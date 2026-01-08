La Capital | La Ciudad | alquileres

Alquileres: "La derogación de la ley dejó en Rosario un mercado con sobreoferta"

El vicepresidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios local, José Ellena, negó que haya abusos. "Se ha demostrado que hubo equilibrio y madurez", dijo.

8 de enero 2026 · 10:22hs
A dos años de la derogación de la ley de alquileres

Foto: La Capital / Archivo.

A dos años de la derogación de la ley de alquileres, los corredores inmobiliarios dicen que el balance es positivo

Ya se cumplieron dos años de la derogación de la Ley de Alquileres que se hizo mediante el decreto 70/2023 firmado por el presidente Javier Milei. El vicepresidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario (Cocir), José Ellena, realizó un balance de cómo se movió el mercado de alquileres. Dijo que a partir de la "caída" de la normativa que rigió hasta diciembre de 2003 "el mercado está sobreofertado y ha demostrado madurez". Por otra parte, en el rubro de compra y venta de inmuebles usados la situación no llegó a cumplir con las expectativas de las inmobiliarias.

En contacto con LT8, Ellena defendió los alcances que tuvo una de las primeras medidas adoptadas por Milei: la derogación de la ley de alquileres. “Desde ya el resultado fue positivo para todas las partes. Primero, hay muchísima más oferta para alquilar. Diría que el mercado está sobreofertado. Eso hace que quien tiene que contratar pueda negociar propuestas. Contrariamente a lo que creíamos muchos, entre los cuales yo estaba, el mercado ha demostrado cierta madurez y un equilibrio razonable”.

El representante de las inmobiliarias de Rosario agregó que “el que está fuera de mercado por precio o por fuera de contrataciones que pide para firmar, no alquila. El mercado no convalida lo que no está acorde a la demanda propia. En noviembre de 2024 (cuando regía la Ley de Alquileres) el panorama era que había listas de espera porque no había inmuebles para alquilar”.

Alquileres con oferta generosa

“En ese momento se publicaba un aviso para alquilar y tenías 8 o 9 candidatos aún sin haber visitado el inmueble. Eso era algo ilógico. En cambio, hoy tenemos una oferta más que equilibrada, generosa en cuanto a los ofrecimientos y algo retraída en lo que es vivienda”, destacó.

>> Leer más: Ley de alquileres: a dos años de la derogación, insisten en buscar un marco de previsibilidad

En ese sentido, Ellena consideró que “más allá de que el precio del alquier se rige por oferta y demanda, las condiciones que sugerimos son contratos por 24 meses con actualizaciones por el índice de contratos de locación (ICL), de aplicación cuatrimestral; pautas de recisión a partir del sexto mes, eso está indicado en el Código Civil, con una multa del 10 por ciento de lo que resta del contrato”.

“Esas eran las condiciones con las que nos manejábamos antes de la ley que era nociva para el mercado”, añadió.

Cómo estuvo la compra y venta de usados en 2025

Ellena también fue consultado sobre cómo estaba el tema de la compra y venta de inmuebles usados. “Está bastante quieta. Para la segunda mitad del 2025 teníamos otras expectativas. Por un dólar quieto, por cierta previsibilidad en cuanto a las medidas económicas, y porque el crédito hipotecario había empezado a tomar una pequeña franja. Lamentablemente, la cuestión electoral, la incertidumbre y el retiro de los créditos hipotecarios hizo que el mercado esté bastante quieto, algo previsible para un año electoral. Esperemos que en 2026 eso se pueda revertir”.

Noticias relacionadas
El Servicio Meteorológico no descarta precipitaciones a pesar del cese del alerta amarilla.

Rosario esquivó la triple alerta amarilla, pero se mantiene el pronóstico de lluvia

Créditos Nido. Se realizará en dos instancias: el jueves 8 será el turno de Rosario y La Capital.

Créditos Nido: este jueves se sortean préstamos para Santa Fe Capital y Rosario

Durante las Fiestas se consolidó en los kioscos una tendencia que ya venía creciendo: el fuerte consumo de segundas marcas, especialmente en los barrios.

Kioscos: ventas flojas y alerta por el avance de las cadenas en Rosario

Los precios de los alquileres se aceleraron en los últimos meses, según el Ceso.

Ley de alquileres: a dos años de la derogación, insisten en buscar un marco de previsibilidad

Ver comentarios

Las más leídas

Un delantero de triple nacionalidad trae sus goles a Newells

Un delantero de triple nacionalidad trae sus goles a Newell's

El tren Rosario-Buenos Aires cambia su cabecera porteña y tardará más que en 1899

El tren Rosario-Buenos Aires cambia su cabecera porteña y tardará más que en 1899

Un impactante video del choque complica al jefe de la Policía Federal de Rafaela

Un impactante video del choque complica al jefe de la Policía Federal de Rafaela

El tiempo en Rosario: triple alerta amarillo por viento y tormentas

El tiempo en Rosario: triple alerta amarillo por viento y tormentas

Lo último

Insólito test de alcoholemia: un conductor superó el límite del dispositivo

Insólito test de alcoholemia: un conductor superó el límite del dispositivo

Llegó el primero: Central confirmó un refuerzo para reemplazar a Malcorra

Llegó el primero: Central confirmó un refuerzo para reemplazar a Malcorra

Alquileres: La derogación de la ley dejó en Rosario un mercado con sobreoferta

Alquileres: "La derogación de la ley dejó en Rosario un mercado con sobreoferta"

Pullaro envió a la Legislatura los pliegos de las tres vacantes para la Corte Suprema provincial

Se trata de Aldo Alurralde, Diego Maciel y Jorgelina Genghini que reemplazarán hacia octubre a tres históricos ministros. En febrero lo tratará la Asamblea

Pullaro envió a la Legislatura los pliegos de las tres vacantes para la Corte Suprema provincial
Insólito test de alcoholemia: un conductor superó el límite del dispositivo
La Región

Insólito test de alcoholemia: un conductor superó el límite del dispositivo

Lo balearon en las piernas en Año Nuevo, volvió al hospital días después y falleció
Policiales

Lo balearon en las piernas en Año Nuevo, volvió al hospital días después y falleció

Un auto se incendió en barrio Abasto e investigan si fue intencional
LA CIUDAD

Un auto se incendió en barrio Abasto e investigan si fue intencional

Alquileres: La derogación de la ley dejó en Rosario un mercado con sobreoferta
LA CIUDAD

Alquileres: "La derogación de la ley dejó en Rosario un mercado con sobreoferta"

El autor del violento robo en una mueblería de Echesortu estaba preso en Córdoba
POLICIALES

El autor del violento robo en una mueblería de Echesortu estaba preso en Córdoba

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un delantero de triple nacionalidad trae sus goles a Newells

Un delantero de triple nacionalidad trae sus goles a Newell's

El tren Rosario-Buenos Aires cambia su cabecera porteña y tardará más que en 1899

El tren Rosario-Buenos Aires cambia su cabecera porteña y tardará más que en 1899

Un impactante video del choque complica al jefe de la Policía Federal de Rafaela

Un impactante video del choque complica al jefe de la Policía Federal de Rafaela

El tiempo en Rosario: triple alerta amarillo por viento y tormentas

El tiempo en Rosario: triple alerta amarillo por viento y tormentas

Cómo juega el delantero que llega a Newells con un notable antecedente como goleador

Cómo juega el delantero que llega a Newell's con un notable antecedente como goleador

Ovación
Los refuerzos que llegan a Newells firman un contrato con un ítem muy particular

Por Luis Castro
Ovación

Los refuerzos que llegan a Newell's firman un contrato con un ítem muy particular

Los refuerzos que llegan a Newells firman un contrato con un ítem muy particular

Los refuerzos que llegan a Newell's firman un contrato con un ítem muy particular

Central logró abrochar los primeros refuerzos del paladar de Almirón

Central logró abrochar los primeros refuerzos del paladar de Almirón

Cuatro refuerzos en un día: Newells anunció la llegada de Michael Hoyos

Cuatro refuerzos en un día: Newell's anunció la llegada de Michael Hoyos

Policiales
Lo balearon en las piernas en Año Nuevo, volvió al hospital días después y falleció
Policiales

Lo balearon en las piernas en Año Nuevo, volvió al hospital días después y falleció

El autor del violento robo en una mueblería de Echesortu estaba preso en Córdoba

El autor del violento robo en una mueblería de Echesortu estaba preso en Córdoba

Siete años después, imputaron al acusado de un crimen ligado a Los Monos

Siete años después, imputaron al acusado de un crimen ligado a Los Monos

La Policía Federal fue contra una banda barrial que recibía drogas por medio de encomiendas

La Policía Federal fue contra una banda barrial que recibía drogas por medio de encomiendas

La Ciudad
Alquileres: La derogación de la ley dejó en Rosario un mercado con sobreoferta
LA CIUDAD

Alquileres: "La derogación de la ley dejó en Rosario un mercado con sobreoferta"

Un auto se incendió en barrio Abasto e investigan si fue intencional

Un auto se incendió en barrio Abasto e investigan si fue intencional

Rosario esquivó la triple alerta amarilla, pero se mantiene el pronóstico de lluvia

Rosario esquivó la triple alerta amarilla, pero se mantiene el pronóstico de lluvia

Créditos Nido: este jueves se sortean préstamos para Santa Fe Capital y Rosario

Créditos Nido: este jueves se sortean préstamos para Santa Fe Capital y Rosario

Un impactante video del choque complica al jefe de la Policía Federal de Rafaela
La Región

Un impactante video del choque complica al jefe de la Policía Federal de Rafaela

Picada, alcohol y un muerto: apartan del cargo al jefe de la Federal de Rafaela
La Región

Picada, alcohol y un muerto: apartan del cargo al jefe de la Federal de Rafaela

Siete años después, imputaron al acusado de un crimen ligado a Los Monos
Policiales

Siete años después, imputaron al acusado de un crimen ligado a Los Monos

Una mujer denunció apremios ilegales por parte de policías de la seccional 15
Policiales

Una mujer denunció apremios ilegales por parte de policías de la seccional 15

Un ladrón estaba siendo imputado y un periodista lo reconoció por otro robo
Policiales

Un ladrón estaba siendo imputado y un periodista lo reconoció por otro robo

Una estafa dejó a más de 200 familias argentinas sin alojamiento en Chile
Información General

Una estafa dejó a más de 200 familias argentinas sin alojamiento en Chile

Condenaron a un poliladron en Santa Fe por robar las cubiertas de un patrullero
Policiales

Condenaron a un poliladron en Santa Fe por robar las cubiertas de un patrullero

Créditos Nido: más de 45 mil santafesinos participan del nuevo sorteo
La Ciudad

Créditos Nido: más de 45 mil santafesinos participan del nuevo sorteo

Hallaron el cuerpo del chico que había desaparecido en el río en Puerto San Martín
LA REGION

Hallaron el cuerpo del chico que había desaparecido en el río en Puerto San Martín

Outlets de indumentaria: descuentos y la necesidad de descomprimir stock

Por Emmanuel Paz
Negocios

Outlets de indumentaria: descuentos y la necesidad de descomprimir stock

Detienen a un grupo de jóvenes por arrojar piedras a los autos en Circunvalación
POLICIALES

Detienen a un grupo de jóvenes por arrojar piedras a los autos en Circunvalación

Asoma la figura del viceintendente en Rosario: ¿qué implicaría?
Política

Asoma la figura del viceintendente en Rosario: ¿qué implicaría?

Colocan unas 600 dosis de vacunas por día en las piletas y polideportivos

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Colocan unas 600 dosis de vacunas por día en las piletas y polideportivos

Nación redistribuye agentes tras la caída de los homicidios en Rosario
Policiales

Nación redistribuye agentes tras la caída de los homicidios en Rosario

Dos años sin ley de alquileres en Rosario: Todo se ha complejizado aún más
La Ciudad

Dos años sin ley de alquileres en Rosario: "Todo se ha complejizado aún más"

Un hincha entró a la cancha con intenciones de agredir y el árbitro lo golpeó
Ovación

Un hincha entró a la cancha con intenciones de agredir y el árbitro lo golpeó

Derriban un búnker en Las Flores que no tenía dueños registrados desde los años 80
POLICIALES

Derriban un búnker en Las Flores que no tenía dueños registrados desde los años 80

Un ataque a balazos en barrio Tablada terminó con un internado en estado grave
Policiales

Un ataque a balazos en barrio Tablada terminó con un internado en estado grave

Virginia Gallardo presentó su primer proyecto de ley en Diputados: de qué se trata
Política

Virginia Gallardo presentó su primer proyecto de ley en Diputados: de qué se trata

Operativo de entrega controlada: detuvieron a una pareja acusada de extorsión
POLICIALES

Operativo de entrega controlada: detuvieron a una pareja acusada de extorsión