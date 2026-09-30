El comunicado de Newell's: "El club accionará ante la Justicia por los hechos acontecidos" La entidad del Parque publicó en sus redes sociales un descargo por los incidentes que se produjeron en el Parque y dentro del club en el medio de los festejos Canallas 30 de septiembre 2026 · 07:35hs

Policías en la puerta de la entidad del Parque a punto de ingresar a las instalaciones. (Imagen de video)

Después de los graves incidentes que se produjeron este martes por la noche en las inmediaciones del Coloso y dentro del club en el medio de los festejos de Central por la conquista de la Supercopa Internacional, Newell’s emitió un comunicado con el fin de dejar el claro su “más enérgico repudio”, cuestionó el accionar de las fuerzas de seguridad y consideró "absolutamente incompatibles con el respeto que debe existir hacia nuestro club, sus socios e hinchas". Y adelantó que "el club accionará ante la Justicia por los hechos acontecidos".

Desde el club dejaron en claro que "ni los socios e hinchas ni los dirigentes de Newell’s fueron quienes provocaron o dieron origen a los hechos ocurridos". Ampliaron: "Por el contrario, nuestra comunidad se vio involucrada en una situación generada por circunstancias ajenas al club. Es inaceptable que se pretenda responsabilizar, directa o indirectamente, a nuestra institución o a quienes forman parte de ella por acontecimientos que no fueron originados por ellos".

Más adelante, señalaron directamente a las autoridades policiales encargadas de brindar seguridad: "Rechazamos enfáticamente el accionar policial y la intromisión de agentes de la fuerza dentro de las instalaciones de Newell’s. Nuestro club es una institución propiedad de sus socios y merece que su ámbito sea respetado. La intervención de las fuerzas de seguridad debe desarrollarse bajo criterios de proporcionalidad, responsabilidad y respeto irrestricto por la institución y por quienes forman parte de ella”.

"Profunda desconfianza" Desde la entidad del Parque no dudaron en apuntar contra las autoridades e insistieron en "la profunda desconfianza que genera en Newell’s el accionar de los responsables de la seguridad deportiva y eventos masivos". Plantearon: "Los antecedentes y decisiones adoptadas en situaciones de esta naturaleza hacen necesario revisar los criterios con los que se planifican y ejecutan los operativos, así como exigir respuestas claras y responsabilidades concretas cuando corresponda". Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Lucho Castro | Periodista - Historias (@luchoacastro) Finalmente, la dirigencia de la Lepra dejó en claro a través del comunicado publicado en sus redes sociales que "el club accionará ante la Justicia por los hechos acontecidos este martes".