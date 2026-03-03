La Capital | Ovación | Central

Central: los impresionantes números de Agustín Sández en el clásico rosarino

El lateral canalla se convirtió en el jugador más efectivo en los cruces contra Newell's. Quedó un escalón por encima del Pachi Carrizo

Elbio Evangeliste

3 de marzo 2026
Agustín Sández la lucha desde arriba en el clásico. El lateral de Central tiene una efectividad del ciento por ciento ante la Lepra.

El triunfo en el clásico dejó mucha tela para cortar, sobre todo desde el lado de los números, que son claramente favorables a Central. Y en ese mundo canalla hay un jugador que marcó un hecho destacado en la historia.

El futbolista en cuestión es Agustín Sández, quien se transformó en el jugador con mayor efectividad en los clásicos, desbancando de ese pedestal a otro viejo referente canalla como lo es Federico Carrizo.

Es realmente llamativa la historia de Sández y los números que lo relacionan al clásico rosarino. ¿Por qué? Porque desde que llegó a Arroyito disputó seis encuentros con la camiseta canalla frente a Newell’s y los ganó a los seis. Superó el Federico Carrizo, quien tiene cinco de cinco.

Sández, de la mano de Russo

Sández llegó a Central como refuerzo de la mano de Miguel Ángel Russo, a mediados de 2023, para disputar la Copa de la Liga en la que Central fue campeón tras ganarle la final a Platense en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Lo cierto es que en ese torneo comenzó el derrotero de Sández en los clásicos. Por supuesto, tuvo la particularidad de que todos los partidos ante Newell’s que se dieron, los jugó.

Sández forcejea en el mano a mano con el Colo Ramírez. El lateral ganó todos los cásicos que disputó con la camiseta de Central.

Su primera experiencia fue en esa Copa de la Liga 2023, en la que Central se impuso a Newell’s en el Gigante por 1 a 0 con el recordado gol de tiro libre de Ignacio Malcorra.

Todavía con Russo al frente del plantel, el Canalla volvió a ganar el clásico y Sández estuvo en cancha. Fue en el 1-0 que se jugó en el Parque de la Independencia, también con gol de Malcorra.

Al próximo ya había otro técnico en el banco: Matías Lequi. En esa ocasión Central lo ganó en Arroyito con gol de Facundo Mallo. Después llegaron los dos clásicos dirigidos por Ariel Holan (2-1 en el Parque y 1-0 en el Gigante). Ahora este, con Jorge Almirón al frente del equipo, el Canalla volvió a ganarlo y Sández lo vivió de adentro.

Los cinco del Pachi Carrizo

Pachi Carrizo lo grita con alma y vida, después de anotar el segundo tanto de canalla en el Coloso. El equipo de Montero lo ganó 3-1.

Carrizo era quien estaba mano a mano con Sández en esto de la misma cantidad de clásicos jugados y ganados. El Pachi formó parte del equipo que se impuso 2-1 en Arroyito por el torneo Inicial 2013 y después de eso jugó en otros cuatro triunfos: 1-0 en 2014, 3-1 (fue el autor del segundo tanto canalla) y 1-0 en 2017 y 2-1 en 2018 (por la Copa Argentina).

Sández llegó proveniente de Boca en busca de continuidad y algo más. Ya ganó dos títulos con el Canalla, lo que es muchísimo, pero también se transformó en el futbolista más efectivo en la historia del clásico rosarino. Gusa metió seis de seis.

