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Juegos, estadios y después: cómo se piensa el legado deportivo en Rosario

Efecto Juegos. En el Arena Rosario, los deportes colectivos indoor tendrán un lugar. El Ovalo suma más infraestructura y el Centro Acuático es la joya a mantener

Lucas Ameriso

Por Lucas Ameriso

30 de septiembre 2026 · 06:10hs
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El vóley es uno de los deportes colectivos de los Juegos que tendrá lugar en el estadio multipropósito Rosario Arena

El vóley es uno de los deportes colectivos de los Juegos que tendrá lugar en el estadio multipropósito Rosario Arena, que tiene una capacidad para 2.500 butacas y otras 500 adicionales.

A la vasta agenda prevista de aquí a fin de año, el impulso que otorgó los Juegos Suramericanos no solo derramó sobre la movida cultural y musical con decenas de shows nacionales e internacionales. La propia infraestructura que dejó la competencia deportiva dejó la vara alta y ya está está proyectando cómo se usarán instalaciones, estadios, predios y obras que ya son un legado muy valorado. En el Arena Rosario (el estadio próximo al Estadio Municipal con capacidad para 2.500 espectadores) ya se comenzó un borrador de eventos que incluirán al vóley, básquet, handball, fútbol de salón y futsal. En el Ovalo del Hipódromo Independencia se construirán los vestuarios del tenis, se hará el gimnasio para el rugby y hay un calendario pensado para este deporte en lo inmediato, además de eventos de hockey.

La inversión local en obras de los Suramericanos alcanzó a 50 millones de dólares de los 90 millones que la provincia destinó para las tres sedes de la vigésimo tercera edición. Toda esta herencia, comenzará a ser capitalizada a partir de ahora para apalancar los deportes amateur y promover el crecimiento de las competencias en cada disciplina que se practica en Rosario.

>>Leer más: Rosario sumó un nuevo estadio cubierto y se prepara para los Suramericanos

Lo que viene en Arena Rosario

"Estamos en conversaciones con la provincia y las asociaciones y federaciones de diversos deportes para establecer un uso sistemático y esporádico del Arena. Con la idea que tengan lugar fechas de torneos locales, finales y en lo extra permanente realizar grandes eventos a nivel nacional e internacional", indicó a La Capital el secretario de Deportes del municipio, Diego Sebben al mencionar el básquet, vóley, handball y otros deportes colectivos que tendrán lugar en este flamante estadio con capacidad para 2.500 butacas y otras 500 adicionales que se pueden sumar.

"De cara a fin de año seguramente habrá actividades, estamos trabajando con instituciones para armar la agenda y coordinar los pedidos que ya tenemos para que se pueda competir aquí", apuntó Sebben para explicar que estos días posteriores se están desarmando estructuras y proyectando la compra de elementos y herramientas para disciplinas como el básquet, y las redes y arcos para el fútbol de salón. En la mira, está una nueva edición de la Copa Santa Fe.

Efecto de los Juegos

En relación al funcionamiento del Ovalo del Independencia, el secretario de Hacienda y presidente de la Sociedad que administra el Hipódromo Guido Boggiano indicó que se proyecta a corto plazo culminar con la puesta en funcionamiento de los vestuarios soterrados de las siete canchas de tenis que se usaron en los Juegos y terminar con las instalación de canchas de pádel junto al inicio de las canchas de la Unión de Rugby de Rosario (URR) y el Centro de Alto Rendimiento de la Unión Argentina de Rugby (UAR), que incluye el gimnasio y antes de fin de año. "Estamos más que satisfechos con ésto, y se está transformando en un gran complejo deportivo", marcó Boggiano.

>>Leer más: Efecto derrame: los Juegos Suramericanos dejaron más de $34 mil millones en Rosario

En este sentido, el embajador deportivo de los Juegos y exintegrante de Los Pumas Leo Senatore adelantó que seguirá funcionando en el Ovalo la franquicia profesional del rugby del Litoral "Capibaras XV", rugby social, el combinado Los Tigres, rugby inclusivo con San Agustín, combinados de veteranos y clubes.

"Seguramente se van a jugar las finales del torneo del Litoral", adelantó Senatore y también los seleccionados rosarinos en categoría juveniles. "También se propuso a Rosario como una de las sedes del mundial 2035 de rugby y va a funcionar la academia de la UAR una vez finalizado el gimnasio, además de las clases del Instituto Superior de Educación Física".

Estadios y Centro Acuático

Por su parte, el secretario de Deporte de la provincia, Fernando Maletti adelantó que comenzó una etapa de inventariado de todo el patrimonio que arrojaron los Juegos Suramericanos en infraestructura para ser aprovechado en diversas disciplinas. Además, y en relación al Centro Acuático Provincial, con una piscina olímpica de última generación (de 50 metros y 10 andariveles) y dotada de trampolines para saltos ornamentales, indicó que ya se contrató una empresa para el mantenimiento del agua en la pileta. "Se empezará a conveniar con federaciones y clubes el uso de los días, y en 20 días estará ya más coordinado", marcó el funcionario al explicar la tutela y custodia de las instalaciones. "Este costo lo absorbe ahora la provincia, en cuanto al mantenimiento del agua y otras cosas", indicó.

La provincia está terminando de definir el modelo de administración que se aplicará sobre los complejos construidos y remodelados para los Juegos. La propuesta contempla la participación de clubes, asociaciones y federaciones deportivas, bajo supervisión estatal y con obligaciones vinculadas al cuidado de las instalaciones.

Dicho esquema buscará garantizar que los espacios permanezcan activos y, al mismo tiempo, generar recursos para afrontar los gastos que demanda su funcionamiento.

Pero de arranque, la idea es que las entidades que utilicen los predios contribuyan económicamente a su conservación mediante el pago de cánones de mantenimiento. De esta manera, la provincia pretende establecer un modelo de gestión que permita sostener en el tiempo las inversiones realizadas para recibir la competencia internacional.

El gobierno santafesino tiene como objetivo que el legado de los Suramericanos sean la base firme de una estrategia deportiva de largo plazo: una red de una década con instalaciones de alto nivel que permita sostener el desarrollo de distintas disciplinas y recibir nuevas competencias de alcance internacional. Por ello, la definición del sistema de concesiones y cánones será una pieza central para determinar cómo se sostendrá ese legado en los próximos años.

"Queremos terminar con eso de que el Estado se tiene que hacer cargo de todo y porque es del Estado lo usamos todo y lo uso como yo quiero, total lo paga el Estado", había marcado días atrás el propio Maletti a la prensa santafesina.

Uno de los ejemplos de un modelo de gestión lo representa el El Arena Invencible ubicado en la ex Rural y que bajo un esquema de concesión a privados ya tiene programados cinco eventos de escala para octubre.

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