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Una exsenadora de Cristina se suma a la danza de nombres del peronismo santafesino

María de los Ángeles Sacnun recorre la provincia con la intención de jugar en 2027. Guiños al campo y a las mujeres: ”Es ofensivo que se vean todos varones”

Mariano D'Arrigo

Por Mariano D'Arrigo

29 de septiembre 2026 · 21:08hs
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María de los Ángeles Sacnun reclamó apertura a la conducción del peronismo santafesino. 

María de los Ángeles Sacnun reclamó apertura a la conducción del peronismo santafesino. 

La danza de nombres del peronismo santafesino para 2027 sumó otro nombre: la exsenadora nacional María de los Ángeles Sacnun.

Sacnun muestra intenciones de competir por la Gobernación. “Estamos caminando la provincia y la vocación pública la tengo siempre”, le dijo a La Capital la exdirectora del Banco de Inversión y Comercio Exterior (Bice).

Tras dejar su cargo en el Bice, en 2023, Sacnun armó un observatorio social y productivo. Después impulsó Modelo Santafesino, un espacio de diálogo con sectores productivos y de la sociedad civil.

La acompaña el grupo de Jorge Hoffmann, histórico dirigente gremial de ATE Santa Fe. En Rosario cuenta con el Partido del Progreso Social (PPS) de Alicia Cavallero, la hija del Tigre. En la capital provincial tiene el apoyo de Daniel Ríos, de Somos Patria y secretario general de la departamental del PJ.

Puentes con el campo

Nacida en Firmat, Sacnun planteó que el peronismo tiene que reconstruir los puentes con el agro. “Con los años se perdió el discurso de la producción y el campo y hay que recuperarlo”, remarcó.

En el lanzamiento de Modelo Santafesino, el 30 de mayo pasado en la Facultad de Arquitectura de la UNR, estuvo Julián Domínguez. El exministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de Cristina Kirchner tuvo la tarea de recomponer la relación con el campo después del conflicto por la resolución 125.

Para quien fue una de las principales referentes de Cristina en el Senado, el peronismo santafesino tiene que abrir el juego a todas las tribus.

“Hasta ahora no ha sido amplio. La estrategia de algunos sectores obnubila la estrategia del conjunto. El partido tiene que convocar a todos los espacios y contar con una visión clara de qué le quiere ofrecer a la sociedad”, señaló.

También reclamó “abrir la participación a las compañeras mujeres”. Y cuestionó: “Es ofensivo que se vean todos varones”.

Las opciones del peronismo

En el peronismo son varios los dirigentes que mostraron intenciones de competir. En esa lista figuran el diputado nacional Diego Giuliano, presidente del Frente Renovador (FR); el senador nacional Marcelo Lewandowski; el jefe del bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria (UP), Germán Martínez; el intendente de Pérez y referente de Vamos, Pablo Corsalini, y su par de Funes, Roly Santacroce, quien encabeza el espacio Rais.

>>Leer más: Caputo: "El kirchnerismo es el infierno y Kicillof es el anticristo"

En el último tiempo se sumó a la conversación un outsider: Federico Pucciarello. El fundador y CEO de la empresa de biodiésel Essential Energy Holding fue tentado por sectores del PJ para ser candidato en 2027 y ofrecer una cara diferente del peronismo.

Por ahora, Omar Perotti se mantiene al margen. Las dos opciones principales para el exgobernador son intentar el regreso a la Casa Gris o renovar su banca en la Cámara de Diputados provincial.

Sacnun, quien presidió la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, subrayó que “condenar la proscripción debiera ser responsabilidad de todo dirigente”, pero también tomó distancia de la interna entre La Cámpora y sus aliados y el sector de Axel Kicillof: “No tenemos que traer a Santa Fe discusiones que no son de la provincia”.

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