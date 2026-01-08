La Capital | Información General | Córdoba

La Policía de Córdoba volvió a romper el molde: la campaña viral de verano al ritmo de Miranda!

Con una versión adaptada de “Tu misterioso alguien”, la fuerza de Córdoba apuesta a la música y el humor para reforzar mensajes clave

8 de enero 2026 · 13:36hs
La Policía de Córdoba estila hacer este tipo de publicaciones

La Policía de Córdoba estila hacer este tipo de publicaciones

Al ritmo de “Tu misterioso alguien”, un clásico de Miranda!, la Policía de Córdoba volvió a apostar por una estrategia de comunicación poco convencional para lanzar su campaña de prevención de cara a la temporada alta de festivales y turismo. El video, que ya circula con fuerza en redes sociales, combina música, humor y mensajes claros sobre seguridad vial, consumo responsable y estafas virtuales.

La iniciativa apunta a un público joven y a los miles de turistas que, durante el verano, se movilizan por rutas y accesos a los principales destinos turísticos de la provincia. Con imágenes ágiles y una letra adaptada, el spot busca instalar normas de convivencia vial sin recurrir a los formatos tradicionales.

Alcohol Cero, el eje central del mensaje de la Policía

Uno de los puntos más destacados del video es el recordatorio explícito de la vigencia de la ley de Alcohol Cero en todo el territorio provincial. A través de la canción, la campaña insiste en la figura del conductor designado y en la necesidad de planificar el regreso a casa después de los espectáculos nocturnos.

Desde la fuerza remarcan que la responsabilidad al volante es clave para reducir siniestros viales, especialmente en fechas donde se concentran festivales multitudinarios y un alto flujo vehicular hacia los valles turísticos.

La combinación de humor, música popular y prevención busca captar la atención de quienes suelen desestimar los mensajes formales, generando un impacto rápido y fácil de recordar.

Alerta por estafas virtuales en Córdoba

Además de la seguridad vial, el video incluye una advertencia sobre el aumento de estafas virtuales durante el verano. La Policía recomienda verificar siempre que los alquileres temporarios, hospedajes y entradas se gestionen a través de sitios oficiales o prestadores habilitados.

El objetivo es prevenir fraudes que suelen multiplicarse en contextos de alta demanda turística, cuando muchas operaciones se realizan de manera apresurada y online.

Con esta propuesta, la Policía de Córdoba refuerza una línea comunicacional que ya utilizó en veranos anteriores: mensajes cercanos, con identidad local y anclados en la cultura popular. Lejos de los discursos rígidos, la campaña busca acompañar la experiencia turística sin perder de vista el mensaje principal.

