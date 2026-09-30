Boero se reunió con la Fiscalía y convocó a una conferencia por la intervención policial en Newell's

El presidente de la entidad del Parque Independencia hablará ante la prensa luego de los violentos incidentes que involucraron a socios leprosos

Ignacio Boero ofrecerá una conferencia de prensa en el estadio para abordar la intervención policial en Newell's

El presidente de Newell’s, Ignacio Boero , fue recibido este miércoles por el fiscal regional de Rosario, Matías Merlo , luego de los hechos de violencia ocurridos tanto dentro de la sede del club como en inmediaciones del Parque Independencia. Tras la reunión, el mandatario leproso convocó a una conferencia de prensa en el estadio Marcelo Bielsa.

Los incidentes ocurridos este martes por la noche dentro de la sede de Newell’s en el Parque Independencia fueron repudiados por la dirigencia leprosa mediante un comunicado. En el texto adelantaron que el club “accionará ante la justicia por los hechos” en las inmediaciones y dentro de la sede.

En este marco, el fiscal regional de Rosario, Matías Merlo, y el presidente leproso, Ignacio Boero, se reunieron para definir el camino judicial tras la intervención de las fuerzas de seguridad en la institución rojinegra.

Matías Merlo, la máxima autoridad de la fiscalía regional Nº2, recibió Boero, a otros integrantes de la comisión directiva y al representante legal de Newell’s junto con la fiscal Marina Bertolott i de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas, y a la fiscal Karina Bartocci, de la Unidad Fiscal Especializada en Corrupción Funcional y Violencia Institucional.

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En la reunión se abordaron los hechos de violencia en el Parque Independencia y el fiscal regional dispuso que Bertolotti y Bartocci centralicen sus tareas en identificar a las personas que participaron de los procedimientos de las fuerzas de seguridad.

Por otro lado, las fiscales pedirán cámaras de seguridad públicas y privadas, así como también las que pertenecen a Newell’s. Además, se realizará un relevamiento y recolección de imágenes publicadas en redes sociales de todo lo ocurrido la noche del martes.

Conferencia de prensa en el estadio

Luego de la reunión con Merlo y las fiscales, Ignacio Boero convocó a una conferencia en la sala de prensa del estadio Marcelo Bielsa para este martes a las 18.

En la conferencia, adelantaron desde el club, se abordarán los hechos ocurridos en las inmediaciones del club y dentro del predio, puntualmente, la zona de los parrilleros.

Además de dar su versión, Boero prometió responder preguntas de los medios presentes.