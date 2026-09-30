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Boero: "La agresión no salió de adentro de Newell's y la escalada de violencia va a terminar mal"

El presidente de Newell's Ignacio Boero ofreció una rueda de prensa tras lo que fue la virulenta irrupción policial en la sede del club del martes por la noche

30 de septiembre 2026 · 18:26hs
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Ignacio Boero

Marcelo Bustamante / La Capital

Ignacio Boero, el presidente de Newell's, habló sobre los hechos de violencia.

El presidente de Newell's, Ignacio Boero, ofreció una rueda de prensa tras lo que fueron los lamentables hechos de violencia que se registraron el martes por la noche, donde la policía irrumpió con una virulencia desmedida en la sede del club del Parque Independencia.

El titular de Newell's manifestó que "el motivo de esta conferencia es aclarar lo que paso ayer (martes). Nos solidarizamos con los socios, profes y personas por lo sucedido anoche. A las 21 me fui del club y no pasaba nada. Tenemos la obligación de responder por el socio, en este tiempo no hubo hechos violentos, es un trabajo de seguridad y que venga esto de afuera y nos cambia todo nos duele. Hace mucho tiempo hay una escalada de violencia que va a terminar mal, lo que pasó ayer se esta investigando".

"Vamos a defender a socios y a hinchas, no salió dentro del club pero por alguna razón hubo una provocación de afuera hacia adentro. Había una celebración a 40 cuadras y no fuimos hacia ese lugar. Los dirigentes no podemos acoplarnos a eso. No tenemos porque vivir lo que vivimos ayer", añadió.

Y agregó: "La justicia tendrá que determinar quién es el responsable de lo que sucedió ayer. No hablamos con seguridad, si con fiscalía. No me gustó lo que se declaró por parte de seguridad".

Leer más: Incidentes en Newell's: los videos que analiza la Justicia para reconstruir la noche de violencia en el Parque

La explicación de Boero

Además Boero puntualizó que: "Hay un canal de comunicación que está fallando. No están identificados los hinchas que se ven por calle Pellegrini. Los videos están editados, no pasó de la nada que la gente salga a tirar piedras".

Por último el directivo sostuvo que "la gente tiene que apoyar al equipo, tiene que venir a alentar (el próximo sábado ante Lanús, a las 17 en el Coloso, por el torneo Clausura". Y concluyó que "no hablo del árbitro", en relación a la designación de Darío Herrera, que dirigió la final entre Central y Estudiantes el pasado sábado en Santiago del estero.

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