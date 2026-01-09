Murió uno de los obreros que sufrió quemaduras por terrible descarga eléctrica

El accidente sucedió el jueves durante una excavación subterránea en Pellegrini y Arévalo. Otra trabajador permanece internado con heridas de consideración

Uno de los operarios que sufrieron graves heridas al recibir una descarga eléctrica mientras estaban trabajando en una obra en la zona noroeste, falleció en las últimas horas en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez. El trabajador que falleció había sufrido quemaduras el 95 por ciento del cuerpo, mientras que su compañero permanece internado en estado estable, pero con lesiones en el 20 por ciento del cuerpo.

El trabajador electrocutado se encontraba alojado en una unidad de cuidados críticos porque había sufrido quemaduras muy extensas a raíz de la descarga eléctrica. La directora del Heca, Andrea Becherucci, confirmó a La Capital el fallecimiento del trabajador de 45 años en las primeras horas de esta mañana, y aclaró que desde que ingresó al Heca el pronóstico era "reservado, con un estado muy crítico ya que tenía quemaduras en el 95 por ciento del cuerpo".

El segundo paciente tenía afectado el 20 por ciento de la superficie corporal por el mismo episodio. Luego del traslado desde la zona noroeste, permanecía estable a pesar de que uno de sus miembros estaba comprometido por las lesiones. Pero como su estado general permitía su traslado, ayer mismo fue derivado a un sanatorio privado donde evolución su evolución por ahora es positiva.

El accidente sucedió el jueves cuando cuatro obreros de una empresa tercerizada que presta servicios para Aguas Santafesinas se encontraban trabajando en una excavación subterránea con herramientas manuales.

Según trascendió ayer de fuentes oficiales, durante esas tareas se produjo un corte involuntario de un caño de alta tensión, lo que generó un arco eléctrico de gran intensidad.

Como consecuencia de la descarga, dos de los trabajadores sufrieron quemaduras generalizadas, mientras que los otros dos no presentaron lesiones. Al arribar al lugar, los servicios de emergencia constataron la situación y activaron el protocolo sanitario correspondiente, con el traslado inmediato de los heridos al Heca.

Los obreros pertenecen a la empresa Construcciones 3, que realizaba tareas vinculadas a infraestructura subterránea. Las causas del accidente se encuentran bajo investigación, con el objetivo de determinar si existían planos actualizados de las instalaciones, medidas de seguridad adecuadas y señalización previa de los tendidos de alta tensión.