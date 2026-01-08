La Capital | La Ciudad | colectivos

Tres líneas de colectivos cambian sus recorridos por obras en barrio Bella Vista

Desde el municipio indicaron que los desvíos serán temporales mientras se realizan las tareas de reconstrucción y reparación de calles

8 de enero 2026 · 11:37hs
Cambios de recorridos de colectivos en barrio Bella Vista. Este jueves comenzaron los trabajos de repavimentación de calles

Foto: Maxi Klanjscek

Los trabajos que comenzaron hoy en calle Cafferata
Los trabajos que comenzaron hoy en calle Cafferata

Foto: Maxi Klanjscek

Los trabajos que comenzaron hoy en calle Cafferata
Tres líneas de colectivos cambian sus recorridos por obras en barrio Bella Vista

Foto: Maxi Klanjscek

Este jueves se pusieron en marcha las tareas de reconstrucción y reparación de calles previstas para 2026, y el primer punto será barrio Bella Vista. Por ese motivo, el municipio dispuso que, debido a esos trabajos en calle Cafferata desde hoy desvíos temporales de recorridos de varias líneas de colectivos en el tramo comprendido entre Ituzaingó y Presidente Perón.

Se trata de un plan de obras con una inversión de 91 mil millones de pesos que tiene como objetivo aumentar en un 30 por ciento las intervenciones en las calles, señalaron fuentes de la Municipalidad de Rosario. Implica, en su totalidad, la reconstrucción de 8 corredores principales, en 9 barrios de pavimento definitivo, cruces de vías y cuatro avenidas.

plan repavimentacion03

Plan de obras

La primera parte del plan arrancó hoy en la zona de barrio Bella Vista y las Líneas de colectivos que cambian de recorrido son las siguientes:

Línea 128 R: de su recorrido por Cafferata, Ituzaingó, Constitución, Pte. Perón (O-E), Cafferata a recorrido.

Línea 122 R/V: de su recorrido por Cafferata, Ituzaingó, Constitución, Pte. Perón (E-O) a su recorrido.

Línea 113: de su recorrido por Cafferata, Ituzaingó, Constitución, Pte. Perón (O-E) a su recorrido.

>> Leer más: Pavimento: Rosario cerró un año récord con 511 calles a nuevo

Paradas de colectivo anuladas

Cafferata y Cerrito (Líneas 122 R/V, 128 R, 113)

Pte. Perón y San Nicolas (Línea 122 R/V)

Pte. Perón y Constitución (Línea 122 R/V)

Paradas habilitadas

Cafferata e Ituzaingó (Líneas 122 R/V, 128 R, 113)

Pte. Perón y Cafferata (Líneas 128 R y 113)

Constitución y Riobamba (Línea 113)

