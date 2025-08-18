La Capital | Ovación | clásico

Historia del Clásico, capítulo 6: la palomita de Poy y la zurda de Zanabria para el título leproso

Dos partidos históricos, uno en 1971 y otro en 1974, más los duelos de la Libertadores de 1975 le dieron brillo a la historia del clásico rosarino.

Carlos Durhand

Por Carlos Durhand

18 de agosto 2025 · 06:15hs
La década del 70 fue brillante para la historia del clásico entre Central y Newells.

La década del 70 fue brillante para la historia del clásico entre Central y Newell's.

La década del 70 fue la más brillante de la historia del clásico. Por la gran cantidad de partidos entre Central y Newell’s que se disputaron, incluyendo cotejos eliminatorios, partidos que desembocaron en un título y hasta un desempate por la Copa Libertadores.

En el periodo 1971 a 1980 inclusive se jugaron 41 clásicos oficiales (39 por torneos de AFA y dos en la Copa Libertadores). Además, en esta década los equipos de nuestra ciudad aportaron cuatro títulos a nivel nacional. Los canallas dieron la vuelta olímpica en los Nacionales de 1971, 1973 y 1980; mientas que los leprosos obtuvieron el Metropolitano de 1974.

Leer más: Los goleadores del clásico de la rosarina ya firmaron planilla en primera: quiénes son

Vuela Aldo, vuela

El primer partido de corte eliminatorio que tuvo la década 70 se jugó el 19 de diciembre de 1971, en cancha de River (neutral), en las semifinales del Nacional 1971. Aquel día, Central se impuso a Newell’s por 1 a 0, con gol de Aldo Pedro Poy, de palomita.

Los canallas formaron con: Norberto Américo Menutti; José Jorge González (82’ Daniel Pedro Killer), Aurelio José Pascuttini, Alberto Luis Fanesi y Mario Estanislao Killer; Carlos Daniel Aimar, Angel Antonio Landucci y Carlos Alberto Colman; Ramón César Bóveda (70’ Miguel Angel Bustos), Aldo Pedro Poy y Roberto Artemio Gramajo. El arquero suplente fue Carlos Angel Biasutto. DT: Angel Amadeo Labruna.

Bendita sea tu zurda, Marito

Luego, el 2 de junio de 1974 tuvo lugar otro clásico histórico. El escenario fue la cancha de Central, que fue declarada neutral por la Asociación del Fútbol Argentino. En el marco de la tercera y última fecha de la Rueda Final del Metropolitano, canallas y leprosos se vieron las caras en una tarde que los rojinegros con tan solo empatar podían consagrarse campeones. Mientras que Central tenía la obligación de ganar si o si para forzar un desempate por el título, ya que en aquel partido ni aún goleando podía adjudicarse el campeonato.

Newell’s, tras ir perdiendo 2 a 0 por los goles de Gabriel Arias (45’, de penal) y Carlos Aimar (69’), lo empató con tantos de Armando Capurro (71’) y un zurdazo histórico de Mario Zanabria (81’). El árbitro Humberto Dellacasa suspendió el partido a los 88’ por invasión del público y luego de varias idas y venidas la AFA decidió no jugar esos minutos, dar por terminado el partido y de esta forma los rojinegros consiguieron su primer título de Liga en AFA, el quinto a nivel nacional.

La Lepra formó con: Alberto Enrique Carrasco; Andrés Orlando Rebottaro, José Luis Pavoni, Armando Rafael Capurro y Osvaldo Pastor Barreiro; Carlos Picerni, José Orlando Berta y Mario Nicasio Zanabria; Santiago Santamaría, Alfredo Domingo Obberti (84’ Arsenio Julio Ribeca) y Juan Ramón Rocha (69’ Manuel Rosendo Magán). Arquero suplente: Omar Valentín Bargas. DT: Juan Carlos Montes.

Central ganó el reducido

En 1974 la reglamentación decía que para clasificar a los dos representantes argentinos a la Copa Libertadores 1975 debían jugar un cuadrangular los campeones y subcampeones del Metropolitano y del Nacional. Newell’s fue campeón del primero de estos torneos y San Lorenzo se adjudicó el segundo. Como Central fue segundo en ambos campeonatos, ese cuadrangular se transformó en triangular.

En el primer partido la Lepra venció 2 a 0 a los azulgranas y como en el segundo cotejo de ese triangular los canallas le ganaron 2 a 0 al Ciclón, ambos equipos rosarinos ya habían asegurado su lugar en el máximo torneo continental a nivel de clubes.

Pero debían jugar entre ellos para ver quien ocupaba el lugar de Argentina 1 en el sorteo. El 30 de diciembre de 1974, en lo que fue el último partido de Poy con la camiseta de Central, los auriazules ganaron 2 a 0 en Arroyito (cancha neutral) con tantos de Mario Kempes y Roberto Cabral.

Vale aclarar que este partido no le otorgó ningún título oficial a los canallas de “campeón argentino” que fue un invento mediático de la época sin ningún sustento por parte de los boletines oficiales de AFA.

Desempate por Libertadores

El clásico de Rosario tuvo su capítulo en la Copa Libertadores. Fue en la edición 1975 cuando primero se vieron las caras en la fase de grupos donde terminaron los dos partidos 1 a 1. En Génova y Cordiviola con festejos de Gabriel Arias, de penal, para los locales, y de Arsenio Ribeca para los visitantes; y en el Parque con tantos de Miguel Giachello para Newell’s y de Roberto Cabral para Central.

Pero como ambos equipos finalizaron con la misma cantidad de puntos, tuvieron que jugar un desempate para ver quién seguía en la Libertadores. Este cotejo se jugó en Arroyito (estadio neutral), el 11 de abril de 1975 y fue ganado 1 a 0 por Central con gol de Mario Kempes.

Otra semifinal canalla

Los últimos enfrentamientos de la década del 70 fueron en las semifinales del Nacional 1980. En el cotejo de ida jugado en el Gigante de Arroyito, los auriazules ganaron 3 a 0 con tantos de Juan Carlos Ghielmetti, José Luis Gaitán y Víctor Marchetti.

Mientras que el partido de vuelta se disputó en el Parque y los rojinegros se impusieron 1 a 0 con tanto de Santiago Santamaría, de penal, pero no les alcanzó.

Noticias relacionadas
El DT de Newells Cristian Fabbiani hace jueguitos con la pelota en la cancha de Defensa y Justicia.

Fabbiani palpitó el clásico: "Newell's es una familia, esta es la semana más linda"

El colombiano Jherson Mosquera anotó el primer tanto de Newells en el Tito Tomaghello.

Newell's empató como visitante 1 a 1 ante Defensa y Justicia en la antesala del clásico

Newells pretende dejar atrás una racha oscura en el estadio del Halcón, donde nunca pudo recolectar puntos.

Newell's va con un equipo alternativo a Florencio Varela para tratar de llegar entero al clásico

El clásico entre Newells y Central tuvo 22 partidos en la década del 60 y la historia incluyó duelos en la Copa Argentina.

Historia del Clásico, capítulo 6: la década del 60 y una importante reestructuración

Ver comentarios

Las más leídas

Tragedia en San Lorenzo: murieron cuatro operarios en una obra en construcción

Tragedia en San Lorenzo: murieron cuatro operarios en una obra en construcción

Laboratorio del fentanilo: Todos sabían que ese lote estaba contaminado

Laboratorio del fentanilo: "Todos sabían que ese lote estaba contaminado"

El tiempo en Rosario: lunes con tormentas y doble alerta amarillo para el martes

El tiempo en Rosario: lunes con tormentas y doble alerta amarillo para el martes

Un jugador de Defensa y Justicia cargó duro contra Fabbiani: qué dijo

Un jugador de Defensa y Justicia cargó duro contra Fabbiani: qué dijo

Lo último

Intento de agresión a los jugadores de Quilmes: el caos siguió tras la salida de Duscher

Intento de agresión a los jugadores de Quilmes: el caos siguió tras la salida de Duscher

Un adolescente está muy grave tras golpeado en su casa de zona sur

Un adolescente está muy grave tras golpeado en su casa de zona sur

Historia del Clásico, capítulo 6: la palomita de Poy y la zurda de Zanabria para el título leproso

Historia del Clásico, capítulo 6: la palomita de Poy y la zurda de Zanabria para el título leproso

Elecciones 2025: el PJ aportó suspenso y alumbró una lista encabezada por Caren Tepp

En LLA apostaron por referentes jóvenes y Provincias Unidas anotó a todos los partidos de la coalición de gobierno en la provincia
Elecciones 2025: el PJ aportó suspenso y alumbró una lista encabezada por Caren Tepp

Por Javier Felcaro
Un adolescente está muy grave tras golpeado en su casa de zona sur
POLICIALES

Un adolescente está muy grave tras golpeado en su casa de zona sur

El arma que pincha (¿y corta?) a Milei y el kichnerismo

Por Facundo Borrego
Exclusivo suscriptores

El arma que pincha (¿y corta?) a Milei y el kichnerismo

Día del Niño en Rosario: la caída de las ventas golpeó a las jugueterías

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Día del Niño en Rosario: la caída de las ventas golpeó a las jugueterías

El tiempo en Rosario: lunes con tormentas y doble alerta amarillo para el martes
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes con tormentas y doble alerta amarillo para el martes

La Crack Bang Boom cerró con el desfile de cosplayers y otra vez fue un éxito
La Ciudad

La Crack Bang Boom cerró con el desfile de cosplayers y otra vez fue un éxito

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Tragedia en San Lorenzo: murieron cuatro operarios en una obra en construcción

Tragedia en San Lorenzo: murieron cuatro operarios en una obra en construcción

Laboratorio del fentanilo: Todos sabían que ese lote estaba contaminado

Laboratorio del fentanilo: "Todos sabían que ese lote estaba contaminado"

El tiempo en Rosario: lunes con tormentas y doble alerta amarillo para el martes

El tiempo en Rosario: lunes con tormentas y doble alerta amarillo para el martes

Un jugador de Defensa y Justicia cargó duro contra Fabbiani: qué dijo

Un jugador de Defensa y Justicia cargó duro contra Fabbiani: qué dijo

Newells: el mate de Benedetto, saludos con Soso y la panza de Mosquera

Newell's: el mate de Benedetto, saludos con Soso y la "panza" de Mosquera

Ovación
Historia del Clásico, capítulo 6: la palomita de Poy y la zurda de Zanabria para el título leproso

Por Carlos Durhand
Ovación

Historia del Clásico, capítulo 6: la palomita de Poy y la zurda de Zanabria para el título leproso

Historia del Clásico, capítulo 6: la palomita de Poy y la zurda de Zanabria para el título leproso

Historia del Clásico, capítulo 6: la palomita de Poy y la zurda de Zanabria para el título leproso

Newells se volvió de Florencio Varela sin certezas sobre el sustituto de Regiardo para el clásico

Newell's se volvió de Florencio Varela sin certezas sobre el sustituto de Regiardo para el clásico

Clásico rosarino: Di María va por la épica en Central y Fabbiani por la idolatría en Newells

Clásico rosarino: Di María va por la épica en Central y Fabbiani por la idolatría en Newell's

Policiales
Un adolescente está muy grave tras golpeado en su casa de zona sur
POLICIALES

Un adolescente está muy grave tras golpeado en su casa de zona sur

Buscaban al jefe de una banda pero mataron a la hermana: piden perpetua

Buscaban al jefe de una banda pero mataron a la hermana: piden perpetua

Murió un hombre que ingresó al Heca con un balazo en la cabeza

Murió un hombre que ingresó al Heca con un balazo en la cabeza

Pistolas Taser en Santa Fe: cómo es la formación de policías para usarlas

Pistolas Taser en Santa Fe: cómo es la formación de policías para usarlas

La Ciudad
El tiempo en Rosario: lunes con tormentas y doble alerta amarillo para el martes
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes con tormentas y doble alerta amarillo para el martes

Rosario se llenó de asistentes que participaron de festivales, eventos deportivos y culturales

Rosario se llenó de asistentes que participaron de festivales, eventos deportivos y culturales

La Crack Bang Boom cerró con el desfile de cosplayers y otra vez fue un éxito

La Crack Bang Boom cerró con el desfile de cosplayers y otra vez fue un éxito

Día del Niño en Rosario: la caída de las ventas golpeó a las jugueterías

Día del Niño en Rosario: la caída de las ventas golpeó a las jugueterías

El presidente de Serbia promete restaurar la paz y el orden tras las protestas
El Mundo

El presidente de Serbia promete "restaurar la paz y el orden" tras las protestas

Las inundaciones en Pakistán dejaron al menos 274 muertos
Información General

Las inundaciones en Pakistán dejaron al menos 274 muertos

El embajador argentino en un homenaje a San Martín en España: ¡Viva el rey!
Política

El embajador argentino en un homenaje a San Martín en España: "¡Viva el rey!"

Pistolas Taser en Santa Fe: cómo es la formación de policías para usarlas
Policiales

Pistolas Taser en Santa Fe: cómo es la formación de policías para usarlas

Controles ginecológicos: cuáles son y cuándo hacerlos según las etapas de la vida
Salud

Controles ginecológicos: cuáles son y cuándo hacerlos según las etapas de la vida

El campo reclama y el gobierno responde: el ritual político de ExpoVenado 2025
La Región

El campo reclama y el gobierno responde: el ritual político de ExpoVenado 2025

Melania Trump le escribió una carta a Putin pidiendo por la paz
El Mundo

Melania Trump le escribió una carta a Putin pidiendo por la paz

La UBA lanzó un curso para profesionalizar a los paseadores de perros
Información General

La UBA lanzó un curso para profesionalizar a los paseadores de perros

Urba: Plaza Jewell venció a Los Matreros y escaló a la cima del torneo de Primera A

Por Pablo Mihal
Ovación

Urba: Plaza Jewell venció a Los Matreros y escaló a la cima del torneo de Primera A

Javkin: el fentanilo contaminado es la mayor catástrofe sanitaria del país
La Ciudad

Javkin: el fentanilo contaminado es "la mayor catástrofe sanitaria del país"

Por robar autos, cayó en Casilda El Frío Rodríguez, un conocido ladrón de bancos

Por Claudio Berón

Policiales

Por robar autos, cayó en Casilda El Frío Rodríguez, un conocido ladrón de bancos

Un día volví a caminar: María Julia Oliván a dos meses de su accidente
Información General

"Un día volví a caminar": María Julia Oliván a dos meses de su accidente

Un escenario maldito: la peor cancha para Newells es la de Defensa y Justicia

Por Carlos Durhand
Ovación

Un escenario maldito: la peor cancha para Newell's es la de Defensa y Justicia

No docentes de la UNR: El aumento del gobierno nacional es paupérrimo 
La Ciudad

No docentes de la UNR: "El aumento del gobierno nacional es paupérrimo" 

Sancionan a empleados públicos por presentar certificados de salud falsos
La Ciudad

Sancionan a empleados públicos por presentar certificados de salud falsos

Elecciones 2025: Milei debe cubrir dos bajas sensibles en su gabinete
politica

Elecciones 2025: Milei debe cubrir dos bajas sensibles en su gabinete

Proponen que el cannabis medicinal pueda ser vendido en farmacias

Por Florencia O’Keeffe

La Ciudad

Proponen que el cannabis medicinal pueda ser vendido en farmacias

Julio bajo agua: fue el más lluvioso de los últimos 76 años en Rosario

Por Matías Petisce
La Ciudad

Julio bajo agua: fue el más lluvioso de los últimos 76 años en Rosario

Semana del Clima: Es una oportunidad para cambiar y generar empleos verdes
La Ciudad

Semana del Clima: "Es una oportunidad para cambiar y generar empleos verdes"