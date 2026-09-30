Incidentes en Newell's: liberaron a detenidos y abrieron una investigación a policías

Las doce personas que fueron detenidas durante los incidentes ocurridos anoche en el Club Newell's Old Boys quedaron en libertad en las últimas horas por disposición de la Fiscalía de Flagrancia en turno.
A las personas arrestadas este martes por la noche en el Coloso se les abrirá una causa por resistencia a la autoridad y daños. Incautaron armas reglamentarias
Las doce personas que fueron detenidas durante los incidentes ocurridos anoche en el Club Newell's Old Boys quedaron en libertad en las últimas horas por disposición de la Fiscalía de Flagrancia en turno.
Sin embargo, desde el mismo organismo señalaron que esas personas quedarán sujetas a una investigación por resistencia a la autoridad y daños.
Desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) indicaron que se abrió una investigación sobre el accionar los policías en el club. En ese sentido, se le dio intervención al área de Asuntos Internos, que depende de Subsecretaría de Control del Ministerio de Justicia y Seguridad.
En Fiscalía quieren identificar a todos los agentes que intervinieron en el operativo, y además se informó sobre el secuestro de cuatro escopetas antitumultos reglamentarias y se solicitaron los dispositivos de GPS de los móviles policiales.
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