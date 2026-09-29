El tiempo en Rosario: el miércoles seguirá templado pero podría cerrar con lluvia

La máxima llegaría a 23º y se mantendría en esos niveles durante la semana, pese a algunas posibilidades de precipitaciones

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este miércoles 30 de septiembre en Rosario una temperatura máxima de 23º y cielo parcialmente nublado, con algunas posibilidades de lluvias aisladas en la noche.

La madrugada del miércoles llega con vientos leves del sudeste, un registro de 15º y cielo parcialmente nublado que se mantendría a la mañana, ya con vientos moderados y una marca de 10º, en tanto que por la tarde se espera que siga parcialmente nublado con una máxima de 23º. Para la noche hay hasta un 40 por ciento de probabilidades de lluvias aisladas, con ráfagas de viento de hasta 50 km/h y los termómetros marcando 20º.

El jueves podría arrancar con lluvias aisladas, mientras que desde la tarde estaría mayormente nublado. La temperaturas oscilaría entre 21º y 11º.

Para el viernes se anuncia cielo parcialmente nublado, con 21º de máxima y 10º de mínima.

El sábado tiene previsiones de hasta un 40 por ciento de chances de chaparrones, una temperatura máxima subiendo a 23º y una mínima que no bajaría de 13º.

Para el domingo pronostican nubosidad variable, 22º de máxima y 11º de mínima.

El lunes estaría mayormente nublado, con la máxima en 23º y la mínima subiendo hasta los 15º.