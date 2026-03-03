Newell's hará un reclamo al Ministerio de Seguridad por el operativo en el clásico

La dirigencia leprosa apunta dos hechos: las motos que llegaron cerca del Coloso y una bandera que mostró el plantel de Central

Los alrededores del Coloso fueron escenario de incidentes tras la derrota de Newell's en el clásico.

"El operativo del clásico rosarino se desarrolló con total normalidad, tal como estaba previsto” , así lo confirmó en rueda de prensa el coordinador provincial de Seguridad Deportiva y Eventos Masivos, Gustavo Velázquez , quien además afirmó que “una parte mínima de las personas que concurrieron al estadio de Newell's tomó la decisión de provocar incidentes" .

Desde el Parque Independencia, no están de acuerdo con esas afirmaciones. Tanto es así que, en las próximas horas, presentarán un reclamo formal remarcando ciertos puntos que, por parte de la dirigencia leprosa, consideran que no se cumplieron y que, por dichas falencias, corrió peligro la integridad de los hinchas de Newell's .

El primer punto por el cual se hará una observación desde la Lepra es por las motos que acompañaron al plantel de Central y que llegaron prácticamente a las cercanías del estadio Marcelo Bielsa.

Además, los hinchas canallas que realizaron este acompañamiento al plantel auriazul, subieron imágenes a las redes sociales agrediendo verbalmente a los hinchas leprosos que llegaban con total tranquilidad a la cancha.

Con respecto a ese tema, Velázquez indicó: "La llegada de los equipos al estadio y la permanencia del público en el mismo fue normal. A la salida, una parte mínima de hinchas tomó la decisión de generar disturbios y la policía hizo su trabajo como corresponde".

Reclamo de incitación a la violencia

El otro tema por el cual desde la entidad rojinegra se elevará un reclamo es por la bandera que se colgó en el micro que trasladó al plantel de Central. "El padre del siglo +21" decía la leyenda que colgaba del colectivo que salió desde Arroyo Seco y llegó al Coloso del Parque.

Desde Newell's observan que, en el afán de tranquilizar la previa del clásico rosarino, este tipo de gestos incitan a la violencia. Por suerte, no hubo agresiones por parte de la parcialidad rojinegra y el plantel de Central arribó sin inconvenientes al estadio.

Tras la presentación de la dirigencia leprosa, se aguardará la respuesta por parte del Ministerio de Seguridad de la Provincia.