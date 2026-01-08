Ganó una etapa del Rally Dakar y le mandó un emotivo mensaje a un colega argentino que está grave

La Capital | Ovación | Dakar

El navegante argentino del chileno Lucas del Río dedicó un minuto en medio de la euforia para recordar a su amigo mendocino

8 de enero 2026 · 16:47hs
El mendocino Bruno Jacomy ganó la quinta etapa de la categoría Challenger del Rally Dakar, en Arabia Saudita, como navegante del chileno Lucas del Río. En medio de la euforia, el piloto se acordó de un colega que está muy grave y le mandó un sentido mensaje.

Del Río y Jacomy recorrieron los 371 kilómetros de la quinta etapa del Rally Dakar en un tiempo de 4 horas y 18 minutos, relegando al binomio Navarro-Rosa por 24 segundos.

Más allá de la victoria de etapa, Navarro y Rosa siguen liderando la clasificación general con un tiempo acumulado de 22:39:37. Del Río y Jacomy marchan cuartos, a 12:23. El podio lo completan Seaidan-Flick y el matrimonio argentino Cavigliasso-Pertegarini.

"El Rally Dakar es durísimo"

Tras ganar la etapa, Jacomy habló sobre el exigente recorrido por el desierto de Arabia. "Es durísimo, tuvimos dos días de Maratón, muchos kilómetros en un terreno hostil. El miércoles regulamos un poco, lo que nos hizo quedar un poco relegados en la clasificación general, pero hoy le metimos con todo y ganamos la etapa. Estamos felices", dijo.

Sin embargo, en medio de la euforia, Jacomy se tomó un segundo para recordar a su amigo, el también mendocino Juan Cruz Yacopini, quien sufrió un gravísimo accidente días antes del comienzo del rally y está internado en terapia intensiva en Buenos Aires.

Yacopini se arrojó desde una lancha al lago formado por un embalse en Mendoza sin advertir que el lugar era playo y que había rocas. El piloto se golpeó violentamente y se fracturó algunas vértebras cervicales. Estuvo varios días internado en Mendoza y luego fue trasladado a Buenos Aires.

El mensaje de Jacomy para su amigo fue breve, pero muy emotivo. "Vamos Juan Cruz, vamos hermano que esta etapa la ganás", dijo. Yacopini está en terapia intensiva y con pronóstico reservado.

