Alquileres: "La derogación de la ley dejó en Rosario un mercado con sobreoferta"

El vicepresidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios local, José Ellena, negó que haya abusos. "Se ha demostrado que hubo equilibrio y madurez", dijo.

A dos años de la derogación de la ley de alquileres, los corredores inmobiliarios dicen que el balance es positivo

Ya se cumplieron dos años de la derogación de la Ley de Alquileres que se hizo mediante el decreto 70/2023 firmado por el presidente Javier Milei. El vicepresidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario (Cocir), José Ellena, realizó un balance de cómo se movió el mercado de alquileres. Dijo que a partir de la "caída" de la normativa que rigió hasta diciembre de 2003 " el mercado está sobreofertado y ha demostrado madurez ". Por otra parte, en el rubro de compra y venta de inmuebles usados la situación no llegó a cumplir con las expectativas de las inmobiliarias.

En contacto con LT8 , Ellena defendió los alcances que tuvo una de las primeras medidas adoptadas por Milei: la derogación de la ley de alquileres. “Desde ya el resultado fue positivo para todas las partes. Primero, hay muchísima más oferta para alquilar. Diría que el mercado está sobreofertado. Eso hace que quien tiene que contratar pueda negociar propuestas. Contrariamente a lo que creíamos muchos, entre los cuales yo estaba, el mercado ha demostrado cierta madurez y un equilibrio razonable”.

El representante de las inmobiliarias de Rosario agregó que “el que está fuera de mercado por precio o por fuera de contrataciones que pide para firmar, no alquila. El mercado no convalida lo que no está acorde a la demanda propia. En noviembre de 2024 (cuando regía la Ley de Alquileres) el panorama era que había listas de espera porque no había inmuebles para alquilar ”.

“En ese momento se publicaba un aviso para alquilar y tenías 8 o 9 candidatos aún sin haber visitado el inmueble. Eso era algo ilógico. En cambio, hoy tenemos una oferta más que equilibrada, generosa en cuanto a los ofrecimientos y algo retraída en lo que es vivienda”, destacó.

En ese sentido, Ellena consideró que “más allá de que el precio del alquier se rige por oferta y demanda, las condiciones que sugerimos son contratos por 24 meses con actualizaciones por el índice de contratos de locación (ICL), de aplicación cuatrimestral; pautas de recisión a partir del sexto mes, eso está indicado en el Código Civil, con una multa del 10 por ciento de lo que resta del contrato”.

“Esas eran las condiciones con las que nos manejábamos antes de la ley que era nociva para el mercado”, añadió.

Cómo estuvo la compra y venta de usados en 2025

Ellena también fue consultado sobre cómo estaba el tema de la compra y venta de inmuebles usados. “Está bastante quieta. Para la segunda mitad del 2025 teníamos otras expectativas. Por un dólar quieto, por cierta previsibilidad en cuanto a las medidas económicas, y porque el crédito hipotecario había empezado a tomar una pequeña franja. Lamentablemente, la cuestión electoral, la incertidumbre y el retiro de los créditos hipotecarios hizo que el mercado esté bastante quieto, algo previsible para un año electoral. Esperemos que en 2026 eso se pueda revertir”.