lo que yo sé. Si pidió más no sé. Su vida es laburo, la casa y jugar al fútbol. Amigos que yo le conocí no tiene muchos. La última vez que lo vi fue un domingo, él estaba con mi hermano, vive a unas cuadras de mi casa con su tío. El martes se fue de esa casa, agarró una mochila y se fue. Se llevó documentos y celular pero nosotros le mandamos mensaje y no respondió" . Ahí se abrió una pista para la Brigada de Paradero de la Policía de Investigaciones. (PDI)

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Las cifras de devolución que le piden al padre por la deuda de Franco son increíbles. "Uno me pidió el 10 por ciento por día, él había pedido 500 mil y nos pedían un pago de 50 mil por día, sólo de interés. En un momento uno de estos que se comunicó conmigo, que quería que yo le pague, me pidió casi 500 mil pesos sólo de interés. En un momento hice un arreglo con uno al que Franco le debía 1,2 millones y yo me hice cargo. Arreglé pagar en siete quincenas de 180 mil pesos, pero cuando Franco desapareció no les pagué más" admitió.

La suma de millones

"Otra gente me dijo que el había pedido dos millones y querían un total de 4 millones y medio. No se puede pagar eso. Me extorsionaban y vinieron a casa, hicimos un arreglo con ellos de pagarle 500 mil pesos por mes por unos 9 meses. Les pagué una quincena pero resulta que querían 500 mil pesos más los 250 mil de la quincena".

"Un día esta gente vino acá a mi casa, vinieron el 20 de agosto y querían 4,5 millones. Eran tres pibes y un hombre que manejaba el auto. Querían que les diera unos 500 mil pesos hasta cubrir los 4,5. Hicimos un acuerdo. Le dije si vos querés venir te voy a dar lo pactado y nada más y cuando vinieron llamé a la cana sin que se dieran cuenta. Me dijeron que a las buenas o las malas me iba a tener que hacer cargo y le di 250 mil pesos, en eso llegó la policía y los agarró. A la policía le dije que le había dado los 250 mil pesos a uno, la policía habló con él y se los llevaron, pero la plata no apareció nunca. Ese día vino mi hijo a la seccional y dijo que no los conocía, pero los soltaron por que eran menores de edad".

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A Daniel lo extorsionaron tres chicos que "no pasaban de los 17 años. Otra vez se comunicó conmigo un muchacho que parece que Franco le debía plata y me dijo que esos pibes eran de la villa Moreno. Es un pibe que me manda mensajes y me dijo que tenía que arreglar y que a los pibitos les dan unos mangos para que me cobren, pero que ellos no son los prestamistas. El trato no es malo cuando vienen a molestarme; por lo menos no me pusieron un fierro arriba de la mesa ni nada".

Daniel recibió mensajes intimidantes de todo tipo

Para Daniel su hijo no juega ni tiene problemas de consumo. "Capaz que él tuvo deudas cuando se juntó con esta chica. En las empresas de Seguridad no podes entrar si te drogas ni tenés antecedentes. Este pibe que se comunicó conmigo para decirme que pague es dueño de un comercio mayorista en Grandoli y Lamadrid y una vez me pasó una cuenta para que le depositara. Este muchacho siempre me habló bien, es más me dijo que si quería me daba mercadería".

Una llamada distante

El 5 de septiembre Franco se comunicó con su padre: "Me dijo que estaba bien, pero lo escuché como con miedo. No habló del celular de él, era un número desconocido". Por otro lado Daniel contó que "la mujer con la que estaba me dijo que pidieron plata para comprar ropa en el shopping y para ir a McDonald`s. Mi hijo arregló con algunos prestamistas, pero en un momento me dijo que se iba a matar o que desaparecía. Le dije que no lo iban a hacer boleta. En la llamada que hizo me dijo que estaba bien y que estaba haciendo changas, pero no sé".

Daniel no está desconforme con la búsqueda: "Es medio raro todo. Mi hermano dice que se habrá quedado con un vuelto de algo, pero no creo. La policía de Paraderos de PDI (Policía de Investigaciones) me dijo que lo están buscando por todos lados y me preguntaron muchas cosas de la vida anterior de él".

De momento Franco se comunicó una vez en veinte días; su padre sostiene que lo escuchó nervioso, distante y como "hablando mientras lo mira alguien".

Otros casos

El 17 de septiembre pasado un hombre de 25 años denunció que dos hombres fueron hasta su vivienda para reclamarle el pago de una deuda y lo amenazaron con balear la propiedad. Intentaron atacarlo con un destornillador y, como no tenía dinero, se llevaron su celular y una moto. Los sospechosos fueron encontrados junto al vehículo en un pasillo de zona oeste, acompañados por una oficial de Policía que también quedó detenida.

El muchacho denunció a los agresores y personal del Comando Radioeléctrico inició un operativo y logró localizar la motocicleta en un pasillo ubicado en Esquiú al 6100. Allí fueron aprehendidos Darío Fernando A., de 53 años; Juan Daniel R. D., de 26; y Gisela Dora R. D., de 42. Durante el procedimiento también se secuestró un destornillador y el teléfono celular denunciado como robado.

El Informe de Gestión 2025 de la Fiscalía General y de los Ministerios Públicos Fiscales destaca una fuerte ofensiva y un seguimiento estadístico clave sobre las modalidades complejas de extorsión y usura, vinculadas estrechamente a redes de criminalidad organizada. En la provincia el reporte arroja que persecución penal se ha concentrado en las bandas dedicadas a las "extorsiones a comerciantes". Una vez capturados e imputados la Justicia registró la condena a 81 personas bajo la calificación de extorsión.

En tanto la Fiscalía Regional 2, jurisdicción de Rosario, concentró la enorme mayoría de estos casos con 74 condenados. Se dictaron condenas para 6 personas en toda la provincia en legajos de extorsión.

Las investigaciones fiscales de 2025 y 2026 exponen un modus operandi donde la usura es la puerta de entrada a la extorsión violencia: primero la captación digital, las estructuras criminales utilizan redes sociales falsas ofreciendo préstamos rápidos a personas vulnerables (incluso para cubrir canastas básicas). Ante el cobro de tasas usurarias impagables, los delincuentes escalan las amenazas. Estas inician de forma verbal, pasan al envío de imágenes intimidantes o abusivas y culminan con el despliegue de grupos armados en los domicilios de las víctimas.