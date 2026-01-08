Tres líneas de colectivos cambian sus recorridos por obras en barrio Bella Vista
Desde el municipio indicaron que los desvíos serán temporales mientras se realizan las tareas de reconstrucción y reparación de calles
8 de enero 2026·11:37hs
Este jueves se pusieron en marcha las tareas de reconstrucción y reparación de calles previstas para 2026, y el primer punto será barrio Bella Vista. Por ese motivo, el municipio dispuso que, debido a esos trabajos en calle Cafferata desde hoy desvíos temporales derecorridos de varias líneas de colectivos en el tramo comprendido entre Ituzaingó y Presidente Perón.
Se trata de un plan de obras con una inversión de 91 mil millones de pesos que tiene como objetivo aumentar en un 30 por ciento las intervenciones en las calles, señalaron fuentes de la Municipalidad de Rosario. Implica, en su totalidad, la reconstrucción de 8 corredores principales, en 9 barrios de pavimento definitivo, cruces de vías y cuatro avenidas.
Plan de obras
La primera parte del plan arrancó hoy en la zona de barrio Bella Vista y las Líneas de colectivos que cambian de recorrido son las siguientes:
Línea 128 R: de su recorrido por Cafferata, Ituzaingó, Constitución, Pte. Perón (O-E), Cafferata a recorrido.
Línea 122 R/V: de su recorrido por Cafferata, Ituzaingó, Constitución, Pte. Perón (E-O) a su recorrido.
Línea 113: de su recorrido por Cafferata, Ituzaingó, Constitución, Pte. Perón (O-E) a su recorrido.