Argentina recibió otros seis cazas F-16 y ya tiene la mitad de la flota comprada a Dinamarca

Los aviones aterrizaron este martes en Río Cuarto tras un vuelo con escalas en España y Brasil. Con este segundo lote, la Fuerza Aérea ya incorporó 12 de las 24 aeronaves adquiridas para renovar su capacidad de combate

Seis nuevos aviones de caza F-16 Flighting Falcon llegaron este martes a Argentina. El nuevo lote es el segundo comprado por el gobierno nacional a Dinamarca. De esta manera el país ya cuenta con doce aeronaves de combate de un total de 24.

La segunda tanda de los F-16 llegó este martes alrededor de las seis de la tarde. Los nuevos aviones de las Fuerzas Aéreas aterrizaron en su base temporal en el Área Material de Río Cuarto, en la provincia de Córdoba.

Los aviones completaron un importante trayecto que comenzó el pasado 22 de septiembre en Dinamarca y que concluyó este martes. El viaje hasta Córdoba tuvo dos escalas en su vuelo ferry: una en España y otra en Brasil.

Asimismo, este martes, un fuerte temporal en el sur del país vecino y el norte argentino obligó a los aviones a realizar maniobras y desvíos que atrasaron algunos minutos su arribo.

Con este nuevo lote, las Fuerzas Aéreas cuenta con 12 de los 24 ejemplares adquiridos para renovar sus capacidades de combate. Según trascendió, ya hay varios pilotos argentinos entrenados y y con habilitación para realizar vuelos en solitarios.

Por otro lado, se están llevando adelante distintos entrenamientos con otros pilotos mientras que se realizan vuelos en conjunto con aviadores oriundos de Dinamarca.

El primer lote

En diciembre pasado, el presidente Javier Milei encabezó en Río Cuarto el acto de presentación de los primeros seis aviones de combate F-16 incorporados a la Fuerza Aérea Argentina. En aquel momento, el mandatario enfatizó en que se traba de una una inversión estratégica para reforzar la capacidad defensiva del país.

Durante su discurso, el mandatario afirmó que la llegada de la flota marca “un día histórico para todos los argentinos” y señaló que la nueva etapa en materia de defensa busca revertir décadas de “destrato” hacia las Fuerzas Armadas.

El presidente destacó la demostración aérea realizada por los pilotos desde Río Cuarto hasta la Casa Rosada y su retorno a la base, un operativo que permitió que “cientos de miles de argentinos levantaran la mirada y vieran por primera vez sus ángeles protectores surcando el cielo”.

Aseguró que los F-16 se convierten desde ahora en “los nuevos custodios del espacio aéreo argentino” y remarcó que su incorporación incrementa el nivel de seguridad para toda la población.