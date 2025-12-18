Gonzalo Belloso: "Estamos intentando seguir siendo lo más molestos posible"

El presidente de Central habló de la incomodidad que causó en muchos el crecimiento del equipo. Habló de Verón e hizo una férrea defensa de la AFA

“Ahí estamos, intentando seguir siendo lo más molestos posible” . La frase pertenece a Gonzalo Belloso, presidente de Central . Las palabras del máximo directivo canalla estuvieron direccionadas hacia todo lo que se habló en estos últimos meses, desde Central fue nombrado campeón de la Liga 2025 y la infinidad de cosas que se dijeron, incluidas las recientes palabras de Juan Sebastián Verón (presidente de Estudiantes), el respaldo pleno a la conducción de la AFA y hasta a la apuesta que hizo la dirigencia con el cambio de entrenador: Jorge Almirón por Ariel Holan .

En la sede fundacional, Belloso estuvo acompañado por la comisión directiva prácticamente a pleno para realizar un balance de los que fue la vida futbolística e institucional de Central en 2025, pero también para hablar de cara al futuro.

“Es muy curioso lo que pasó con Central este año, porque pasó de ser un equipo simpático, que hacía unos recibimientos impresionantes, a generar molestia cando empezó a ganar. Ahí todo empezó a caer mal . Los recibimientos «quién se los permite», «por qué hay tanta gente». No les gustaba más nada. Si nos cobraban un tiro libre parecía que estaba mal, si nos cobraban un penal clarísimo parecía que estaba mal, pero bueno, cuando uno quiere estar arriba tiene que acostumbrarse a este tipo de ataques. Los equipos grandes como Rosario Central tenemos que estar acostumbrados a eso porque rompimos el status quo”. Con esa primera reflexión, Belloso intentó ponerle palabras a una situación particular que siente que vivieron en Arroyito, sobre todo después de la llegada de Ángel Di María .

"Central merece estar entre los grandes"

“Donde están los grandes y donde Central merece estar vamos a generar enemigos. Enemigos deportivos, por supuesto, pero vamos a generar enemigos y molestias. Estamos felices y sumamente comprometidos con seguir siendo molestos. Este es nuestro último año de gestión, vamos a intentar todo para que Rosario Central siga doliendo, y a los que nos ayudan, a nuestros socios, a todos los que nos ayudan les queremos decir muchas gracias. Estaremos ahí intentando ser todo lo molesto posible”.

Belloso2 Belloso estuvo acompañado por sus pares de comisión directiva, en la sede fundacional de Central. Virginia Benedetto / La Capital

Sin dudas el detonante fue el título que la Liga Profesional le otorgó a Central por ser el equipo que más puntos sumó en la acumulada. Eso disparó un sinfín de reflexiones de todo aquel que quiso opinar. De repente, un campeón en el fútbol (en este caso Central) pasó a tener más importancia que un sinfín de políticas que castigan ferozmente a la clase trabajadora e incluso de innumerables denuncias por hechos de corrupción.

Pero pasó lo de Central y fue el tema del año, más aún después de la actitud del plantel de Estudiantes cuando le dio la espalda a los jugadores canallas.

Para Belloso el pasillo fue "descortés"

“Creo que fue descortés, que no corresponde porque los jugadores no tienen por qué meterse en cuestiones de dirigentes. Hay lugares para discutir todo, incluso para aceptar errores si alguien no estuvo de acuerdo con las formas. Ahora, que Central es un justo campeón lo demuestro con datos. Central fue el mejor equipo todo el año y ese torneo el año que viene va a haber un campeón. Tan campeón es, que al último campeón, que es Estudiantes, le sacó 24 puntos. Una rueda de un equipo competitivo”, destacó Belloso en un tramo de la conferencia de prensa, habiendo solicitado previamente no recargar las tintas sobre el tema porque prefería hablar exclusivamente de Central.

>>Leer más: El juvenil con mucho talento que en Central esperan recuperar para el duro semestre que se viene

Antes había sigo consultado sobre las declaraciones de Verón, quien dijo que “no es lo mismo ganar un título a que te lo den”, pero especialmente sobre cuál era su relación con la Brujita. “Más allá de conocerlo de toda la vida, no tenemos relación con Verón porque no viene al comité ejecutivo. Sí viene su vicepresidente Pascual Caiella, quien no sólo me felicitó por el título, sino que lo hizo dos veces. Me felicitó cuando nos dieron la copa y lo hizo acá en el Gigante. Ese día me dijo “de nuevo felicitaciones”. Verón está enfrentado hace mucho a este sistema, en una posición muy ventajosa para él porque está siempre en contra”.

Belloso3 Antes de la conferencia se hizo un minuto de silencio por el fallecimiento el dirigente de Sebastián Nardone. Virginia Benedetto / La Capital

La banca a la AFA

Luego hizo una defensa encendida de la gestión de la AFA. “Hoy hace tres años que Argentina salió campeón del mundo, con Tapia, quien agarró una AFA destrozada. En este proceso todos los clubes crecimos enormemente, todos los que nos cuidamos, los que somos profesionales, los que firmamos cosas que podemos cumplir. Hay otros que firman cualquier cosa y por eso están mal, y se apoyan en esos clubes para decir que todo el fútbol argentino es un desastre. Pero lo dicen porque le toca ganar a Platense, a Central. Este fútbol argentino es sumamente competitivo y las autoridades de la AFA estuvo al lado de cada club acompañando su crecimiento. Si no fuera por la AFA, San Lorenzo no hubiese llegado hasta aquí”, tiró el presidente canalla.

>>Leer más: Central: el volante ofensivo que Jorge Almirón viene de dirigir este año y al que quiere como refuerzo

“Hace 15 o 20 días que pareciera que todos los problemas de Argentina están en el fútbol y es una vergüenza lo que está pasando. Nosotros damos nuestro respaldo y solidaridad a quienes siempre estuvieron al lado nuestro y al lado de todos los clubes. ¿Hay cosas para cambiar? Por supuesto, pero hay un ámbito específico para hacerlo. Sin dudas este fútbol argentino está muchísimo mejor a cómo lo agarró esta conducción de la AFA. ¿Saben por qué los derechos de televisión son bajos? Porque esta gestión los heredó y porque tienen un tope de dos millones de abonados. Pero si de cada diez sólo pagan dos es porque hay ocho argentinos que la están pasando muy mal y ese no es problema de Tapia, ni de Toviggino, ni de esta comisión, ni siquiera es problema de este gobierno, pero es algo que este gobierno no pudo resolver”.