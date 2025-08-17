Los goleadores del clásico de la rosarina ya firmaron planilla en primera: quiénes son El clásico entre Central y Newell's tuvo su aperitivo en la Rosarina. Terminaron 1 a 1 con tantos de chicos que firmaron planilla en la primera. Por Carlos Durhand 17 de agosto 2025 · 19:09hs

Central y Newell's jugaron una nueva edición del clásico de la rosarina.

Por la segunda fecha de la zona campeonato del torneo Gobernador Molinas que organiza la Asociación Rosarina de Fútbol, Central y Newell's igualaron 1 a 1 el clásico en la Ciudad Deportiva, bajo el arbitraje de Bruno Cejas, con goles de futbolistas que ya firmaron planilla en primera división en AFA.

Para Newell's abrió la cuenta Blas Benedetto a los 35' del primer tiempo, mientras que para Central empató Thiago Ponce a los 68'.

Blas Benedetto tiene 19 años. El pasado 8 de agosto, el Ogro Fabbiani lo llevó al banco de suplentes, pero no lo hizo ingresar, en el partido que los rojinegros igualaron 1 a 1 contra Central Córdoba de Santiago del Estero en el Coloso en la cuarta fecha.

Mientras que Thiago Ponce (20 años) ya debutó en la primera división de Central. Fue el 7 de octubre de 2024, cuando los canallas perdieron 2 a 1 ante Defensa y Justicia en Florencio Varela. El DT fue Matías Lequi. Con este entrenador ya había ido al banco dos fechas ante frente a Platense (V) 0-1, pero no jugó.

image Formación de Central Los nombres que presentó Central en su alineación titular fueron: Damián Fernández (28/04/20023), Máximo Gutiérrez (26/04/2005), Asael Oviedo (15/04/2006), Lorenzo Fernández (05/04/2005), Diego Rodríguez (23/06/2005), Franco Castorani (05/02/2006), Lautaro Prado (15/03/2006), Joan Galarza (07/09/2005), Mael Macia (17/01/2006), Alan Celestino Gabriel Sánchez (15/09/2006) y Facundo Cardozo (09/03/2005). DT: Ezequiel Gentilo Ingresaron: Thiago Ponce (09/01/2005) x Lautaro Prado; 61' Joaquín Ferraris (14/09/2006) x Máximo Gutiérrez; 61' Tiago Muller (11/05/2005) x Asael Oviedo; 82' Stéfano Pizzio (03/09/2005) x Facundo Cardozo y Bruno Pasinato (14/08/2006) x Joan Galarza. Quedaron en el banco: Ramiro Giannone (26/04/2005) y Oliverio Taglialegne (12/07/2007). Formación de Newell's El equipo leproso estuvo integrado por: Ciro Thompson (19/04/2005), Juan Blas Saman (14/03/2006), Felipe Calderone (10/05/2006), Lorenzo Viozzi (07/07/2006), Máximo Ramón (15/02/2006), Ulises Echaverría (14/02/2004), Blas Benedetto (17/03/2006), Gino Altomonte (18/03/2006), Franco Fernández (09/02/2005), Santino Viola (06/04/2006) y Lucio Casareto (30/11/2005). DT: Carlos Guerrero. Ingresaron: 61' Alejo Torres (12/10/2006) x Lucio Casareto; 75' Joaquín Dalvano (13/02/2006) x Gino Altomonte; y 85' Augusto Levrand (20/01/2006) x Blas Benedetto Quedaron en el banco: Álvaro Villar (12/09/2006), Alejo Comini (04/03/2006), Francesco Brandimarti (21/06/2006) y Alan González (25/01/2005).