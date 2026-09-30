Proponen un programa para apoyar a deportistas y entrenadores de alto rendimiento de Rosario

El proyecto contempla cuatro categorías con un tope de seis salarios mínimos, además de otros accesos prioritarios y cobertura integral médica y nutricional

Ivo Dargoltz en la pelea de este sábado, en la que obtuvo otra medalla para el país en los Juegos Suramericanos

Tras la destacada performance de los atletas rosarinos en los Juegos Suramericanos con la obtención de 46 medallas, el Concejo debate la creación de un programa para acompañar a los deportistas y entrenadores de alto rendimiento de Rosario. La iniciativa presentada por el concejal justicialista Mariano Romero apunta a consolidar y promover el desarrollo deportivo local de forma integral.

El proyecto busca convertirse en un apoyo real para contrarrestar los magros fondos que otorga en Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Enard) , que obliga a los deportistas a tener que recurrir a otras profesiones para poder costearse su actividad deportiva de alto rendimiento.

“ Queríamos aprovechar los Juegos Suramericanos para visibilizar lo que está pasando con el Enard, que entrega apenas una beca de 340 mil pesos por deportista, para integrar el abordaje social de los clubes de barrio y acompañar a los deportistas locales de alto rendimiento, más allá del sistema del Centro Regional de Alto Rendimiento (Crear) de Rosario”, dijo a La Capital el concejal autor del proyecto, al que acompañan sus compañeros de bloque Pablo Basso y Majo Poncino.

Romero aseguró que pensó en esta iniciativa al notar el reclamo colectivo de los atletas respecto al desfinanciamiento del Enard. “ Los deportivas tienen que trabajar de otra cosa para poder sostener su cotidiano y las dificultades que acarrean, incluso para poder acceder a las competencias a la hora de trasladarse. De hecho, en la comisión de Deportes recibimos a muchos deportistas, algunos desde un sentido social y otros de alto rendimiento que clasifican a mundiales y no pueden costearse el traslado ni acceder a pruebas internacionales”, comentó a la hora de argumentar su proyecto.

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En este sentido, el edil resaltó que esta iniciativa viene a complementar el programa local para ayudar a deportistas al acceso prioritario y gratuito a los testeos de biomecánica, laboratorio de fuerza y evaluaciones físicofuncionales mediante la infraestructura médica pública; cobertura de controles médicos preventivos y seguimiento nutricional y psicológico deportivo mediante la infraestructura médica pública municipal; y acceso prioritario y gratuito a los predios e instalaciones deportivas dependientes del municipio para sus rutinas de entrenamiento

Categorías y montos del proyecto

El proyecto propone cuatro categorías de beneficiarios, con diferentes características y montos que van desde el 1,5 salario mínimo, vital y móvil y un tope de seis para la categoría superior, teniendo en cuenta que el mínimo haber se ubica en la actualidad en 383.800 pesos.

La categoría Elite Internacional recibirá un monto mensual equivalente a seis salarios mínimos, vitales y móviles, destinado a garantizar la dedicación exclusiva o de alta intensidad, cobertura de traslados internacionales, equipamiento técnico y preparación médica de máxima exigencia.

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En la categoría Alto Rendimiento Nacional, el monto mensual será de tres salarios, orientado a solventar las exigencias de competencias federadas de escala nacional, indumentaria técnica y viajes del circuito interno.

En cuanto a la categoría Proyección y Desarrollo, los atletas recibirán el monto mensual equivalente a un salario y medio (1,5 SMVM), enfocado en cubrir los costos de entrenamiento, nutrición, material deportivo e inscripción a torneos de escala regional y provincial para evitar el abandono temprano.

Finalmente, los entrenadores de Alto Rendimiento y Proyección tendrán un monto mensual equivalente a dos salarios, en reconocimiento al trabajo técnico especializado y la conducción directa de deportistas alcanzados por este programa.

Autoridad de aplicación

Para tal fin, la iniciativa comprende una autoridad de aplicación y comisión evaluadora conformada por un integrante de la Dirección General de Deporte Federado, dos representantes del Centro Regional de Alto Rendimiento (Crear/Cemedep), dos representantes del Consejo Municipal del Deporte (Comude), dos integrantes de la Comisión de Deportes y Turismo del Concejo Municipal.

El expediente que ingresa este jueves al recinto establece que la Comisión Evaluadora dictaminará sobre la nómina de beneficiarios, a fin de evaluar los antecedentes deportivos del solicitante, la documentación enviada por las asociaciones y federaciones correspondientes, los informes del Crear y Cemedep y los aspectos socioeconómicos presentados.

Asimismo, la autoridad de aplicación abrirá una Convocatoria Pública Anual durante el primer trimestre de cada año calendario, fijando plazos claros de inscripción, evaluación y adjudicación.

A su vez, los deportistas interesados deberán cumplir los siguientes requisitos: acreditar residencia efectiva mínima de dos años en Rosario, estar afiliados y en representación activa de una asociación, federación o club deportivo legalmente constituido e inscripto en la ciudad, presentar un Plan Anual de Entrenamiento y Competencias avalado por la respectiva entidad federativa y realizar y aprobar la evaluación médica preventiva en el Centro de Evaluaciones Médico Deportivas (Cemedep) u otra institución pública autorizada.