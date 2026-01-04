El Dakar tuvo los primeros triunfos argentinos en la primera etapa de Arabia Saudita

El pampeando David Zille ganó en Challenger y Benjamín Pascual en Mission 1000. Hubo otras buenas actuaciones argentinas en el primer día en serio del Dakar

El Taurus del pampeano David Zille, rumbo a la victoria en el primer parcial del Dakar tras atravesar todas las piedras de Arabia Saudita.

El Dakar empezó en serio en Arabia Saudita . Después de un prólogo de calentamiento, donde solo en motos contó para la clasificación, la 1ª etapa se cumplió en el rulo que salió y llegó a Yanbú. Y la bandera argentina ondeó alta con los triunfos en Challenger del pampeano David Zille y de Benjamín Pascual en Mission 1000.

Por supuesto, es mucho más valedero el triunfo de Zille en la divisional de las cuatro ruedas de prototipos areneros. Por la cantidad de pilotos que hay y porque se premia la velocidad, con los riesgos que ello implica, para llegar primeros.

El pampeano, junto a Sebastián Cesana de acompañante en el Taurus, recorrió con autoridad los 305 kilómetros de especial en los que además fue obligatorio un cambio de cubiertas en el kilómetro 32, al mejor estilo Fórmula 1. En un terreno con tantas piedras como les tocó atravesar a nadie le vino mal, más allá de que la modalidad de implementó por una prueba del fabricante de neumáticos.

Zille no debió aflojar nunca para vencer por solo 42 segundos al que había sido más rápido en el breve prólogo de 22 kilómetros, el holandés Paul Spierins. Al acecho, como de costumbre, terminó la dupla campeona argentina de Nicolás Cavigliasso y su esposa Valentina Pertegarini.

El Challenger tiene a varios representantes nacionales. Y uno de ellos es el bicampeón de motos y debutante en esta especialidad, el salteño Kevin Benavides, quien finalizó 7º. Bruno Jacomy, navegante del chileno Lucas del Río, finalizó 9º.

El debutante Pablo Copetti, exquads, quedó 13º, Fernando Acosta (copiloto del español Oscar Ral) 14º y Augusto Sanz (copiloto de la neerlandesa Puck Klaasen), que había sido 2º en el prólogo, finalizó 17º.

Pascual en las motos eléctricas

En tanto que Pascual, que fue el mejor del prólogo, comanda por puntos la categoría Mission 1000 para vehículos con energías alternativas, donde participan 6 motos eléctricas y un camión a hidrógeno.

Pascual, que supo correr en motos a combustión normal, ya ganó en 2025 con la Segway china eléctrica, y ahora comanda la edición 2026 por puntos, que se dan de acuerdo a los tiempos que logren de acuerdo a un referencia preestablecida.

Qué pasó en las motos del Dakar

Si el sábado el español Edgar Canet se convertía en el piloto más joven en ganar un prólogo en el Dakar, este domingo fue por más y consiguió el mismo halago en una etapa. Con la KTM oficial superó al campeón Daniel Sanders, compañero de equipo, y al excampeón Ricky Brabec, con Honda.

Mientras, el argentino Luciano Benavides cerró en un buen 5º lugar la etapa y así se mantiene en la general, a 3 minutos 58 segundos de su compañero de KTM, que en 2025 ganó en Rally 2.

Precisamente, en esa categoría el neuquino Juan Santiago Rostan (KTM) fue 52º y es 51º en la general. Mientras que el cordobés Leonardo Cola culminó 67º y se ubica 66º en el global.

La etapa general de motos la había ganado el botsuano Ross Branch (Hero) pero excedió la velocidad en un paso y obvió un way point y fue penalizado con 6 minutos.

Los argentinos en SSV

La presencia argentina se extiendo a los SSV, donde el mejor es el cordobés Jeremías González Ferioli, navegado por Gonzalo Reinaldi. Fueron 7º en la etapa y se encuentran a 3 minutos y 48 segundos del campeón francés Xavier De Soultrait (Polaris).

El excampeón Manuel Andújar, junto al debutante Andrés Frini, finalizaron 9º.

En la categoría reina de los autos, venció el belga Gillaume de Mevius (Mini), que tiene de acompañante a Mathieu Baumel, quien en 2025 perdió una de sus piernas en un accidente en la vía pública. Segundo fue el qatarí Nasser Al-Attiyah (Dacia) y tercero el checo Martin Procop (Ford).

El campeón defensor, el local Yazeed Al Rajhi, sufrió pinchazos y mucho retraso en la general. Lo mismo Monsieur Dakar en la categoría nueva de Stock con el Land Rover.

Este lunes será la segunda etapa del Dakar con 400 kilómetros de especial de Yanbu a Alula, con 104 de enlace.